Воспитанник «Зенита» Васютин признан лучшим вратарем Финляндии

28-го октября завершился сезон-2016/17 в чемпионате Финляндии. Турнир впервые за три года выиграл «ХИК» из Хельсинки.

Голкипер «Лахти» Александр Васютин был признан лучшим игроком сезона на своей позиции.

22-летний россиянин принял участие в 22-х встречах и пропустил 17 голов. Его клуб финишировал на четвертом месте.

Васютин является воспитанником петербургской «Смены». В 2013 году подписал взрослый контракт с «Зенитом». За «Лахти» на правах аренды дебютировал в августе 2016 года. В феврале 2017 года финский клуб продлил срок аренды на полгода.

Пресс-служба «Лахти» опубликовала фотографию Васютина с призом на официальном сайте.