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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Гетеборг - Хаммарбю
Гетеборг - Хаммарбю: обзор матча 01 сентября 2024
Гетеборг
01.09.2024, воскресенье, 17:30
Швеция. Аллсвенскан, 21 тур
0 : 1
Завершен
Хаммарбю
90+11'
J. Erabi
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гетеборг - Хаммарбю
90'
+11
ГОЛ! 0:1!
J. Erabi
Пас отдал
М. Маджид
Желтая карточка
Й. Багер
90'
+2
89'
Замена
M. Fenger
️️️️
Ф. Хаммар
Красная карточка
H. Carneil
87'
Желтая карточка
К. Тордарсон
86'
Замена
H. Carneil
️️️️
П. Абрахам
83'
81'
Желтая карточка
S. Strand
80'
Замена
М. Маджид
️️️️
Б. Туре
Замена
A. Carlén
️️️️
А. Трондсен
76'
Желтая карточка
А. Эрлингмарк
73'
73'
Желтая карточка
Б. Туре
Замена
G. Norlin
️️️️
Д. Крузе
64'
Замена
L. Skjellerup
️️️️
Н. Фредериксен
64'
59'
Желтая карточка
Ф. Хаммар
56'
Желтая карточка
Ш. Пинас
Желтая карточка
Н. Фредериксен
56'
55'
Замена
S. Strand
️️️️
И. Фофана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гетеборг
28
Якоб Карлстрем
ВР
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
17
Оскар Вендт
(К)
ЛЗ
5
Йонас Багер
ЦЗ
13
Густав Свенссон
ЦП
15
Давид Крузе
ЦП
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
23
Колбейнн Тордарсон
АП
7
Паулос Абрахам
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Хаммарбю
1
Уорнер Хан
ВР
4
Виктор Эрикссон
ЦЗ
38
Шакилль Пинас
ЦЗ
8
Markus Karlsson
ЦЗ
2
Павле Вагич
ОП
6
Ибрахима Фофана
ЦП
11
Oscar Johansson Schellhas
ЦП
17
Базумана Туре
ЦП
9
Jusef Erabi
ЦФ
20
Nahir Besara
(К)
ЦФ
6
Фредрик Хаммар
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Гетеборг
25
Elis Bishesari
ВР
2
Emil Salomonsson
ЦЗ
21
Adam Carlén
ЦП
28
Lucas Kåhed
ЦП
32
Oscar Pettersson
ЦП
14
Hussein Carneil
ЦФ
14
Gustaf Norlin
ЦФ
9
Linus Carlstrand
ЦФ
19
Laurs Skjellerup
ЦФ
Хаммарбю
34
Dennis Collander
ЦЗ
16
Gent Elezaj
ЦП
8
Marc Llinares
ЦП
26
Монтадер Маджид
ПВ
25
Davor Blažević
ЦФ
13
Mads Fenger
ЦФ
21
Simon Strand
ЦФ
14
Divine Teah
ЦФ
80
Sebastian Clemmensen
ЦФ
3-3-2-2
28
Карлстрем
17
Вендт
5
Багер
16
Трондсен
13
Свенссон
15
Крузе
3
Эрлингмарк
23
Тордарсон
10
Лундквист
8
Фредериксен
7
Абрахам
3-1-3-3
1
Хан
4
Эрикссон
38
Пинас
8
2
Вагич
6
Фофана
11
17
Туре
6
Хаммар
20
9
16
Трондсен
21
21
16
Трондсен
7
Абрахам
14
14
7
Абрахам
15
Крузе
14
14
15
Крузе
8
Фредериксен
19
19
8
Фредериксен
17
Туре
26
Маджид
26
Маджид
17
Туре
6
Хаммар
13
13
6
Хаммар
6
Фофана
21
21
6
Фофана
Остались в запасе
Гетеборг
Хаммарбю
25
Elis Bishesari
ВР
2
Emil Salomonsson
ЦЗ
28
Lucas Kåhed
ЦП
32
Oscar Pettersson
ЦП
9
Linus Carlstrand
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
34
Dennis Collander
ЦЗ
16
Gent Elezaj
ЦП
8
Marc Llinares
ЦП
25
Davor Blažević
ЦФ
14
Divine Teah
ЦФ
80
Sebastian Clemmensen
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Остались в запасе
25
Elis Bishesari
ВР
2
Emil Salomonsson
ЦЗ
28
Lucas Kåhed
ЦП
32
Oscar Pettersson
ЦП
9
Linus Carlstrand
ЦФ
Остались в запасе
34
Dennis Collander
ЦЗ
16
Gent Elezaj
ЦП
8
Marc Llinares
ЦП
25
Davor Blažević
ЦФ
14
Divine Teah
ЦФ
80
Sebastian Clemmensen
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Главный тренер
Ким Хелльберг
Статистика матча Гетеборг - Хаммарбю
4
1
4
Всего ударов по воротам
6
16
Удары в створ
0
3
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
3
6
Нарушения
18
11
Офсайды
1
2
Количество передач
261
437
Сейвы
2
0
Точность передач %
70
83
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
2
8
Удары из-за пределов штрафной
4
8
Матчи команд
Гетеборг
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Гетеборг
- : -
29.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хаммарбю
3 : 1
23.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хэкен
1 : 0
01.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
ГАИС
1 : 1
25.10.2026
Гетеборг
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Вестерос
- : -
29.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хаммарбю
3 : 1
23.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хаммарбю
2 : 0
29.10.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Мьеллбю
0 : 2
25.10.2026
Хаммарбю
Информация о матче
Главный судья:
Oscar Johnson, Sweden
Стадион:
Gamla Ullevi, Gothenburg
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