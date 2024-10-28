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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Мальме - Гетеборг
Мальме - Гетеборг: обзор матча 28 октября 2024
Мальме
28.10.2024, понедельник, 21:10
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
2 : 1
Завершен
Гетеборг
59'
Т. Али
78'
Х. Болин
25'
L. Skjellerup
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мальме - Гетеборг
Желтая карточка
Т. Али
90'
+3
Желтая карточка
Л. Йонсен
90'
+1
84'
Замена
С. Абдуллахи
️️️️
С. Олссон
84'
Замена
L. Carlstrand
️️️️
Р. Лундквист
ГОЛ! 2:1!
Х. Болин
Пас отдал
Т. Али
78'
Замена
О. Розенгрен
️️️️
А. Кристиансен
76'
73'
Замена
Д. Крузе
️️️️
К. Тордарсон
62'
Желтая карточка
Г. Свенссон
Замена
Х. Болин
️️️️
С. Пенья
60'
60'
Замена
E. Salomonsson
️️️️
O. Pettersson
ГОЛ! 1:1!
Т. Али
Пас отдал
Бузанелло
59'
Замена
Т. Али
️️️️
О. Берг
46'
Желтая карточка
А. Кристиансен
41'
25'
ГОЛ! 0:1!
L. Skjellerup
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальме
27
Йохан Далин
ВР
25
Бузанелло
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
25
Колин Реслер
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
10
Андерс Кристиансен
(К)
ЦП
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
6
Серхио Пенья
АП
10
Оливер Берг
АП
92
Исаак Телин
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Гетеборг
28
Якоб Карлстрем
ВР
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
5
Йонас Багер
ЦЗ
16
Себастьян Олссон
ПЗ
13
Густав Свенссон
(К)
ЦП
21
Adam Carlén
ЦП
32
Oscar Pettersson
ЦП
23
Колбейнн Тордарсон
АП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
19
Laurs Skjellerup
ЦФ
14
Gustaf Norlin
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Мальме
30
Рикардо Фридрих
ВР
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
33
Elison Makolli
ЦЗ
22
Таха Али
ЛВ
37
Adrian Skogmar
ЦП
7
Отто Розенгрен
ЦП
34
Закария Лукили
АП
38
Хуго Болин
ПВ
Гетеборг
25
Elis Bishesari
ВР
48
Rockson Yeboah
ЦЗ
2
Emil Salomonsson
ЦЗ
15
Давид Крузе
ЦП
22
Noah Tolf
ЦП
14
Hussein Carneil
ЦФ
20
Сулейман Абдуллахи
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
9
Linus Carlstrand
ЦФ
4-2-2-2
27
Далин
25
Бузанелло
18
Янссон
25
Реслер
17
Стригер Ларсен
10
Кристиансен
4
Йонсен
10
Берг
6
Пенья
22
Ботхейм
92
Телин
3-3-2-2
28
Карлстрем
16
Олссон
5
Багер
16
Трондсен
13
Свенссон
21
32
23
Тордарсон
10
Лундквист
14
19
10
Берг
22
Али
22
Али
10
Берг
10
Кристиансен
7
Розенгрен
7
Розенгрен
10
Кристиансен
6
Пенья
38
Болин
38
Болин
6
Пенья
32
2
2
32
23
Тордарсон
15
Крузе
15
Крузе
23
Тордарсон
16
Олссон
20
Абдуллахи
20
Абдуллахи
16
Олссон
10
Лундквист
9
9
10
Лундквист
Остались в запасе
Мальме
Гетеборг
30
Рикардо Фридрих
ВР
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
33
Elison Makolli
ЦЗ
37
Adrian Skogmar
ЦП
34
Закария Лукили
АП
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
25
Elis Bishesari
ВР
48
Rockson Yeboah
ЦЗ
22
Noah Tolf
ЦП
14
Hussein Carneil
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Остались в запасе
30
Рикардо Фридрих
ВР
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
33
Elison Makolli
ЦЗ
37
Adrian Skogmar
ЦП
34
Закария Лукили
АП
Остались в запасе
25
Elis Bishesari
ВР
48
Rockson Yeboah
ЦЗ
22
Noah Tolf
ЦП
14
Hussein Carneil
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Статистика матча Мальме - Гетеборг
3
1
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
9
12
Офсайды
1
1
Количество передач
626
197
Сейвы
0
3
Точность передач %
86
59
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Матчи команд
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Гетеборг
- : -
29.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хаммарбю
3 : 1
23.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хэкен
1 : 0
01.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
ГАИС
1 : 1
25.10.2026
Гетеборг
Информация о матче
Главный судья:
Гленн Нюберг
Стадион:
Сведбанк Стэдион
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