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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
АИК - Хаммарбю
АИК - Хаммарбю: обзор матча 29 сентября 2024
АИК
29.09.2024, воскресенье, 15:00
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
1 : 0
Завершен
Хаммарбю
90+2'
Д. Гуидетти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АИК - Хаммарбю
90'
+8
Вторая желтая
S. Strand
90'
+8
Желтая карточка
S. Strand
Вторая желтая
М. Тюхосен
90'
+8
Желтая карточка
М. Тюхосен
90'
+7
90'
+4
Замена
М. Маджид
️️️️
Т. Теки
ГОЛ! 1:0!
Д. Гуидетти
90'
+2
86'
Замена
O. Johansson Schellhas
️️️️
Б. Туре
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
О. Валакари
69'
Замена
D. Beširović
️️️️
Б. Целина
69'
64'
Замена
S. Strand
️️️️
H. Skoglund
46'
Замена
И. Фофана
️️️️
M. Karlsson
Желтая карточка
L. Dabo
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АИК
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
37
Александер Милошевич
(К)
ЦЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
4
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
28
Иоаннис Питтас
ЛП
8
Онни Валакари
ЦП
8
L. Dabo
ЦП
6
Антон Салетрос
ЦП
43
Берсант Целина
АП
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Хаммарбю
1
Уорнер Хан
ВР
4
Виктор Эрикссон
ЦЗ
38
Шакилль Пинас
ЦЗ
2
Hampus Skoglund
ЦЗ
8
Markus Karlsson
ЦЗ
2
Павле Вагич
ОП
5
Тесфальдет Теки
ЦП
17
Базумана Туре
ЦП
9
Jusef Erabi
ЦФ
20
Nahir Besara
(К)
ЦФ
6
Фредрик Хаммар
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
АИК
1
Исмаэль Диавара
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
2
Ахмад Фака
ЦЗ
4
Томас Ишервуд
ЦЗ
19
Victor Andersson
ЦП
21
Stanley Wilson
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
19
Dino Beširović
ЦФ
10
Oscar Uddenäs
ЦФ
Хаммарбю
8
Marc Llinares
ЦП
6
Ибрахима Фофана
ЦП
11
Oscar Johansson Schellhas
ЦП
26
Монтадер Маджид
ПВ
25
Davor Blažević
ЦФ
21
Simon Strand
ЦФ
14
Divine Teah
ЦФ
13
Жарделль Канга
ЦФ
80
Sebastian Clemmensen
ЦФ
4-4-1-1
15
Нордфельдт
37
Милошевич
4
Папаяннопулос
16
Хансен
17
Тюхосен
28
Питтас
8
6
Салетрос
8
Валакари
43
Целина
2
4-1-2-3
1
Хан
38
Пинас
2
8
4
Эрикссон
2
Вагич
5
Теки
17
Туре
6
Хаммар
20
9
8
Валакари
11
Гуидетти
11
Гуидетти
8
Валакари
43
Целина
19
19
43
Целина
8
6
Фофана
6
Фофана
8
17
Туре
11
11
17
Туре
5
Теки
26
Маджид
26
Маджид
5
Теки
2
21
21
2
Остались в запасе
АИК
Хаммарбю
1
Исмаэль Диавара
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
2
Ахмад Фака
ЦЗ
4
Томас Ишервуд
ЦЗ
19
Victor Andersson
ЦП
21
Stanley Wilson
ЦП
10
Oscar Uddenäs
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
8
Marc Llinares
ЦП
25
Davor Blažević
ЦФ
14
Divine Teah
ЦФ
13
Жарделль Канга
ЦФ
80
Sebastian Clemmensen
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Остались в запасе
1
Исмаэль Диавара
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
2
Ахмад Фака
ЦЗ
4
Томас Ишервуд
ЦЗ
19
Victor Andersson
ЦП
21
Stanley Wilson
ЦП
10
Oscar Uddenäs
ЦФ
Остались в запасе
8
Marc Llinares
ЦП
25
Davor Blažević
ЦФ
14
Divine Teah
ЦФ
13
Жарделль Канга
ЦФ
80
Sebastian Clemmensen
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Главный тренер
Ким Хелльберг
Статистика матча АИК - Хаммарбю
2
1
1
1
Всего ударов по воротам
11
5
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
2
Нарушения
15
15
Офсайды
2
1
Количество передач
380
428
Сейвы
1
3
Точность передач %
71
69
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
8
2
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Кальмар
- : -
29.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
АИК
0 : 0
21.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
ГАИС
2 : 1
02.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Сириус
1 : 2
24.10.2026
АИК
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Вестерос
- : -
29.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хаммарбю
3 : 1
23.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хаммарбю
2 : 0
29.10.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Мьеллбю
0 : 2
25.10.2026
Хаммарбю
Информация о матче
Главный судья:
Гленн Нюберг
Стадион:
Френдс Арена
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