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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - ФК Москва
Кубань (ЛФЛ) - Москва: обзор матча 29 июля 2007
Кубань (ЛФЛ)
29.07.2007, воскресенье, 20:30
Россия. Премьер-лига, 18 тур
4 : 1
Завершен
Москва
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Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Олимп-Долгопрудный
5 : 1
04.06.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
Москва
3 : 6
28.05.2017
Сочи
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Динамо-2
1 : 0
21.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Домодедово
3 : 2
18.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Москва
6 : 1
15.05.2017
Торпедо Вл
Информация о матче
Главный судья:
Александр Евстигнеев
(Королёв, Московская область)
Помощники судьи:
В. Семенов (Гатчина)
М. Новокшонов (Ижевск)
Делегат:
Н. Левников (Санкт-Петербург)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Спорт" 20:25
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