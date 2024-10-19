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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Эльфсборг - Хэкен
Эльфсборг - Хэкен: обзор матча 19 октября 2024
Эльфсборг
19.10.2024, суббота, 16:00
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
1 : 3
Завершен
Хэкен
77'
П. Фрик
4'
Т. Йегбе (АГ)
59'
Л. Ольден Ларсен
80'
Д. Агбонифо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльфсборг - Хэкен
90'
+1
Замена
P. Dahbo
️️️️
М. Ригор
90'
+1
Замена
Я. Барретт Лаурсен
️️️️
А. Лундквист
82'
Замена
С. Хрстич
️️️️
A. Youssef
80'
ГОЛ! 1:3!
Д. Агбонифо
ГОЛ! 1:2!
П. Фрик
Пас отдал
Б. Зенели
77'
Замена
Р. Каиб
️️️️
М. Байду
75'
Замена
П. Фрик
️️️️
Г. Хенрикссон
75'
Замена
Б. Зенели
️️️️
J. Thomasen
63'
59'
ГОЛ! 0:2!
Л. Ольден Ларсен
Пас отдал
М. Ригор
Замена
Д. Абдулаи
️️️️
А. Касем
58'
4'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Т. Йегбе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльфсборг
31
Исак Петтерссон
ВР
23
Никлас Хульт
ЛЗ
59
Терри Йегбе
ЦЗ
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
3
Buhari Ibrahim
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
6
Timothy Ouma
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
30
Майкл Байду
(К)
АП
15
Симон Хедлунд
ЦФ
37
Ахмед Касем
ЦФ
Хэкен
21
Адам Лундквист
ЛЗ
11
Юлиус Линдберг
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
8
Amane Romeo
ЦП
10
Миккель Ригор
(К)
ЦП
6
Samuel Leach Holm
ЦП
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
10
Джереми Агбонифо
ЦФ
9
A. Youssef
ЦФ
26
Peter Abrahamsson
ЦФ
Главный тренер
Пако Йохансен
Эльфсборг
16
Marcus Bundgaard
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
28
Frode Aronsson
ЦЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
23
Бесфорт Зенели
ЦП
11
E. Holten
ЦФ
13
Johan Larsson
ЦФ
17
Пер Фрик
ЦФ
9
Джалал Абдулаи
ЦФ
Хэкен
1
Андреас Линде
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
12
Filip Ohman
ЦЗ
13
Sigge Jansson
ЦЗ
5
Nikola Zecevic
ЦЗ
16
Pontus Dahbo
ЦП
7
Severin Nioule
ЦФ
19
Срджан Хрстич
ЦФ
2
Axel Lindahl
ЦФ
4-2-2-2
31
Петтерссон
23
Хульт
4
Хенрикссон
3
59
Йегбе
6
18
9
Зенели
30
Байду
37
Касем
15
Хедлунд
4-3-1-3
11
Линдберг
3
Ховланд
2
Лоде
21
Лундквист
8
10
Ригор
6
7
Ларсен
26
9
10
Агбонифо
30
Байду
24
Каиб
24
Каиб
30
Байду
18
23
Зенели
23
Зенели
18
4
Хенрикссон
17
Фрик
17
Фрик
4
Хенрикссон
37
Касем
9
Абдулаи
9
Абдулаи
37
Касем
21
Лундквист
7
Лаурсен
7
Лаурсен
21
Лундквист
10
Ригор
16
16
10
Ригор
9
19
Хрстич
19
Хрстич
9
Остались в запасе
Эльфсборг
Хэкен
16
Marcus Bundgaard
ВР
28
Frode Aronsson
ЦЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
11
E. Holten
ЦФ
13
Johan Larsson
ЦФ
1
Андреас Линде
ВР
12
Filip Ohman
ЦЗ
13
Sigge Jansson
ЦЗ
5
Nikola Zecevic
ЦЗ
7
Severin Nioule
ЦФ
2
Axel Lindahl
ЦФ
Главный тренер
Пако Йохансен
Остались в запасе
16
Marcus Bundgaard
ВР
28
Frode Aronsson
ЦЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
11
E. Holten
ЦФ
13
Johan Larsson
ЦФ
Остались в запасе
1
Андреас Линде
ВР
12
Filip Ohman
ЦЗ
13
Sigge Jansson
ЦЗ
5
Nikola Zecevic
ЦЗ
7
Severin Nioule
ЦФ
2
Axel Lindahl
ЦФ
Главный тренер
Пако Йохансен
Статистика матча Эльфсборг - Хэкен
Всего ударов по воротам
20
8
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
8
1
Нарушения
15
7
Офсайды
3
0
Количество передач
436
562
Сейвы
0
4
Точность передач %
84
88
Удары мимо ворот
13
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
14
6
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Эльфсборг
- : -
29.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Эльфсборг
2 : 1
01.11.2026
Эргрюте
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хэкен
1 : 0
01.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Броммапойкарна
0 : 0
28.10.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Хэкен
4 : 0
24.10.2026
Дегерфорс
Информация о матче
Главный судья:
Kristoffer Karlsson, Sweden
Стадион:
Borås Arena, Boras
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