Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Сан-Паулу - Тальерес де Кордоба
Сан-Паулу - Тальерес де Кордоба: обзор матча 30 мая 2024
Сан-Паулу
30.05.2024, четверг, 03:30
Кубок Либертадорес, группа B, 6 тур
2 : 0
Завершен
Тальерес де Кордоба
45+4'
Л. Моура (П)
90'
Лусиано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Паулу - Тальерес де Кордоба
90'
+3
Красная карточка
М. Анхель Наварро
Желтая карточка
И. Винисиус
90'
+2
ГОЛ! 2:0!
Лусиано
Пас отдал
И. Винисиус
90'
Замена
Эрик
️️️️
Р. Нестор
82'
Замена
Патрик
️️️️
Велингтон
82'
Замена
М. Араухо
️️️️
Л. Моура
75'
Желтая карточка
Х. Кальери
64'
Замена
Х. Кальери
️️️️
Жуан
58'
55'
Замена
S. Martínez
️️️️
V. Depietri
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Моура
45'
+4
13'
Желтая карточка
B. Barticciotto
Желтая карточка
Велингтон
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
23
Рафаэл
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
25
Алиссон
ЛВ
11
Родриго Нестор
ЦП
7
Лукас Моура
(К)
ПВ
10
Лусиано
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Тальерес де Кордоба
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
17
Гвидо Эррера
(К)
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
19
Рамон Соса
ЦФ
33
Bruno Barticciotto
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Рибонетто
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
36
Патрик
ЛЗ
30
Moreira
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
11
Феррейра
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
11
Джулиано Галоппо
ЦП
15
Микель Араухо
АП
33
Эрик
ПВ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
17
Андре Силва
ЦФ
Тальерес де Кордоба
26
Лаутаро Моралес
ВР
4
Матиас Каталан
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
14
Silvio Martínez
ЦП
80
Матиас Галарса
ЦП
19
N. Bustos
ЦФ
4-1-2-2
23
Рафаэл
34
Велингтон
5
Арболеда
15
Франко
18
Винисиус
11
Нестор
25
Алиссон
7
Моура
9
Жуан
10
Лусиано
1-4
29
Наварро
33
19
Соса
11
17
Эррера
34
Велингтон
36
Патрик
36
Патрик
34
Велингтон
7
Моура
15
Араухо
15
Араухо
7
Моура
11
Нестор
33
Эрик
33
Эрик
11
Нестор
9
Жуан
9
Кальери
9
Кальери
9
Жуан
11
14
14
11
Остались в запасе
Сан-Паулу
Тальерес де Кордоба
13
Жандрей
ВР
30
Moreira
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
11
Джулиано Галоппо
ЦП
11
Феррейра
ЛВ
17
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
26
Лаутаро Моралес
ВР
4
Матиас Каталан
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
80
Матиас Галарса
ЦП
19
N. Bustos
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Рибонетто
Остались в запасе
13
Жандрей
ВР
30
Moreira
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
11
Джулиано Галоппо
ЦП
11
Феррейра
ЛВ
17
Андре Силва
ЦФ
Остались в запасе
26
Лаутаро Моралес
ВР
4
Матиас Каталан
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
80
Матиас Галарса
ЦП
19
N. Bustos
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Главный тренер
Вальтер Рибонетто
Статистика матча Сан-Паулу - Тальерес де Кордоба
3
1
1
Всего ударов по воротам
9
13
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
1
Нарушения
10
11
Офсайды
4
1
Количество передач
452
376
Сейвы
4
1
Точность передач %
82
82
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
7
2
Удары из-за пределов штрафной
2
11
xG (ожидаемые голы)
1.78
0.42
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 38 тур
Атлетико Паранаэнсе
- : -
03.12.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 16 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 1
07.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 15 тур
Депортиво Риестра
0 : 3
31.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 2
24.10.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 13 тур
Бока Хуниорс
2 : 1
17.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 12 тур
Тальерес де Кордоба
0 : 1
12.10.2026
Индепендьенте
Информация о матче
Главный судья:
Jhon Alexander Ospina Londono, Colombia
Стадион:
Морумби
Новости команд
Все
Сан-Паулу
Тальерес де Кордоба
Серия А: шансы «Сан-Паулу» и «Ремо» на победу в матче 37-го тура
26 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Баии» и «Сан-Паулу» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Бразильский клуб должен «Зениту» 6,5 миллиона
24 октября
3
Серия A: шансы «Мирасола» и «Сан-Паулу» на победу в матче 32-го тура
23 октября
Серия А: шансы «Сан-Паулу» и «Ремо» на победу в матче 37-го тура
26 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Баии» и «Сан-Паулу» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Бразильский клуб должен «Зениту» 6,5 миллиона
24 октября
3
Серия A: шансы «Мирасола» и «Сан-Паулу» на победу в матче 32-го тура
23 октября
«Оренбург» арендовал аргентинского вингера
7 июля
1
В Аргентине назвали следующий клуб Адольфо Гайча
7 января
4
Агент Гайча объяснил срыв трансфера из ЦСКА в «Тальерес»
2025.07.25 11:30
Трансфер Гайча из ЦСКА в «Тальерес» сорвался из-за алчности
2025.07.24 21:51
8
Стал известен новый клуб Гайча из ЦСКА
2025.07.24 21:30
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+