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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Сьенсиано - Университарио
Сьенсиано - Университарио: обзор матча 21 мая 2024
Сьенсиано
21.05.2024, вторник, 04:00
Перу. Лига 1, 16 тур
0 : 0
Завершен
Университарио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сьенсиано - Университарио
Замена
M. Benítez
️️️️
M. Aldair Rodríguez
90'
+1
Желтая карточка
L. Rugel
86'
82'
Замена
N. Cabanillas
️️️️
S. Portocarrero
82'
Замена
К. Гонсалес
️️️️
О. Калькатерра
Замена
A. Ayarza
️️️️
J. Guivin
81'
Замена
G. Gabriel Ritacco
️️️️
A. Ramúa
68'
Желтая карточка
P. Fuentes
64'
62'
Замена
J. Rivera
️️️️
Э. Флорес
62'
Замена
А. Валера
️️️️
D. Dorregaray
54'
Желтая карточка
S. Portocarrero
31'
Желтая карточка
J. Murrugarra
Желтая карточка
M. Aldair Rodríguez
31'
27'
Замена
Х. Конча
️️️️
M. Pérez Guedes
26'
Желтая карточка
Э. Поло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьенсиано
31
Ítalo Espinoza
ВР
66
Paolo Fuentes
ЦЗ
3
Leonardo Rugel
ЦЗ
35
Gilmar Paredes
ЦЗ
59
Orlando Nuñez
ЦЗ
55
Alfredo Ramúa
ЦП
22
Marco Aldair Rodríguez
ЦП
21
Jordan Guivin
ЦП
14
Claudio Torrejón
(К)
ЦП
21
Carlos Garcés
ЦФ
24
Александер Лекарос
ЦФ
9
Juan Romagnoli
ЦФ
Главный тренер
Оскар Ибаньес
Университарио
1
Sebastián Britos
ВР
34
Segundo Portocarrero
ЦЗ
5
Matías Di Benedetto
ЦЗ
3
Williams Riveros
ЦЗ
29
Альдо Корсо
(К)
ПЗ
10
Орасио Калькатерра
ЦП
16
Martín Pérez Guedes
ЦП
23
Jorge Murrugarra
ЦП
24
Энди Поло
ПВ
19
Эдисон Флорес
ЦФ
21
Diego Dorregaray
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Сьенсиано
61
Jeferson Nolasco
ВР
6
Leonardo Mifflin
ЦЗ
22
Jefferson Portales
ЦЗ
3
Marcelo Benítez
ЦЗ
7
Gonzalo Gabriel Ritacco
ЦП
6
Abdiel Ayarza
ЦП
18
Didier La Torre
ЦФ
Университарио
1
Диего Ромеро
ВР
6
Marco Saravia
ЦЗ
2
Hugo Ancajima
ЦЗ
77
Yuriel Celi
ЦП
10
Кристофер Гонсалес
ЦП
17
Хайро Конча
ЦП
27
Nelson Cabanillas
ЦП
11
Jose Rivera
ЦП
20
Алекс Валера
ЦФ
4-4-3
31
66
35
59
3
55
21
14
22
9
24
Лекарос
21
4-3-1-2
1
29
Корсо
5
3
34
10
Калькатерра
16
23
24
Поло
21
19
Флорес
22
3
3
22
55
7
7
55
21
6
6
21
10
Калькатерра
10
Гонсалес
10
Гонсалес
10
Калькатерра
16
17
Конча
17
Конча
16
34
27
27
34
19
Флорес
11
11
19
Флорес
21
20
Валера
20
Валера
21
Остались в запасе
Сьенсиано
Университарио
61
Jeferson Nolasco
ВР
6
Leonardo Mifflin
ЦЗ
22
Jefferson Portales
ЦЗ
18
Didier La Torre
ЦФ
Главный тренер
Оскар Ибаньес
1
Диего Ромеро
ВР
6
Marco Saravia
ЦЗ
2
Hugo Ancajima
ЦЗ
77
Yuriel Celi
ЦП
Главный тренер
Фабиан Бустос
Остались в запасе
61
Jeferson Nolasco
ВР
6
Leonardo Mifflin
ЦЗ
22
Jefferson Portales
ЦЗ
18
Didier La Torre
ЦФ
Остались в запасе
1
Диего Ромеро
ВР
6
Marco Saravia
ЦЗ
2
Hugo Ancajima
ЦЗ
77
Yuriel Celi
ЦП
Главный тренер
Оскар Ибаньес
Главный тренер
Фабиан Бустос
Статистика матча Сьенсиано - Университарио
3
3
Всего ударов по воротам
12
18
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
5
3
Нарушения
13
9
Офсайды
1
2
Количество передач
425
292
Сейвы
4
2
Точность передач %
80
74
Удары мимо ворот
8
11
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
8
10
Матчи команд
Сьенсиано
Перу. Лига 1, 17 тур
Спортинг Кристал
4 : 1
22.11.2026
Сьенсиано
Перу. Лига 1, 16 тур
Сьенсиано
1 : 2
08.11.2026
Спорт Уанкайо
Перу. Лига 1, 15 тур
Альянса
1 : 0
04.11.2026
Сьенсиано
Перу. Лига 1, 14 тур
Сьенсиано
3 : 0
29.10.2026
Атлетико Грау
Перу. Лига 1, 13 тур
Комерсиантес Унидос
3 : 1
25.10.2026
Сьенсиано
Университарио
Перу. Лига 1, 1/2 финала
Спорт Уанкайо
- : -
29.11.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 17 тур
Спорт Уанкайо
4 : 1
22.11.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 16 тур
Университарио
2 : 2
09.11.2026
Депортиво Мокегуа
Перу. Лига 1, 14 тур
Университарио
2 : 2
05.11.2026
Спорт Бойз
Перу. Лига 1, 15 тур
Атлетико Грау
1 : 3
01.11.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 13 тур
Университарио
3 : 0
25.10.2026
Хуан Пабло II
Информация о матче
Главный судья:
Kevin Ortega, Peru
Стадион:
Эстадио Гарсиласо
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