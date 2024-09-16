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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Хаммарбю - Норрчепинг
Хаммарбю - Норрчепинг: обзор матча 16 сентября 2024
Хаммарбю
16.09.2024, понедельник, 20:10
Швеция. Аллсвенскан, 22 тур
1 : 1
Завершен
Норрчепинг
45+2'
J. Erabi
87'
В. Хаммершой-Мистрати
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаммарбю - Норрчепинг
89'
Желтая карточка
Т. Прица
87'
ГОЛ! 1:1!
В. Хаммершой-Мистрати
Замена
Ф. Хаммар
️️️️
M. Karlsson
84'
68'
Желтая карточка
J. Ceesay
63'
Замена
Д. Моберг-Карлссон
️️️️
L. Shabani
63'
Замена
В. Хаммершой-Мистрати
️️️️
K. Khazeni
63'
Замена
Т. Прица
️️️️
К. Ниман
ГОЛ! 1:0!
J. Erabi
Пас отдал
М. Маджид
45'
+2
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаммарбю
1
Уорнер Хан
ВР
8
Markus Karlsson
ЦЗ
2
Hampus Skoglund
ЦЗ
4
Виктор Эрикссон
ЦЗ
2
Павле Вагич
ОП
11
Oscar Johansson Schellhas
ЦП
5
Тесфальдет Теки
ЦП
8
Marc Llinares
ЦП
26
Монтадер Маджид
ПВ
9
Jusef Erabi
ЦФ
20
Nahir Besara
(К)
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Норрчепинг
2
Яхья Калли
ЛЗ
23
Jesper Ceesay
ЦЗ
24
Anton Eriksson
ЦЗ
4
Amadeus Sögaard
ЦЗ
37
Мутаз Неффати
ЦП
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
16
Dino Salihović
ЦП
26
Kristoffer Khazeni
ЦП
7
Laorent Shabani
ЦП
91
David Mitov Nilsson
ЦФ
5
Кристоффер Ниман
(К)
ЦФ
Главный тренер
Андреас Альм
Хаммарбю
41
Emil Reyes
ЦЗ
15
Adrian Lahdo
ЦП
16
Gent Elezaj
ЦП
80
Sebastian Clemmensen
ЦФ
14
Divine Teah
ЦФ
6
Фредрик Хаммар
ЦФ
13
Жарделль Канга
ЦФ
21
Simon Strand
ЦФ
25
Davor Blažević
ЦФ
Норрчепинг
35
David Andersson
ВР
3
Marcus Baggesen
ЦЗ
14
Ísak Andri Sigurgeirsson
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
29
Åke Andersson
ЦП
35
Stephen Bolma
ЦП
38
Ture Sandberg
ЦП
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
22
Тим Прица
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Хан
8
2
4
Эрикссон
2
Вагич
11
5
Теки
8
26
Маджид
20
9
4-5-2
23
24
4
2
Калли
37
Неффати
16
26
7
9
Траустасон
5
Ниман
91
8
6
Хаммар
6
Хаммар
8
26
10
Хаммершой-Мистрати
10
Хаммершой-Мистрати
26
7
10
Моберг-Карлссон
10
Моберг-Карлссон
7
5
Ниман
22
Прица
22
Прица
5
Ниман
Остались в запасе
Хаммарбю
Норрчепинг
41
Emil Reyes
ЦЗ
15
Adrian Lahdo
ЦП
16
Gent Elezaj
ЦП
80
Sebastian Clemmensen
ЦФ
14
Divine Teah
ЦФ
13
Жарделль Канга
ЦФ
21
Simon Strand
ЦФ
25
Davor Blažević
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
35
David Andersson
ВР
3
Marcus Baggesen
ЦЗ
14
Ísak Andri Sigurgeirsson
ЦП
29
Åke Andersson
ЦП
35
Stephen Bolma
ЦП
38
Ture Sandberg
ЦП
Главный тренер
Андреас Альм
Остались в запасе
41
Emil Reyes
ЦЗ
15
Adrian Lahdo
ЦП
16
Gent Elezaj
ЦП
80
Sebastian Clemmensen
ЦФ
14
Divine Teah
ЦФ
13
Жарделль Канга
ЦФ
21
Simon Strand
ЦФ
25
Davor Blažević
ЦФ
Остались в запасе
35
David Andersson
ВР
3
Marcus Baggesen
ЦЗ
14
Ísak Andri Sigurgeirsson
ЦП
29
Åke Andersson
ЦП
35
Stephen Bolma
ЦП
38
Ture Sandberg
ЦП
Главный тренер
Ким Хелльберг
Главный тренер
Андреас Альм
Статистика матча Хаммарбю - Норрчепинг
2
Всего ударов по воротам
18
11
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
10
6
Нарушения
6
10
Офсайды
3
2
Количество передач
625
287
Сейвы
5
3
Точность передач %
87
76
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
9
2
Матчи команд
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Вестерос
- : -
29.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хаммарбю
3 : 1
23.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хаммарбю
2 : 0
29.10.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Мьеллбю
0 : 2
25.10.2026
Хаммарбю
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Гетеборг
2 : 0
09.11.2025
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Норрчепинг
1 : 2
01.11.2025
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Мьеллбю
2 : 1
26.10.2025
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Норрчепинг
0 : 2
18.10.2025
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
ГАИС
2 : 1
04.10.2025
Норрчепинг
Информация о матче
Главный судья:
Richard Sundell, Sweden
Стадион:
Tele2 Arena, Stockholm
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