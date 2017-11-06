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  • Воспитанник «Зенита» Васютин признан лучшим вратарем Финляндии

Воспитанник «Зенита» Васютин признан лучшим вратарем Финляндии

6 ноября 2017, 22:19
7

28-го октября завершился сезон-2016/17 в чемпионате Финляндии. Турнир впервые за три года выиграл «ХИК» из Хельсинки.

Голкипер «Лахти» Александр Васютин был признан лучшим игроком сезона на своей позиции.

22-летний россиянин принял участие в 22-х встречах и пропустил 17 голов. Его клуб финишировал на четвертом месте.

Васютин является воспитанником петербургской «Смены». В 2013 году подписал взрослый контракт с «Зенитом». За «Лахти» на правах аренды дебютировал в августе 2016 года. В феврале 2017 года финский клуб продлил срок аренды на полгода.

Пресс-служба «Лахти» опубликовала фотографию Васютина с призом на официальном сайте.

Источник: Бомбардир.ру
Лахти Зенит Россия Финляндия Васютин Александр
Комментарии (7)
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С@НЁК.
1510003313
Молодец!
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Bivaliy67
1510003922
Хорошая смена!
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woyser
1510008386
Так вы определитесь чей он воспитанник?
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dyema
1510035343
Так держать! В Зените пока только на лавке за Лунёвым, но можно и конкуренцию составить, заодно подвинув Лодыгина.........
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