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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
АИК - Мальме
АИК - Мальме: обзор матча 15 сентября 2024
АИК
15.09.2024, воскресенье, 15:00
Швеция. Аллсвенскан, 22 тур
0 : 0
Завершен
Мальме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АИК - Мальме
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
И. Питтас
88'
Замена
А. Бьорнстрем
️️️️
М. Тюхосен
88'
79'
Замена
О. Розенгрен
️️️️
С. Пенья
79'
Замена
С. Рикс
️️️️
Э. Ботхейм
68'
Замена
С. Йоргенсен
️️️️
И. Телин
Желтая карточка
А. Милошевич
67'
65'
Желтая карточка
Т. Али
Желтая карточка
А. Салетрос
64'
37'
Желтая карточка
Х. Болин
30'
Желтая карточка
И. Телин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АИК
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
37
Александер Милошевич
(К)
ЦЗ
4
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
28
Иоаннис Питтас
ЛП
8
L. Dabo
ЦП
6
Антон Салетрос
ЦП
8
Онни Валакари
ЦП
43
Берсант Целина
АП
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Мальме
30
Рикардо Фридрих
ВР
25
Колин Реслер
ЦЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
22
Таха Али
ЛВ
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
6
Серхио Пенья
АП
38
Хуго Болин
ПВ
92
Исаак Телин
(К)
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
АИК
1
Исмаэль Диавара
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
4
Томас Ишервуд
ЦЗ
2
Ахмад Фака
ЦЗ
21
Stanley Wilson
ЦП
19
Victor Andersson
ЦП
45
Таха Аяри
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
10
Oscar Uddenäs
ЦФ
Мальме
27
Йохан Далин
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
33
Elison Makolli
ЦЗ
5
Серен Рикс
ЦП
7
Отто Розенгрен
ЦП
37
Adrian Skogmar
ЦП
10
Оливер Берг
АП
34
Закария Лукили
АП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
4-4-1-1
15
Нордфельдт
16
Хансен
4
Папаяннопулос
17
Тюхосен
37
Милошевич
28
Питтас
6
Салетрос
8
Валакари
8
43
Целина
2
4-1-3-2
30
Фридрих
17
Стригер Ларсен
19
Зеттерстрем
18
Янссон
25
Реслер
4
Йонсен
38
Болин
6
Пенья
22
Али
22
Ботхейм
92
Телин
17
Тюхосен
3
Бьорнстрем
3
Бьорнстрем
17
Тюхосен
28
Питтас
11
Гуидетти
11
Гуидетти
28
Питтас
22
Ботхейм
5
Рикс
5
Рикс
22
Ботхейм
6
Пенья
7
Розенгрен
7
Розенгрен
6
Пенья
92
Телин
8
Йоргенсен
8
Йоргенсен
92
Телин
Остались в запасе
АИК
Мальме
1
Исмаэль Диавара
ВР
4
Томас Ишервуд
ЦЗ
2
Ахмад Фака
ЦЗ
21
Stanley Wilson
ЦП
19
Victor Andersson
ЦП
45
Таха Аяри
ЦП
10
Oscar Uddenäs
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
27
Йохан Далин
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
33
Elison Makolli
ЦЗ
37
Adrian Skogmar
ЦП
10
Оливер Берг
АП
34
Закария Лукили
АП
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Остались в запасе
1
Исмаэль Диавара
ВР
4
Томас Ишервуд
ЦЗ
2
Ахмад Фака
ЦЗ
21
Stanley Wilson
ЦП
19
Victor Andersson
ЦП
45
Таха Аяри
ЦП
10
Oscar Uddenäs
ЦФ
Остались в запасе
27
Йохан Далин
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
33
Elison Makolli
ЦЗ
37
Adrian Skogmar
ЦП
10
Оливер Берг
АП
34
Закария Лукили
АП
Главный тренер
Хеннинг Берг
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Статистика матча АИК - Мальме
2
3
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
2
Нарушения
9
10
Офсайды
3
0
Количество передач
307
441
Сейвы
2
4
Точность передач %
65
75
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Матчи команд
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Кальмар
- : -
29.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
АИК
0 : 0
21.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
ГАИС
2 : 1
02.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Сириус
1 : 2
24.10.2026
АИК
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Информация о матче
Главный судья:
Мохаммед Аль-Хаким
Стадион:
Френдс Арена
Новости команд
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