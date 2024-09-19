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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Эльфсборг - Норрчепинг
Эльфсборг - Норрчепинг: обзор матча 19 сентября 2024
Эльфсборг
19.09.2024, четверг, 20:00
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
2 : 2
Завершен
Норрчепинг
12'
М. Байду
56'
C. Björk
63'
Д. Моберг-Карлссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльфсборг - Норрчепинг
90'
+5
Желтая карточка
Т. Прица
90'
+4
Замена
A. Sögaard
️️️️
C. Björk
Желтая карточка
П. Фрик
84'
Замена
J. Larsson
️️️️
Т. Йегбе
69'
Замена
П. Фрик
️️️️
М. Байду
68'
63'
ГОЛ! 1:2!
Д. Моберг-Карлссон
Пас отдал
D. Mitov Nilsson
Желтая карточка
Н. Хульт
59'
56'
ГОЛ! 1:1!
C. Björk
Пас отдал
М. Неффати
Желтая карточка
Т. Йегбе
49'
46'
Замена
Т. Прица
️️️️
Я. Калли
Замена
Г. Хенрикссон
️️️️
А. Зенели
21'
Красная карточка
B. Ibrahim
17'
ГОЛ! 1:0!
М. Байду
Пас отдал
А. Зенели
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльфсборг
31
Исак Петтерссон
ВР
23
Никлас Хульт
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
(К)
ЦЗ
3
Buhari Ibrahim
ЦЗ
59
Терри Йегбе
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
23
Бесфорт Зенели
ЦП
6
Timothy Ouma
ЦП
30
Майкл Байду
ЦП
15
Симон Хедлунд
ЦФ
37
Ахмед Касем
ЦФ
Норрчепинг
2
Яхья Калли
ЛЗ
24
Anton Eriksson
ЦЗ
19
Макс Ватсон
ЦЗ
23
Jesper Ceesay
ЦЗ
16
Dino Salihović
ЦП
38
Ture Sandberg
ЦП
37
Мутаз Неффати
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
14
Ísak Andri Sigurgeirsson
ЦП
91
David Mitov Nilsson
(К)
ЦФ
15
Carl Björk
ЦФ
Главный тренер
Андреас Альм
Эльфсборг
16
Marcus Bundgaard
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
20
Gottfrid Rapp
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
11
E. Holten
ЦФ
17
Пер Фрик
ЦФ
13
Johan Larsson
ЦФ
Норрчепинг
35
David Andersson
ВР
4
Amadeus Sögaard
ЦЗ
3
Marcus Baggesen
ЦЗ
35
Stephen Bolma
ЦП
29
Åke Andersson
ЦП
7
Laorent Shabani
ЦП
26
Kristoffer Khazeni
ЦП
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
22
Тим Прица
ЦФ
4-3-1-2
31
Петтерссон
23
Хульт
3
59
Йегбе
8
Хольмен
23
Зенели
6
30
Байду
9
Зенели
37
Касем
15
Хедлунд
4-5-2
24
19
Ватсон
23
2
Калли
16
37
Неффати
10
Хаммершой-Мистрати
14
38
15
91
9
Зенели
4
Хенрикссон
4
Хенрикссон
9
Зенели
30
Байду
17
Фрик
17
Фрик
30
Байду
59
Йегбе
13
13
59
Йегбе
15
4
4
15
2
Калли
22
Прица
22
Прица
2
Калли
Остались в запасе
Эльфсборг
Норрчепинг
16
Marcus Bundgaard
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
20
Gottfrid Rapp
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
11
E. Holten
ЦФ
35
David Andersson
ВР
3
Marcus Baggesen
ЦЗ
35
Stephen Bolma
ЦП
29
Åke Andersson
ЦП
7
Laorent Shabani
ЦП
26
Kristoffer Khazeni
ЦП
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Андреас Альм
Остались в запасе
16
Marcus Bundgaard
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
20
Gottfrid Rapp
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
11
E. Holten
ЦФ
Остались в запасе
35
David Andersson
ВР
3
Marcus Baggesen
ЦЗ
35
Stephen Bolma
ЦП
29
Åke Andersson
ЦП
7
Laorent Shabani
ЦП
26
Kristoffer Khazeni
ЦП
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Андреас Альм
Статистика матча Эльфсборг - Норрчепинг
3
1
1
Всего ударов по воротам
10
16
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
12
6
Нарушения
18
11
Офсайды
1
1
Количество передач
326
542
Сейвы
4
0
Точность передач %
76
87
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
3
7
Матчи команд
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Эльфсборг
- : -
29.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Эльфсборг
2 : 1
01.11.2026
Эргрюте
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Гетеборг
2 : 0
09.11.2025
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Норрчепинг
1 : 2
01.11.2025
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Мьеллбю
2 : 1
26.10.2025
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Норрчепинг
0 : 2
18.10.2025
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
ГАИС
2 : 1
04.10.2025
Норрчепинг
Информация о матче
Главный судья:
Adi Aganovic, Sweden
Стадион:
Borås Arena, Boras
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