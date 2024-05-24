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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Мальме - Кальмар
Мальме - Кальмар: обзор матча 24 мая 2024
Мальме
24.05.2024, пятница, 20:00
Швеция. Аллсвенскан, 11 тур
4 : 0
Завершен
Кальмар
7'
Э. Ботхейм
33'
Э. Ботхейм
40'
Э. Ботхейм
55'
И. Телин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мальме - Кальмар
Замена
А. Кристиансен
️️️️
С. Нанаси
63'
ГОЛ! 4:0!
И. Телин
55'
46'
Замена
K. Jensen
️️️️
М. Хальберг
ГОЛ! 3:0!
Э. Ботхейм
Пас отдал
С. Нанаси
40'
35'
Замена
A. Gersbach
️️️️
M. Arash
ГОЛ! 2:0!
Э. Ботхейм
Пас отдал
И. Телин
33'
ГОЛ! 1:0!
Э. Ботхейм
Пас отдал
Бузанелло
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальме
27
Йохан Далин
ВР
25
Бузанелло
ЛЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
18
Понтус Янссон
(К)
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
6
Серхио Пенья
АП
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
92
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Кальмар
30
Jakob Kindberg
ВР
2
Rony Jansson
ЦЗ
39
Lars Saetra
ЦЗ
29
Romarinho
ЦП
23
Роберт Гояни
(К)
ЦП
26
Motaraghebjafarpour Arash
ЦП
6
Rasmus Sjostedt
ЦП
5
Мелькер Хальберг
ПП
10
Jonathan Ring
ЦФ
9
Дино Исламович
ЦФ
20
Якоб Тренсков
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Йенсен
Мальме
30
Рикардо Фридрих
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
10
Андерс Кристиансен
ЦП
Кальмар
1
Samuel Brolin
ВР
27
Arvin Davoudi-Kia
ЦЗ
7
Kevin Jensen
ЦФ
3
Alex Gersbach
ЦФ
4-1-2-2
27
Далин
25
Бузанелло
13
Корнелиус
18
Янссон
17
Стригер Ларсен
4
Йонсен
11
Нанаси
6
Пенья
92
Телин
22
Ботхейм
2-5-3
30
2
39
5
Хальберг
23
Гояни
26
6
29
20
Тренсков
9
Исламович
10
11
Нанаси
10
Кристиансен
10
Кристиансен
11
Нанаси
5
Хальберг
7
7
5
Хальберг
26
3
3
26
Остались в запасе
Мальме
Кальмар
30
Рикардо Фридрих
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
1
Samuel Brolin
ВР
27
Arvin Davoudi-Kia
ЦЗ
Главный тренер
Хенрик Йенсен
Остались в запасе
30
Рикардо Фридрих
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
Остались в запасе
1
Samuel Brolin
ВР
27
Arvin Davoudi-Kia
ЦЗ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Главный тренер
Хенрик Йенсен
Статистика матча Мальме - Кальмар
Всего ударов по воротам
23
3
Удары в створ
10
1
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
9
0
Нарушения
14
12
Офсайды
3
1
Количество передач
724
363
Сейвы
1
4
Точность передач %
91
82
Удары мимо ворот
10
1
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
20
1
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Кальмар
- : -
29.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Эргрюте
3 : 2
23.11.2026
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Кальмар
1 : 0
08.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мьеллбю
0 : 0
02.11.2026
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Кальмар
0 : 1
29.10.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Кальмар
0 : 3
24.10.2026
Броммапойкарна
Информация о матче
Главный судья:
Адам Ладебек
(Висби)
Стадион:
Сведбанк Стэдион
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