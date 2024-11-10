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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Васко да Гама
Форталеза - Васко да Гама: обзор матча 10 ноября 2024
Форталеза
10.11.2024, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 33 тур
3 : 0
Завершен
Васко да Гама
13'
Э. Мартинес
79'
Б. Лопес
90+2'
Р. Кайзер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форталеза - Васко да Гама
ГОЛ! 3:0!
Р. Кайзер
Пас отдал
Т. Почеттино
90'
+2
Замена
Р. Кайзер
️️️️
Х. Мартин Лусеро
88'
85'
Замена
А. Тейшейра
️️️️
П. Галдамес
Желтая карточка
М. Россетто
82'
Замена
Я. Пикачу
️️️️
Мариньо
80'
Замена
Т. Почеттино
️️️️
Г. Насименту
80'
ГОЛ! 2:0!
Б. Лопес
Пас отдал
Э. Мартинес
79'
73'
Замена
J. Sforza
️️️️
У. Моура
73'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
Х. Луис Родригес
Замена
Б. Лопес
️️️️
Мойзес
65'
58'
Желтая карточка
Жаир
Замена
Э. Бритес
️️️️
Тинга
46'
ГОЛ! 1:0!
Э. Мартинес
Пас отдал
Тинга
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
2
Тинга
(К)
ЦЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
40
Eros Mancuso
ЦЗ
21
Мойзес
ЛВ
5
Матеус Россетто
ЦП
35
Геркулес Насименту
ЦП
6
Эммануэль Мартинес
АП
7
Мариньо
ПВ
18
Хуан Мартин Лусеро
ЦФ
1
João Ricardo
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
3
Майкон
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
5
Уго Моура
ОП
85
Матеус Карвальо
ОП
25
Эмерсон Родригес
ПП
19
Пабло Вегетти
(К)
ЦФ
Главный тренер
Рафаэл Пайва
Форталеза
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
28
Зе Велисон
ОП
11
Imanol Machuca
ЦП
30
Калебе
ЦП
8
Томас Почеттино
АП
22
Яго Пикачу
ПП
77
Брено Лопес
ПВ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
10
Kervin Andrade
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
Васко да Гама
13
Кейллер
ВР
3
Роберт Рохас
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
16
Жан Менезес
ЛВ
12
Leandrinho
ЦП
5
Соуза
ЦП
8
Жаир
ЦП
15
Juan Sforza
ЦП
8
Максим Домингес
АП
11
Алекс Тейшейра
АП
37
Райан Витор
ПВ
23
Alegria
ЦФ
4-2-3-2
2
Тинга
4
Тити
40
13
Кушчевич
5
Россетто
35
Насименту
21
Мойзес
6
Мартинес
7
Мариньо
1
18
Лусеро
3-5-1-1
1
Жардим
96
Энрике
3
Майкон
3
Лео
2
Родригес
4
Галдамес
5
Моура
85
Карвальо
6
Питон
25
Родригес
19
Вегетти
2
Тинга
2
Бритес
2
Бритес
2
Тинга
35
Насименту
8
Почеттино
8
Почеттино
35
Насименту
7
Мариньо
22
Пикачу
22
Пикачу
7
Мариньо
21
Мойзес
77
Лопес
77
Лопес
21
Мойзес
18
Лусеро
79
Кайзер
79
Кайзер
18
Лусеро
5
Моура
15
15
5
Моура
4
Галдамес
11
Тейшейра
11
Тейшейра
4
Галдамес
2
Родригес
11
Коутиньо
11
Коутиньо
2
Родригес
Остались в запасе
Форталеза
Васко да Гама
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
28
Зе Велисон
ОП
11
Imanol Machuca
ЦП
30
Калебе
ЦП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
10
Kervin Andrade
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
13
Кейллер
ВР
3
Роберт Рохас
ЦЗ
12
Leandrinho
ЦП
5
Соуза
ЦП
8
Жаир
ЦП
8
Максим Домингес
АП
16
Жан Менезес
ЛВ
37
Райан Витор
ПВ
23
Alegria
ЦФ
Главный тренер
Рафаэл Пайва
Остались в запасе
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
28
Зе Велисон
ОП
11
Imanol Machuca
ЦП
30
Калебе
ЦП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
10
Kervin Andrade
ЦФ
Остались в запасе
13
Кейллер
ВР
3
Роберт Рохас
ЦЗ
12
Leandrinho
ЦП
5
Соуза
ЦП
8
Жаир
ЦП
8
Максим Домингес
АП
16
Жан Менезес
ЛВ
37
Райан Витор
ПВ
23
Alegria
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Главный тренер
Рафаэл Пайва
Статистика матча Форталеза - Васко да Гама
1
1
Всего ударов по воротам
14
4
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
1
Нарушения
13
11
Офсайды
2
3
Количество передач
331
520
Сейвы
3
6
Точность передач %
79
86
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
11
1
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
2.05
0.19
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Информация о матче
Главный судья:
Lucas Paulo Torezin, Brazil
Стадион:
Estadio Castelão, Fortaleza
Новости команд
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