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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Кальмар - Хаммарбю
Кальмар - Хаммарбю: обзор матча 04 августа 2024
Кальмар
04.08.2024, воскресенье, 17:30
Швеция. Аллсвенскан, 17 тур
1 : 3
Завершен
Хаммарбю
83'
С. Скрабб
29'
Т. Теки
62'
Ш. Пинас
66'
J. Erabi
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кальмар - Хаммарбю
87'
Замена
И. Фофана
️️️️
Ш. Пинас
ГОЛ! 1:3!
С. Скрабб
Пас отдал
K. Jensen
83'
Замена
S. Ylätupa
️️️️
Д. Исламович
80'
76'
Замена
M. Llinares
️️️️
O. Johansson Schellhas
Замена
K. Jensen
️️️️
A. Gersbach
69'
Замена
A. Kujundzic
️️️️
J. Ring
69'
67'
Замена
Ф. Хаммар
️️️️
Т. Теки
66'
ГОЛ! 0:3!
J. Erabi
Пас отдал
M. Karlsson
Замена
М. Свенссон
️️️️
R.
63'
62'
ГОЛ! 0:2!
Ш. Пинас
Пас отдал
H. Skoglund
29'
ГОЛ! 0:1!
Т. Теки
Пас отдал
M. Karlsson
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальмар
1
Samuel Brolin
ВР
24
Vince Osuji
ЦЗ
2
Johan Karlsson
ЦЗ
6
Rasmus Sjostedt
ЦП
29
Romarinho
ЦП
14
Симон Скрабб
(К)
ЦП
5
Мелькер Хальберг
ПП
3
Alex Gersbach
ЦФ
20
Якоб Тренсков
ЦФ
9
Дино Исламович
ЦФ
10
Jonathan Ring
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Йенсен
Хаммарбю
1
Уорнер Хан
ВР
4
Виктор Эрикссон
ЦЗ
38
Шакилль Пинас
ЦЗ
8
Markus Karlsson
ЦЗ
2
Hampus Skoglund
ЦЗ
2
Павле Вагич
ОП
5
Тесфальдет Теки
ЦП
11
Oscar Johansson Schellhas
ЦП
17
Базумана Туре
ЦП
9
Jusef Erabi
ЦФ
20
Nahir Besara
(К)
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Кальмар
30
Jakob Kindberg
ВР
12
Y. Inzoudine
ЦЗ
28
Макс Свенссон
ЛВ
26
Motaraghebjafarpour Arash
ЦП
16
Antonio Kujundzic
ЦП
12
Zakarias Ravik
ЦП
16
William Andersson
ЦП
7
Kevin Jensen
ЦФ
23
Saku Ylätupa
ЦФ
Хаммарбю
34
Dennis Collander
ЦЗ
8
Marc Llinares
ЦП
6
Ибрахима Фофана
ЦП
26
Монтадер Маджид
ПВ
25
Davor Blažević
ЦФ
21
Simon Strand
ЦФ
6
Фредрик Хаммар
ЦФ
14
Divine Teah
ЦФ
21
Дениз Гюль
ЦФ
2-4-4
1
24
2
6
29
14
Скрабб
5
Хальберг
3
10
9
Исламович
20
Тренсков
4-1-3-2
1
Хан
38
Пинас
8
2
4
Эрикссон
2
Вагич
5
Теки
11
17
Туре
20
9
10
16
16
10
29
28
Свенссон
28
Свенссон
29
3
7
7
3
9
Исламович
23
23
9
Исламович
11
8
8
11
38
Пинас
6
Фофана
6
Фофана
38
Пинас
5
Теки
6
Хаммар
6
Хаммар
5
Теки
Остались в запасе
Кальмар
Хаммарбю
30
Jakob Kindberg
ВР
12
Y. Inzoudine
ЦЗ
26
Motaraghebjafarpour Arash
ЦП
12
Zakarias Ravik
ЦП
16
William Andersson
ЦП
Главный тренер
Хенрик Йенсен
34
Dennis Collander
ЦЗ
26
Монтадер Маджид
ПВ
25
Davor Blažević
ЦФ
21
Simon Strand
ЦФ
14
Divine Teah
ЦФ
21
Дениз Гюль
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Остались в запасе
30
Jakob Kindberg
ВР
12
Y. Inzoudine
ЦЗ
26
Motaraghebjafarpour Arash
ЦП
12
Zakarias Ravik
ЦП
16
William Andersson
ЦП
Остались в запасе
34
Dennis Collander
ЦЗ
26
Монтадер Маджид
ПВ
25
Davor Blažević
ЦФ
21
Simon Strand
ЦФ
14
Divine Teah
ЦФ
21
Дениз Гюль
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Йенсен
Главный тренер
Ким Хелльберг
Статистика матча Кальмар - Хаммарбю
Всего ударов по воротам
12
20
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
6
Нарушения
14
11
Офсайды
1
2
Количество передач
412
617
Сейвы
2
4
Точность передач %
80
87
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
9
12
Удары из-за пределов штрафной
3
8
Матчи команд
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Кальмар
- : -
29.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Эргрюте
3 : 2
23.11.2026
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Кальмар
1 : 0
08.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мьеллбю
0 : 0
02.11.2026
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Кальмар
0 : 1
29.10.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Кальмар
0 : 3
24.10.2026
Броммапойкарна
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Вестерос
- : -
29.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хаммарбю
3 : 1
23.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хаммарбю
2 : 0
29.10.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Мьеллбю
0 : 2
25.10.2026
Хаммарбю
Информация о матче
Главный судья:
Granit Maqedonci, Sweden
Стадион:
Guldfageln Arena, Kalmar
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