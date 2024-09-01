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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Мальме - Юргорден
Мальме - Юргорден: обзор матча 01 сентября 2024
Мальме
01.09.2024, воскресенье, 15:00
Швеция. Аллсвенскан, 21 тур
4 : 0
Завершен
Юргорден
9'
Х. Болин
20'
А. Кристиансен
22'
Я. Уне Ларссон (АГ)
80'
И. Телин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мальме - Юргорден
Желтая карточка
О. Розенгрен
90'
+3
88'
Замена
Д. Стенссон
️️️️
Б. Сабович
Замена
М. Ольссон
️️️️
К. Реслер
88'
ГОЛ! 4:0!
И. Телин
Пас отдал
Й. Стригер Ларсен
80'
Замена
О. Розенгрен
️️️️
С. Пенья
75'
Замена
Т. Али
️️️️
Х. Болин
75'
Желтая карточка
Бузанелло
58'
Замена
О. Берг
️️️️
А. Кристиансен
46'
46'
Замена
М. Тенхо
️️️️
Я. Уне Ларссон
46'
Замена
Х. Радетинац
️️️️
О. Фаллениус
46'
Замена
Д. Хюммет
️️️️
Г. Викхейм
36'
Желтая карточка
Р. Шуллер
32'
Желтая карточка
Я. Ринне
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Я. Уне Ларссон
22'
ГОЛ! 2:0!
А. Кристиансен
Пас отдал
К. Реслер
20'
ГОЛ! 1:0!
Х. Болин
Пас отдал
А. Кристиансен
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальме
27
Йохан Далин
ВР
25
Бузанелло
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
25
Колин Реслер
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
10
Андерс Кристиансен
(К)
ЦП
6
Серхио Пенья
АП
38
Хуго Болин
ПВ
92
Исаак Телин
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Юргорден
35
Якоб Ринне
ВР
4
Якоб Уне Ларссон
ЦЗ
3
Маркус Даниэльсон
(К)
ЦЗ
26
Кеита Косуги
ЦЗ
18
Адам Сталь
ЦЗ
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
14
Бесард Сабович
ЦП
6
Расмус Шуллер
ЦП
29
Сантери Хаарала
ЦФ
80
Густав Викхейм
ЦФ
Главный тренер
Ким Бергстранд
Мальме
30
Рикардо Фридрих
ВР
33
Elison Makolli
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
22
Таха Али
ЛВ
7
Отто Розенгрен
ЦП
37
Adrian Skogmar
ЦП
10
Оливер Берг
АП
34
Закария Лукили
АП
Юргорден
32
Oscar Jansson
ВР
33
Viktor Bergh
ЦЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
8
Patric Åslund
ЦП
7
Магнус Эрикссон
ЦП
13
Даниэль Стенссон
ЦП
9
Харис Радетинац
ПВ
23
Денис Хюммет
ЦФ
4-2-2-2
27
Далин
25
Бузанелло
18
Янссон
25
Реслер
17
Стригер Ларсен
4
Йонсен
10
Кристиансен
6
Пенья
38
Болин
22
Ботхейм
92
Телин
4-2-2-2
35
Ринне
3
Даниэльсон
26
Косуги
18
Сталь
4
Ларссон
14
Сабович
6
Шуллер
11
Фаллениус
93
Нгуэн
80
Викхейм
29
Хаарала
38
Болин
22
Али
22
Али
38
Болин
25
Реслер
13
Ольссон
13
Ольссон
25
Реслер
6
Пенья
7
Розенгрен
7
Розенгрен
6
Пенья
10
Кристиансен
10
Берг
10
Берг
10
Кристиансен
4
Ларссон
5
Тенхо
5
Тенхо
4
Ларссон
14
Сабович
13
Стенссон
13
Стенссон
14
Сабович
11
Фаллениус
9
Радетинац
9
Радетинац
11
Фаллениус
80
Викхейм
23
Хюммет
23
Хюммет
80
Викхейм
Остались в запасе
Мальме
Юргорден
30
Рикардо Фридрих
ВР
33
Elison Makolli
ЦЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
37
Adrian Skogmar
ЦП
34
Закария Лукили
АП
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
32
Oscar Jansson
ВР
33
Viktor Bergh
ЦЗ
8
Patric Åslund
ЦП
7
Магнус Эрикссон
ЦП
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
Главный тренер
Ким Бергстранд
Остались в запасе
30
Рикардо Фридрих
ВР
33
Elison Makolli
ЦЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
37
Adrian Skogmar
ЦП
34
Закария Лукили
АП
Остались в запасе
32
Oscar Jansson
ВР
33
Viktor Bergh
ЦЗ
8
Patric Åslund
ЦП
7
Магнус Эрикссон
ЦП
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Главный тренер
Ким Бергстранд
Статистика матча Мальме - Юргорден
2
2
Всего ударов по воротам
13
17
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
5
Нарушения
14
15
Офсайды
1
3
Количество передач
492
383
Сейвы
4
3
Точность передач %
84
78
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
10
12
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Матчи команд
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сириус
1 : 0
22.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хальмстад
2 : 1
08.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Юргорден
2 : 1
01.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Юргорден
2 : 2
24.10.2026
Эргрюте
Информация о матче
Главный судья:
Fredrik Klitte, Sweden
Стадион:
Сведбанк Стэдион
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