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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Хаммарбю - Юргорден
Хаммарбю - Юргорден: обзор матча 20 октября 2024
Хаммарбю
20.10.2024, воскресенье, 15:00
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
2 : 0
Завершен
Юргорден
12'
N. Besara
30'
N. Besara
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаммарбю - Юргорден
90'
+7
Желтая карточка
Т. Нгуэн
Желтая карточка
S. Strand
90'
+6
Замена
️️️️
Т. Теки
90'
+6
Желтая карточка
Т. Теки
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
Х. Радетинац
Замена
M. Fenger
️️️️
Б. Туре
87'
85'
Замена
А. Экдаль
️️️️
Б. Сабович
Замена
S. Strand
️️️️
Ш. Пинас
76'
76'
Замена
Х. Радетинац
️️️️
К. Косуги
Замена
И. Фофана
️️️️
J. Erabi
70'
59'
Замена
Т. Нгуэн
️️️️
С. Хаарала
59'
Замена
Д. Хюммет
️️️️
Я. Уне Ларссон
59'
Замена
Т. Гулликсен
️️️️
Г. Викхейм
53'
Желтая карточка
А. Приске
37'
Желтая карточка
Б. Сабович
ГОЛ! 2:0!
N. Besara
Пас отдал
Ш. Пинас
30'
ГОЛ! 1:0!
N. Besara
Пас отдал
Ф. Хаммар
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаммарбю
1
Уорнер Хан
ВР
4
Виктор Эрикссон
ЦЗ
2
Hampus Skoglund
ЦЗ
38
Шакилль Пинас
ЦЗ
2
Павле Вагич
ОП
5
Тесфальдет Теки
ЦП
11
Oscar Johansson Schellhas
ЦП
17
Базумана Туре
ЦП
6
Фредрик Хаммар
ЦФ
20
Nahir Besara
(К)
ЦФ
9
Jusef Erabi
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Юргорден
35
Якоб Ринне
ВР
26
Кеита Косуги
ЦЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
4
Якоб Уне Ларссон
ЦЗ
3
Маркус Даниэльсон
(К)
ЦЗ
18
Адам Сталь
ПЗ
6
Расмус Шуллер
ЦП
14
Бесард Сабович
ЦП
80
Густав Викхейм
ЦФ
9
Аугуст Приске
ЦФ
29
Сантери Хаарала
ЦФ
Главный тренер
Ким Бергстранд
Хаммарбю
8
Markus Karlsson
ЦЗ
16
Gent Elezaj
ЦП
6
Ибрахима Фофана
ЦП
26
Монтадер Маджид
ПВ
25
Davor Blažević
ЦФ
13
Mads Fenger
ЦФ
21
Simon Strand
ЦФ
13
Жарделль Канга
ЦФ
80
Sebastian Clemmensen
ЦФ
Юргорден
32
Oscar Jansson
ВР
33
Viktor Bergh
ЦЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
2
Петер Теркильдсен
ЦП
7
Магнус Эрикссон
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
9
Харис Радетинац
ПВ
23
Денис Хюммет
ЦФ
3-1-3-3
1
Хан
4
Эрикссон
2
38
Пинас
2
Вагич
5
Теки
11
17
Туре
9
20
6
Хаммар
3-2-2-3
35
Ринне
5
Тенхо
4
Ларссон
3
Даниэльсон
18
Сталь
26
Косуги
6
Шуллер
14
Сабович
29
Хаарала
9
Приске
80
Викхейм
9
6
Фофана
6
Фофана
9
17
Туре
13
13
17
Туре
38
Пинас
21
21
38
Пинас
14
Сабович
8
Экдаль
8
Экдаль
14
Сабович
80
Викхейм
8
Гулликсен
8
Гулликсен
80
Викхейм
29
Хаарала
93
Нгуэн
93
Нгуэн
29
Хаарала
26
Косуги
9
Радетинац
9
Радетинац
26
Косуги
4
Ларссон
23
Хюммет
23
Хюммет
4
Ларссон
Остались в запасе
Хаммарбю
Юргорден
8
Markus Karlsson
ЦЗ
16
Gent Elezaj
ЦП
26
Монтадер Маджид
ПВ
25
Davor Blažević
ЦФ
13
Жарделль Канга
ЦФ
80
Sebastian Clemmensen
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
32
Oscar Jansson
ВР
33
Viktor Bergh
ЦЗ
2
Петер Теркильдсен
ЦП
7
Магнус Эрикссон
ЦП
Главный тренер
Ким Бергстранд
Остались в запасе
8
Markus Karlsson
ЦЗ
16
Gent Elezaj
ЦП
26
Монтадер Маджид
ПВ
25
Davor Blažević
ЦФ
13
Жарделль Канга
ЦФ
80
Sebastian Clemmensen
ЦФ
Остались в запасе
32
Oscar Jansson
ВР
33
Viktor Bergh
ЦЗ
2
Петер Теркильдсен
ЦП
7
Магнус Эрикссон
ЦП
Главный тренер
Ким Хелльберг
Главный тренер
Ким Бергстранд
Статистика матча Хаммарбю - Юргорден
2
4
Всего ударов по воротам
8
9
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
5
6
Нарушения
6
15
Офсайды
3
0
Количество передач
380
287
Сейвы
3
2
Точность передач %
84
74
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Вестерос
- : -
29.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хаммарбю
3 : 1
23.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хаммарбю
2 : 0
29.10.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Мьеллбю
0 : 2
25.10.2026
Хаммарбю
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сириус
1 : 0
22.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хальмстад
2 : 1
08.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Юргорден
2 : 1
01.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Юргорден
2 : 2
24.10.2026
Эргрюте
Информация о матче
Главный судья:
Fredrik Klitte, Sweden
Стадион:
Tele2 Arena, Stockholm
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