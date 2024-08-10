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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Форте - Строитель
Форте - Строитель: обзор матча 10 августа 2024
Форте
10.08.2024, суббота, 17:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 20 тур
0 : 0
Завершен
Строитель
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Матчи команд
Форте
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Муром
3 : 1
15.06.2025
Форте
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Форте
2 : 3
07.06.2025
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Сибирь
2 : 2
31.05.2025
Форте
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Калуга
2 : 0
25.05.2025
Форте
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Форте
0 : 0
21.05.2025
Иртыш
Строитель
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 34 тур
Строитель
6 : 2
16.11.2024
Алания-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 33 тур
Строитель
4 : 0
09.11.2024
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 32 тур
Дружба
1 : 0
02.11.2024
Строитель
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 31 тур
Строитель
2 : 1
26.10.2024
Нарт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Легион
1 : 1
19.10.2024
Строитель
Новости команд
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Форте
Строитель
«Балтика» забрала опорника из Второй лиги
2025.07.28 20:56
В РФС оценили вероятность расформирования клубов по ходу сезона
2025.07.16 11:55
1
В группе «Серебро» Второй лиги из-за снятия двух клубов осталось только 8 команд
2025.07.04 12:07
4
«Прощание – это всегда больно»: клуб с юга России объявил о закрытии
2025.06.16 09:44
7
Определились клубы, которые вышли в группу «Золото» по итогам весенней части сезона Второй лиги
2025.06.15 20:15
В РФС оценили вероятность расформирования клубов по ходу сезона
2025.07.16 11:55
1
В группе «Серебро» Второй лиги из-за снятия двух клубов осталось только 8 команд
2025.07.04 12:07
4
«Прощание – это всегда больно»: клуб с юга России объявил о закрытии
2025.06.16 09:44
7
Определились клубы, которые вышли в группу «Золото» по итогам весенней части сезона Второй лиги
2025.06.15 20:15
Прогноз на точный счeт матча «Муром» – «Форте»: Вторая лига А, 15 июня 2025
2025.06.14 11:30
«Балтика» забрала опорника из Второй лиги
2025.07.28 20:56
В Томске возрождают клуб: спонсор – из Австралии, менеджер вышел по УДО, цель – РПЛ и другие детали
2025.02.15 15:09
4
«Победа» – «Строитель»: прогноз на матч 26-го тура Второй лиги Б – 22 сентября
2024.09.21 14:33
«Строитель» – «Динамо Ставрополь»: прогноз на матч 25-го тура Второй лиги Б – 14 сентября
2024.09.13 14:27
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