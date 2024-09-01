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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
Гнистан - Ильвес
Гнистан - Ильвес: обзор матча 01 сентября 2024
Гнистан
01.09.2024, воскресенье, 16:00
Финляндия. Вейккауслига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Ильвес
62'
S. Heiskanen
78'
А. Акиньеми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гнистан - Ильвес
Замена
Б. Татар
️️️️
A. Kabashi
83'
82'
Желтая карточка
И. Атанга
Желтая карточка
Ю. Райтала
80'
79'
Замена
И. Атанга
️️️️
О. Юккола
78'
ГОЛ! 1:1!
А. Акиньеми
Замена
J. Latonen
️️️️
Й. Энкеруд
74'
66'
Замена
M. Kivikko Arraño
️️️️
Д. Акпудже
ГОЛ! 1:0!
S. Heiskanen
Пас отдал
Р. Еременко
62'
Желтая карточка
Ю. Ояла
57'
46'
Замена
A. Popovitch
️️️️
M. Söderbäck
43'
Желтая карточка
D. Arifi
38'
Желтая карточка
Ю. Пиккарайнен
35'
Замена
А. Акиньеми
️️️️
Р. Риски
26'
Желтая карточка
О. Юккола
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гнистан
1
Anthony Marcucci
ВР
4
Oliver Pettersson
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
2
Elias Äijälä
ЦЗ
28
Armend Kabashi
ЦП
3
Saku Heiskanen
ЦП
17
Vertti Hänninen
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
7
Тим Вяйринен
ЦФ
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
Главный тренер
Юсси Леппялахти
Ильвес
30
Ricardo Araújo
ЦЗ
5
Юхани Пиккарайнен
ЦЗ
44
Джошуа Акпудже
ЦЗ
19
Ойва Юккола
ЦП
10
Marius Söderbäck
ЦП
1
Otso Virtanen
ЦФ
16
T. Miettunen
ЦФ
28
D. Arifi
ЦФ
7
J. Veteli
ЦФ
15
L. Ala-Myllymaki
ЦФ
9
Рупи Риски
ЦФ
Главный тренер
Йоонас Рантанен
Гнистан
1
Jiri Koski
ВР
14
Henrik Ölander
ЦЗ
27
Teemu Penninkangas
ЦЗ
10
Joakim Latonen
ЦП
20
David Agbo
ЦП
49
Tomás Castro
ЦФ
32
Беньямин Татар
ЦФ
Ильвес
36
Ville Seppä
ВР
2
Matias Kivikko Arraño
ЦЗ
20
Исаак Атанга
ПВ
14
Anton Popovitch
ЦФ
17
Аделеке Акиньеми
ЦФ
21
Danila Bulgakov
ЦФ
21
Sander Sybrandy
ЦФ
4-4-2
1
4
40
Ояла
2
22
Райтала
28
17
26
Еременко
3
28
Энкеруд
7
Вяйринен
3-2-5
30
5
Пиккарайнен
44
Акпудже
19
Юккола
10
16
9
Риски
15
7
28
28
Энкеруд
10
10
28
Энкеруд
28
32
Татар
32
Татар
28
44
Акпудже
2
2
44
Акпудже
19
Юккола
20
Атанга
20
Атанга
19
Юккола
10
14
14
10
9
Риски
17
Акиньеми
17
Акиньеми
9
Риски
Остались в запасе
Гнистан
Ильвес
1
Jiri Koski
ВР
14
Henrik Ölander
ЦЗ
27
Teemu Penninkangas
ЦЗ
20
David Agbo
ЦП
49
Tomás Castro
ЦФ
Главный тренер
Юсси Леппялахти
36
Ville Seppä
ВР
21
Danila Bulgakov
ЦФ
21
Sander Sybrandy
ЦФ
Главный тренер
Йоонас Рантанен
Остались в запасе
1
Jiri Koski
ВР
14
Henrik Ölander
ЦЗ
27
Teemu Penninkangas
ЦЗ
20
David Agbo
ЦП
49
Tomás Castro
ЦФ
Остались в запасе
36
Ville Seppä
ВР
21
Danila Bulgakov
ЦФ
21
Sander Sybrandy
ЦФ
Главный тренер
Юсси Леппялахти
Главный тренер
Йоонас Рантанен
Статистика матча Гнистан - Ильвес
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
Гнистан
5 : 1
08.11.2026
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
Интер
4 : 3
02.11.2026
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
КуПС
1 : 1
29.10.2026
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
Гнистан
3 : 4
24.10.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Ильвес
2 : 0
17.10.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 26 тур
Мариехамн
0 : 0
10.10.2026
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
ТПС
0 : 3
19.09.2026
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Ильвес
3 : 1
12.09.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
Ильвес
2 : 0
08.09.2026
Яро
Информация о матче
Главный судья:
Йони Хюютия
(Турку)
Стадион:
Helsinki Football Stadium, Helsinki
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