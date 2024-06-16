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Расписание матчей
Литва. А-Лига
Жальгирис - Паневежис
Жальгирис - Паневежис: обзор матча 16 июня 2024
Жальгирис
16.06.2024, воскресенье, 18:25
Литва. А-Лига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Паневежис
Матч
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Личные встречи
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Коэффициенты
Статистика матча Жальгирис - Паневежис
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Жальгирис
Литва. А-Лига, 36 тур
Банга
1 : 2
08.11.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 34 тур
Кауно Жальгирис
0 : 0
26.10.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 33 тур
Жальгирис
4 : 1
18.10.2026
Хегельманн
Литва. А-Лига, 22 тур
Жальгирис
4 : 0
10.10.2026
Судува
Литва. А-Лига, 32 тур
ТрансИНВЕСТ
3 : 0
19.09.2026
Жальгирис
Паневежис
Литва. А-Лига, 36 тур
Паневежис
1 : 2
08.11.2026
Шауляй
Литва. А-Лига, 35 тур
Паневежис
1 : 0
31.10.2026
ТрансИНВЕСТ
Литва. А-Лига, 34 тур
Джюгас Тельшай
2 : 1
25.10.2026
Паневежис
Литва. А-Лига, 33 тур
Паневежис
2 : 1
17.10.2026
Банга
Литва. А-Лига, 31 тур
Паневежис
0 : 1
13.09.2026
Кауно Жальгирис
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