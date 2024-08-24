Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Кальмар - Мальме
Кальмар - Мальме: обзор матча 24 августа 2024
Кальмар
24.08.2024, суббота, 16:00
Швеция. Аллсвенскан, 20 тур
2 : 2
Завершен
Мальме
53'
М. Хальберг
63'
V. Osuji
9'
Э. Ботхейм (П)
77'
Х. Болин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кальмар - Мальме
Желтая карточка
Р. Гояни
90'
+5
Желтая карточка
R. Sjostedt
86'
Замена
M. Arash
️️️️
D. Krasniqi
81'
78'
Замена
С. Хакшабанович
️️️️
О. Розенгрен
77'
ГОЛ! 2:2!
Х. Болин
Пас отдал
Т. Али
Замена
J. Ring
️️️️
S. Ylätupa
68'
68'
Замена
А. Кристиансен
️️️️
A. Skogmar
68'
Замена
Й. Стригер Ларсен
️️️️
Л. Йонсен
68'
Замена
И. Телин
️️️️
Бузанелло
ГОЛ! 2:1!
V. Osuji
63'
59'
Замена
Т. Али
️️️️
С. Йоргенсен
ГОЛ! 1:1!
М. Хальберг
Пас отдал
С. Скрабб
53'
Замена
R. Sjostedt
️️️️
A. Gersbach
46'
Замена
R.
️️️️
A. Magashy
46'
9'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Э. Ботхейм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальмар
1
Samuel Brolin
ВР
2
Johan Karlsson
ЦЗ
24
Vince Osuji
ЦЗ
39
Lars Saetra
ЦЗ
23
Роберт Гояни
ЦП
14
Симон Скрабб
(К)
ЦП
21
Abdussalam Magashy
ЦП
5
Мелькер Хальберг
ПП
22
Dion Krasniqi
ЦФ
3
Alex Gersbach
ЦФ
23
Saku Ylätupa
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Йенсен
Мальме
27
Йохан Далин
(К)
ВР
25
Бузанелло
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
25
Колин Реслер
ЦЗ
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
37
Adrian Skogmar
ЦП
7
Отто Розенгрен
ЦП
10
Оливер Берг
АП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
38
Хуго Болин
ПВ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Кальмар
30
Jakob Kindberg
ВР
12
Y. Inzoudine
ЦЗ
14
Leon Isa
ЦП
26
Motaraghebjafarpour Arash
ЦП
16
William Andersson
ЦП
29
Romarinho
ЦП
6
Rasmus Sjostedt
ЦП
10
Jonathan Ring
ЦФ
Мальме
30
Рикардо Фридрих
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
22
Таха Али
ЛВ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
10
Андерс Кристиансен
ЦП
34
Закария Лукили
АП
92
Исаак Телин
ЦФ
3-4-3
1
2
24
39
23
Гояни
14
Скрабб
21
5
Хальберг
23
3
22
3-3-3-1
27
Далин
18
Янссон
25
Реслер
25
Бузанелло
4
Йонсен
37
7
Розенгрен
38
Болин
10
Берг
8
Йоргенсен
22
Ботхейм
22
26
26
22
21
29
29
21
3
6
6
3
23
10
10
23
8
Йоргенсен
22
Али
22
Али
8
Йоргенсен
4
Йонсен
17
Стригер Ларсен
17
Стригер Ларсен
4
Йонсен
37
10
Кристиансен
10
Кристиансен
37
7
Розенгрен
29
Хакшабанович
29
Хакшабанович
7
Розенгрен
25
Бузанелло
92
Телин
92
Телин
25
Бузанелло
Остались в запасе
Кальмар
Мальме
30
Jakob Kindberg
ВР
12
Y. Inzoudine
ЦЗ
14
Leon Isa
ЦП
16
William Andersson
ЦП
Главный тренер
Хенрик Йенсен
30
Рикардо Фридрих
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
34
Закария Лукили
АП
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Остались в запасе
30
Jakob Kindberg
ВР
12
Y. Inzoudine
ЦЗ
14
Leon Isa
ЦП
16
William Andersson
ЦП
Остались в запасе
30
Рикардо Фридрих
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
34
Закария Лукили
АП
Главный тренер
Хенрик Йенсен
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Статистика матча Кальмар - Мальме
2
Всего ударов по воротам
9
16
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
3
6
Нарушения
17
11
Офсайды
2
1
Количество передач
293
753
Сейвы
6
2
Точность передач %
76
91
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
4
7
Матчи команд
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Кальмар
- : -
29.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Эргрюте
3 : 2
23.11.2026
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Кальмар
1 : 0
08.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мьеллбю
0 : 0
02.11.2026
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Кальмар
0 : 1
29.10.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Кальмар
0 : 3
24.10.2026
Броммапойкарна
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Информация о матче
Главный судья:
Kristoffer Karlsson, Sweden
Стадион:
Guldfageln Arena, Kalmar
Новости команд
Все
Кальмар
Мальме
«Генк» – «Мальме»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
«Генк» – «Мальме»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 1.84
28 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
«Мальме» – «Црвена Звезда»: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.95
21 января
«Порту» – «Мальме»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2025
2025.12.11 21:50
Черчесов в Турции посетил товарищеский матч «Арсенала» с «Кальмаром»
2019.02.08 18:52
АИК стал чемпионом Швеции впервые за 9 лет
2018.11.12 11:19
1
Серия А. «Интер» вырвал победу у «Милана» благодаря голу Икарди
2018.10.21 23:30
9
Семин — о матче с «Кальмаром»: «Мы почувствовали борьбу. Хорошо, что не было драки»
2018.02.05 18:47
Товарищеский матч. «Локомотив» сыграл вничью с «Кальмаром»
2018.02.05 17:56
10
«Генк» – «Мальме»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
«Генк» – «Мальме»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 1.84
28 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
«Мальме» – «Црвена Звезда»: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.95
21 января
«Порту» – «Мальме»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2025
2025.12.11 21:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+