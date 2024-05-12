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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Спорт Уанкайо - Альянса
Спорт Уанкайо - Альянса: обзор матча 12 мая 2024
Спорт Уанкайо
12.05.2024, воскресенье, 02:30
Перу. Лига 1, 15 тур
0 : 2
Завершен
Альянса
70'
H. Barcos
80'
H. Barcos (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спорт Уанкайо - Альянса
90'
+4
Вторая желтая
A. Moyano
90'
Желтая карточка
A. Moyano
83'
Замена
A. Moyano
️️️️
C. Neira
Замена
R. Huaccha
️️️️
M. Pérez García
81'
80'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
H. Barcos
Желтая карточка
R. Gómez
74'
70'
ГОЛ! 0:1!
H. Barcos
69'
Замена
C. Cabellos
️️️️
J. Castillo
62'
Желтая карточка
H. Barcos
61'
Замена
К. Серна
️️️️
F. Zanelatto
Замена
R. Gómez
️️️️
J. Viveros
59'
Замена
L. Benites
️️️️
C. Ross
59'
46'
Замена
H. Barcos
️️️️
J. De Santis
46'
Замена
Х. Пабло Фрейтес
️️️️
Y. Vílchez
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спорт Уанкайо
29
Aldair Ccorahua
ВР
17
Luis Garro
ЦЗ
3
Diego Minaya
ЦЗ
2
Hugo Ángeles
ЦЗ
27
Matías Pérez García
ЦП
22
Ricardo Salcedo
(К)
ЦП
11
Carlos Ross
ЦП
10
Marcos Lliuya
ЦП
17
Jhonier Viveros
ЦФ
9
Lucas Cano
ЦФ
Главный тренер
Вильмар Валенсия
Альянса
1
Анхело Кампос
ВР
95
Yordi Vílchez
ЦЗ
13
Marco Huaman
ЦЗ
5
Adrián Arregui
(К)
ЦП
15
Jesús Castillo
ЦП
22
Christian Neira
ЦП
80
Jhamir D´Arrigo
ЦП
77
F. Zanelatto
ЦФ
26
Джовани Рамос
ЦФ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
8
Aldair Fuentes
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Рестрепо
Спорт Уанкайо
24
Ángel Pérez
ЦЗ
20
Ray Gómez
ЦП
8
Javier Núñez
ЦП
96
Luis Benites
ЦП
92
Tarek Carranza
ЦП
19
Ronal Huaccha
ЦФ
9
Renato Espinosa
ЦФ
Альянса
32
Franco Saravia
ВР
22
Хуан Пабло Фрейтес
ЦЗ
80
Sebastian Aranda
ЦЗ
90
Кевин Серна
ЦП
8
Axel Moyano
ЦП
21
Catriel Cabellos
ЦП
26
Víctor Guzmán
ЦФ
29
Hernán Barcos
ЦФ
3-4-2
29
17
3
2
27
11
10
22
9
17
2-4-4
1
Кампос
95
13
15
22
80
5
8
9
26
Рамос
77
17
20
20
17
11
96
96
11
27
19
19
27
95
22
Фрейтес
22
Фрейтес
95
77
90
Серна
90
Серна
77
22
8
8
22
15
21
21
15
9
29
29
9
Остались в запасе
Спорт Уанкайо
Альянса
24
Ángel Pérez
ЦЗ
8
Javier Núñez
ЦП
92
Tarek Carranza
ЦП
9
Renato Espinosa
ЦФ
Главный тренер
Вильмар Валенсия
32
Franco Saravia
ВР
80
Sebastian Aranda
ЦЗ
26
Víctor Guzmán
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Рестрепо
Остались в запасе
24
Ángel Pérez
ЦЗ
8
Javier Núñez
ЦП
92
Tarek Carranza
ЦП
9
Renato Espinosa
ЦФ
Остались в запасе
32
Franco Saravia
ВР
80
Sebastian Aranda
ЦЗ
26
Víctor Guzmán
ЦФ
Главный тренер
Вильмар Валенсия
Главный тренер
Алехандро Рестрепо
Статистика матча Спорт Уанкайо - Альянса
1
1
2
Всего ударов по воротам
7
7
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
11
22
Офсайды
4
0
Количество передач
443
364
Сейвы
3
4
Точность передач %
87
82
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Спорт Уанкайо
Перу. Лига 1, 1/2 финала
Спорт Уанкайо
- : -
29.11.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 17 тур
Спорт Уанкайо
4 : 1
22.11.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 16 тур
Сьенсиано
1 : 2
08.11.2026
Спорт Уанкайо
Перу. Лига 1, 15 тур
Спорт Уанкайо
2 : 0
02.11.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 14 тур
Хуан Пабло II
2 : 0
27.10.2026
Спорт Уанкайо
Перу. Лига 1, 13 тур
Спорт Уанкайо
4 : 1
24.10.2026
Альянса Атлетико
Альянса
Перу. Лига 1, 17 тур
Альянса
5 : 0
21.11.2026
Кахамарка
Перу. Лига 1, 16 тур
Депортиво Лос Чанкас
1 : 1
08.11.2026
Альянса
Перу. Лига 1, 15 тур
Альянса
1 : 0
04.11.2026
Сьенсиано
Перу. Лига 1, 14 тур
Спортинг Кристал
3 : 2
29.10.2026
Альянса
Перу. Лига 1, 13 тур
Депортиво Мокегуа
0 : 1
25.10.2026
Альянса
Информация о матче
Главный судья:
Micke Palomino, Peru
Стадион:
Estadio Huancayo, Huancayo
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