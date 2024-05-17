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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Атлетико Грау - Куско
Атлетико Грау - Куско: обзор матча 17 мая 2024
Атлетико Грау
17.05.2024, пятница, 22:30
Перу. Лига 1, 16 тур
4 : 0
Завершен
Куско
6'
M. Da Luz
15'
M. Da Luz
45+3'
N. Bandiera
84'
P. Álvarez (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Грау - Куско
Замена
L. Alvarez
️️️️
R. Guarderas
86'
ГОЛ с пенальти! 4:0!
P. Álvarez
84'
83'
Желтая карточка
A. Perez
Желтая карточка
R. Guarderas
80'
67'
Замена
R. Fernández
️️️️
A. Vasquez
Замена
F. Oncoy
️️️️
P. Vivanco
65'
56'
Замена
M. Aucca
️️️️
I. Colman
46'
Замена
L. Ramos
️️️️
J. Tévez
ГОЛ! 3:0!
N. Bandiera
Пас отдал
D. Soto
45'
+3
Замена
N. Figueroa
️️️️
M. Da Luz
40'
Желтая карточка
M. Da Luz
29'
ГОЛ! 2:0!
M. Da Luz
Пас отдал
A. Ampuero
15'
ГОЛ! 1:0!
M. Da Luz
Пас отдал
P. Vivanco
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Грау
1
Patricio Álvarez
(К)
ВР
28
Jeremy Martin Rostaing
ЦЗ
6
Elsar Rodas
ЦЗ
6
Alvaro Ampuero
ЦЗ
27
Rodrigo Tapia
ЦЗ
10
Paulo De La Cruz
ЦП
88
Diego Soto
ЦП
5
Rafael Guarderas
ЦП
77
Mauro Da Luz
ЦП
80
Piero Vivanco
ЦП
11
Neri Bandiera
ЦФ
Главный тренер
Анхель Комиссо
Куско
13
Andy Vidal
ВР
21
José Zevallos
ЦЗ
25
Alan Perez
ЦЗ
28
Jonathan Bilbao
ЦЗ
22
Lucas Colitto
ЦП
13
André Vasquez
ЦП
26
Nicolás Silva
ЦП
10
Iván Colman
ЦП
16
Oswaldo Valenzuela
ЦП
11
Juan Tévez
(К)
ЦФ
Главный тренер
Мигель Ронделли
Атлетико Грау
21
Alvaro Reynoso
ВР
16
Fabio Rojas
ЦЗ
20
Anthony Rosell
ЦЗ
13
Daniel Franco
ЦЗ
17
Jherson Reyes
ЦЗ
14
Luis Alvarez
ЦП
13
Freddy Oncoy
ЦП
18
Nicolás Figueroa
ЦФ
Куско
33
Carlos Martin Solis
ВР
3
Рубен Рамирес
ЦЗ
3
Franz Schmidt
ЦЗ
21
Eslyn Correa
ЦП
5
Miguel Aucca
ЦП
7
Relly Fernández
ЦФ
9
Luis Ramos
ЦФ
4-5-1
1
28
6
27
6
88
5
77
80
10
11
3-5-1
13
21
25
28
22
26
10
16
13
11
5
14
14
5
80
13
13
80
77
18
18
77
10
5
5
10
13
7
7
13
11
9
9
11
Остались в запасе
Атлетико Грау
Куско
21
Alvaro Reynoso
ВР
16
Fabio Rojas
ЦЗ
20
Anthony Rosell
ЦЗ
13
Daniel Franco
ЦЗ
17
Jherson Reyes
ЦЗ
Главный тренер
Анхель Комиссо
33
Carlos Martin Solis
ВР
3
Рубен Рамирес
ЦЗ
3
Franz Schmidt
ЦЗ
21
Eslyn Correa
ЦП
Главный тренер
Мигель Ронделли
Остались в запасе
21
Alvaro Reynoso
ВР
16
Fabio Rojas
ЦЗ
20
Anthony Rosell
ЦЗ
13
Daniel Franco
ЦЗ
17
Jherson Reyes
ЦЗ
Остались в запасе
33
Carlos Martin Solis
ВР
3
Рубен Рамирес
ЦЗ
3
Franz Schmidt
ЦЗ
21
Eslyn Correa
ЦП
Главный тренер
Анхель Комиссо
Главный тренер
Мигель Ронделли
Статистика матча Атлетико Грау - Куско
2
1
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
11
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Нарушения
16
10
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
1
5
Матчи команд
Атлетико Грау
Перу. Лига 1, 17 тур
Депортиво Мокегуа
2 : 1
16.11.2026
Атлетико Грау
Перу. Лига 1, 16 тур
Атлетико Грау
3 : 0
06.11.2026
Куско
Перу. Лига 1, 15 тур
Атлетико Грау
1 : 3
01.11.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 14 тур
Сьенсиано
3 : 0
29.10.2026
Атлетико Грау
Перу. Лига 1, 13 тур
Атлетико Грау
1 : 1
23.10.2026
АДТ
Куско
Перу. Лига 1, 17 тур
Куско
2 : 2
16.11.2026
АДТ
Перу. Лига 1, 16 тур
Атлетико Грау
3 : 0
06.11.2026
Куско
Перу. Лига 1, 15 тур
Куско
0 : 1
01.11.2026
Спорт Бойз
Перу. Лига 1, 14 тур
Депортиво Лос Чанкас
0 : 1
29.10.2026
Куско
Перу. Лига 1, 13 тур
Куско
3 : 1
24.10.2026
Спортинг Кристал
Информация о матче
Стадион:
Estadio Miguel Grau, Piura
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