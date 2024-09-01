Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Норрчепинг - Хэкен
Норрчепинг - Хэкен: обзор матча 01 сентября 2024
Норрчепинг
01.09.2024, воскресенье, 17:30
Швеция. Аллсвенскан, 21 тур
3 : 3
Завершен
Хэкен
25'
К. Ниман
49'
К. Ниман
90+5'
В. Хаммершой-Мистрати
47'
A. Youssef
54'
S. Leach Holm
74'
A. Youssef (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Норрчепинг - Хэкен
ГОЛ! 3:3!
В. Хаммершой-Мистрати
90'
+5
90'
+3
Желтая карточка
P. Abrahamsson
90'
+3
Замена
С. Хрстич
️️️️
A. Youssef
Желтая карточка
М. Ватсон
90'
81'
Желтая карточка
С. Густафсон
Замена
Т. Прица
️️️️
D. Salihović
79'
74'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
A. Youssef
Замена
C. Björk
️️️️
L. Shabani
69'
Замена
Д. Моберг-Карлссон
️️️️
K. Khazeni
69'
63'
Замена
P. Dahbo
️️️️
Л. Ольден Ларсен
Желтая карточка
J. Ceesay
58'
54'
ГОЛ! 2:2!
S. Leach Holm
ГОЛ! 2:1!
К. Ниман
49'
47'
ГОЛ! 1:1!
A. Youssef
Пас отдал
Ю. Линдберг
46'
Замена
А. Лундквист
️️️️
М. Лоде
31'
Желтая карточка
S. Leach Holm
ГОЛ! 1:0!
К. Ниман
Пас отдал
L. Shabani
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норрчепинг
2
Яхья Калли
ЛЗ
24
Anton Eriksson
ЦЗ
19
Макс Ватсон
ЦЗ
23
Jesper Ceesay
ЦЗ
16
Dino Salihović
ЦП
38
Ture Sandberg
ЦП
37
Мутаз Неффати
ЦП
26
Kristoffer Khazeni
ЦП
7
Laorent Shabani
ЦП
91
David Mitov Nilsson
ЦФ
5
Кристоффер Ниман
(К)
ЦФ
Главный тренер
Андреас Альм
Хэкен
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
11
Юлиус Линдберг
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
86
Симон Густафсон
(К)
ЦП
6
Samuel Leach Holm
ЦП
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
9
A. Youssef
ЦФ
26
Peter Abrahamsson
ЦФ
10
Джереми Агбонифо
ЦФ
27
Зейдан Инусса
ЦФ
Главный тренер
Пако Йохансен
Норрчепинг
35
David Andersson
ВР
4
Amadeus Sögaard
ЦЗ
3
Marcus Baggesen
ЦЗ
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
29
Åke Andersson
ЦП
14
Ísak Andri Sigurgeirsson
ЦП
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
15
Carl Björk
ЦФ
22
Тим Прица
ЦФ
Хэкен
1
Андреас Линде
ВР
21
Адам Лундквист
ЛЗ
13
Sigge Jansson
ЦЗ
16
Pontus Dahbo
ЦП
7
Severin Nioule
ЦФ
2
Axel Lindahl
ЦФ
19
Срджан Хрстич
ЦФ
20
Filip Trpcevski
ЦФ
17
John Paul Dembe
ЦФ
4-5-2
2
Калли
19
Ватсон
23
24
38
37
Неффати
26
7
16
5
Ниман
91
4-2-1-4
11
Линдберг
2
Лоде
3
Ховланд
7
Лаурсен
86
Густафсон
6
7
Ларсен
27
Инусса
10
Агбонифо
26
9
26
10
Моберг-Карлссон
10
Моберг-Карлссон
26
7
15
15
7
16
22
Прица
22
Прица
16
2
Лоде
21
Лундквист
21
Лундквист
2
Лоде
7
Ларсен
16
16
7
Ларсен
9
19
Хрстич
19
Хрстич
9
Остались в запасе
Норрчепинг
Хэкен
35
David Andersson
ВР
4
Amadeus Sögaard
ЦЗ
3
Marcus Baggesen
ЦЗ
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
29
Åke Andersson
ЦП
14
Ísak Andri Sigurgeirsson
ЦП
Главный тренер
Андреас Альм
1
Андреас Линде
ВР
13
Sigge Jansson
ЦЗ
7
Severin Nioule
ЦФ
2
Axel Lindahl
ЦФ
20
Filip Trpcevski
ЦФ
17
John Paul Dembe
ЦФ
Главный тренер
Пако Йохансен
Остались в запасе
35
David Andersson
ВР
4
Amadeus Sögaard
ЦЗ
3
Marcus Baggesen
ЦЗ
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
29
Åke Andersson
ЦП
14
Ísak Andri Sigurgeirsson
ЦП
Остались в запасе
1
Андреас Линде
ВР
13
Sigge Jansson
ЦЗ
7
Severin Nioule
ЦФ
2
Axel Lindahl
ЦФ
20
Filip Trpcevski
ЦФ
17
John Paul Dembe
ЦФ
Главный тренер
Андреас Альм
Главный тренер
Пако Йохансен
Статистика матча Норрчепинг - Хэкен
2
3
Всего ударов по воротам
9
20
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
1
6
Нарушения
14
16
Офсайды
0
3
Количество передач
254
510
Сейвы
3
2
Точность передач %
81
89
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
2
11
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
5
10
Матчи команд
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Гетеборг
2 : 0
09.11.2025
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Норрчепинг
1 : 2
01.11.2025
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Мьеллбю
2 : 1
26.10.2025
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Норрчепинг
0 : 2
18.10.2025
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
ГАИС
2 : 1
04.10.2025
Норрчепинг
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хэкен
1 : 0
01.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Броммапойкарна
0 : 0
28.10.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Хэкен
4 : 0
24.10.2026
Дегерфорс
Информация о матче
Главный судья:
Victor Wolf, Sweden
Стадион:
PlatinumCars Arena, Norrkoping
Новости команд
Все
Норрчепинг
Хэкен
«Слован» – «Хэкен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025
2025.12.18 21:50
«Слован» – «Хэкен»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 1.85
2025.12.17 09:36
«Хэкен» – «Бранн»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.80
2025.08.06 08:56
«Хэкен» – «Андерлехт»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 2.00
2025.07.30 09:23
«Андерлехт» – «Хэкен»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.85
2025.07.23 09:05
Стала известна судьба пропавшего форварда «Милана»
2023.10.20 00:10
2
Нападающий «Милана» пропал в Швеции
2023.10.19 11:30
2
Шведский клуб подал в суд на «Рубин»
2023.02.20 12:20
2
Сигурдссон вернулся в «Норрчепинг». Он приостановил контракт с ЦСКА
2022.07.14 20:30
4
«Норрчепинг» может выкупить Дагерстола у «Химок»
2022.06.23 09:54
«Слован» – «Хэкен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025
2025.12.18 21:50
«Слован» – «Хэкен»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 1.85
2025.12.17 09:36
«Хэкен» – «Бранн»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.80
2025.08.06 08:56
«Хэкен» – «Андерлехт»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 2.00
2025.07.30 09:23
«Андерлехт» – «Хэкен»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.85
2025.07.23 09:05
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+