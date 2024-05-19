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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Рапид - ФКСБ
Рапид - ФКСБ: обзор матча 19 мая 2024
Рапид
19.05.2024, воскресенье, 21:00
Румыния. Лига I, 10 тур
2 : 0
Завершен
ФКСБ
12'
Ф. Бамгбойе
43'
К. Петрила
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рапид - ФКСБ
78'
Замена
М. Тома
️️️️
А. Балутэ
Замена
B. Burmaz
️️️️
А. Ррахмани
73'
69'
Замена
A. Pandele
️️️️
Б. Альхассан
64'
Замена
L. Phelipe
️️️️
I. Pantiru
Замена
J. Papeau
️️️️
Ф. Хасани
64'
Желтая карточка
Р. Оайдэ
50'
46'
Замена
Э. Радаславеску
️️️️
Д. Попа
Замена
X. Emmers
️️️️
М. Кяйт
46'
Замена
Ю. Кристя
️️️️
C. Sapunaru
46'
43'
Желтая карточка
А. Балутэ
ГОЛ! 2:0!
К. Петрила
Пас отдал
Ф. Хасани
43'
Желтая карточка
Ф. Хасани
29'
25'
Желтая карточка
N. Antwi
Замена
К. Петрила
️️️️
Ф. Бамгбойе
13'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Бамгбойе
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
99
Bogdan Ungureanu
ВР
19
Răzvan Onea
(К)
ЦЗ
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
6
Paul Iacob
ЦЗ
24
Andrei Borza
ЦЗ
7
Эрмал Красники
ЛВ
26
Рэзван Оайдэ
ЦП
14
Маттиас Кяйт
ЦП
8
Флорент Хасани
ЦФ
70
Фуншо Бамгбойе
ЦФ
7
Албион Ррахмани
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
ФКСБ
25
Андрей Влад
ВР
21
Влад Кирикеш
(К)
ЦЗ
5
Денис Харуц
ПЗ
8
Михай Ликсандру
ОП
98
Дэвид Попа
ЦП
2
Валентин Крецу
ЦП
42
Баба Альхассан
ЦП
22
Александру Балутэ
ЦП
11
Давид Микулеску
ПВ
2
N. Antwi
ЦФ
3
I. Pantiru
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Рапид
90
Virgil Drăghia
ВР
22
Robert Bădescu
ЦЗ
6
Юлиан Кристя
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ПЗ
10
Клаудиу Петрила
ЛВ
77
J. Papeau
ЦП
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
80
Xian Emmers
ЦП
11
Borisav Burmaz
ЦФ
29
Gabriel Gheorghe
ЦФ
ФКСБ
30
Октавиан Попеску
ЛВ
23
Andrei Pandele
ЦП
20
Эдуард Радаславеску
ЦП
22
Михай Тома
ЦП
26
Matyas Laszlo
ЦП
34
Михай Удря
ЦФ
70
Luis Phelipe
ЦФ
4-2-1-3
99
19
6
24
22
26
Оайдэ
14
Кяйт
7
Красники
7
Ррахмани
70
Бамгбойе
8
Хасани
2-1-4-1-2
25
Влад
5
Харуц
21
Кирикеш
8
Ликсандру
2
Крецу
42
Альхассан
22
Балутэ
98
Попа
11
Микулеску
3
2
8
Хасани
77
77
8
Хасани
22
6
Кристя
6
Кристя
22
14
Кяйт
80
80
14
Кяйт
70
Бамгбойе
10
Петрила
10
Петрила
70
Бамгбойе
7
Ррахмани
11
11
7
Ррахмани
42
Альхассан
23
23
42
Альхассан
98
Попа
20
Радаславеску
20
Радаславеску
98
Попа
22
Балутэ
22
Тома
22
Тома
22
Балутэ
3
70
70
3
Остались в запасе
Рапид
ФКСБ
90
Virgil Drăghia
ВР
22
Robert Bădescu
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ПЗ
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
29
Gabriel Gheorghe
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
26
Matyas Laszlo
ЦП
30
Октавиан Попеску
ЛВ
34
Михай Удря
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Остались в запасе
90
Virgil Drăghia
ВР
22
Robert Bădescu
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ПЗ
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
29
Gabriel Gheorghe
ЦФ
Остались в запасе
26
Matyas Laszlo
ЦП
30
Октавиан Попеску
ЛВ
34
Михай Удря
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Главный тренер
Николае Дикэ
Статистика матча Рапид - ФКСБ
2
2
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
11
Нарушения
11
9
Офсайды
0
3
Количество передач
363
296
Сейвы
2
4
Точность передач %
82
169
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
7
0
Удары из-за пределов штрафной
5
0
Матчи команд
Рапид
Румыния. Лига I, 17 тур
Рапид
- : -
29.11.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 16 тур
Сепси
1 : 3
23.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 15 тур
Фарул
1 : 1
07.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 14 тур
Рапид
2 : 0
30.10.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Рапид
2 : 0
17.10.2026
Корвинул Хунедоара
ФКСБ
Румыния. Лига I, 17 тур
ФКСБ
2 : 0
28.11.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 17 тур
ФКСБ
2 : 0
28.11.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
0 : 0
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Ковач
(Кареи)
Стадион:
Stadionul Rapid-Giulesti, Bucharest
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