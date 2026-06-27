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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
Гнистан - ВПС
Гнистан - ВПС: обзор матча 27 июня 2026
Гнистан
27.06.2026, суббота, 19:00
Финляндия. Вейккауслига, 13 тур
1 : 1
Завершен
ВПС
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Статистика матча Гнистан - ВПС
1
1
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0
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1
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Информация о матче
Стадион:
Мустапекка
Посещаемость:
2137
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2023.12.02 18:05
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2023.03.10 15:15
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2016.12.21 09:29
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- : -
10.07.2026
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11.07.2026
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ТПС
- : -
11.07.2026
Оулу
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18.07.2026
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Финляндия. Вейккауслига, 15 тур
ВПС
- : -
10.07.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 15 тур
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- : -
11.07.2026
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- : -
11.07.2026
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ВПС
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4 : 0
04.07.2026
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Финляндия. Вейккауслига, 14 тур
Лахти
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04.07.2026
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Финляндия. Вейккауслига, 13 тур
Гнистан
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27.06.2026
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 12 тур
Яро
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