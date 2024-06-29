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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
Лахти - Ильвес
Лахти - Ильвес: обзор матча 29 июня 2024
Лахти
29.06.2024, суббота, 19:00
Финляндия. Вейккауслига, 13 тур
2 : 2
Завершен
Ильвес
3'
L. Ivanovic
83'
M. López
14'
M. Stjopin
31'
A. Popovitch
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лахти - Ильвес
90'
Желтая карточка
L. Ala-Myllymaki
89'
Замена
L. Ala-Myllymaki
️️️️
С. Хаарала
ГОЛ! 2:2!
M. López
83'
65'
Желтая карточка
D. Arifi
Желтая карточка
L. Ivanovic
48'
31'
ГОЛ! 1:2!
A. Popovitch
Желтая карточка
P. Andrade
26'
14'
ГОЛ! 1:1!
M. Stjopin
Пас отдал
A. Popovitch
ГОЛ! 1:0!
L. Ivanovic
Пас отдал
M. López
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лахти
26
Pablo Andrade
ЦЗ
21
Matias Vainionpää
ЦП
10
Отсо Коскинен
АП
9
L. Ivanovic
ЦФ
21
Michael López
ЦФ
Главный тренер
Тони Линдберг
Ильвес
1
Otso Virtanen
ЦФ
16
T. Miettunen
ЦФ
8
Maksim Stjopin
ЦФ
14
Anton Popovitch
ЦФ
7
J. Veteli
ЦФ
28
D. Arifi
ЦФ
29
Сантери Хаарала
ЦФ
Главный тренер
Йоонас Рантанен
Ильвес
27
Vincent Ulundu
ЦФ
15
L. Ala-Myllymaki
ЦФ
9
Рупи Риски
ЦФ
1-1-1-2
26
21
10
Коскинен
21
9
5
8
29
Хаарала
28
7
14
29
Хаарала
15
15
29
Хаарала
Остались в запасе
Лахти
Ильвес
Главный тренер
Тони Линдберг
27
Vincent Ulundu
ЦФ
9
Рупи Риски
ЦФ
Главный тренер
Йоонас Рантанен
Остались в запасе
27
Vincent Ulundu
ЦФ
9
Рупи Риски
ЦФ
Главный тренер
Тони Линдберг
Главный тренер
Йоонас Рантанен
Статистика матча Лахти - Ильвес
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Лахти
5 : 1
17.10.2026
ТПС
Финляндия. Вейккауслига, 26 тур
СИК
1 : 0
09.10.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
Лахти
1 : 1
18.09.2026
Яро
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Ильвес
3 : 1
12.09.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
Лахти
2 : 1
08.09.2026
Мариехамн
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Ильвес
2 : 0
17.10.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 26 тур
Мариехамн
0 : 0
10.10.2026
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
ТПС
0 : 3
19.09.2026
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Ильвес
3 : 1
12.09.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
Ильвес
2 : 0
08.09.2026
Яро
Информация о матче
Главный судья:
Kalle Makinen, Finland
Стадион:
Lahti Stadium, Lahti
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