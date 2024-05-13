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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Гетеборг - Мальме
Гетеборг - Мальме: обзор матча 13 мая 2024
Гетеборг
13.05.2024, понедельник, 20:10
Швеция. Аллсвенскан, 8 тур
0 : 3
Завершен
Мальме
34'
Э. Ботхейм
42'
С. Рикс
88'
Л. Йонсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гетеборг - Мальме
88'
ГОЛ! 0:3!
Л. Йонсен
Пас отдал
С. Нанаси
88'
Замена
A. Tinnerholm
️️️️
С. Нанаси
82'
Замена
М. Ольссон
️️️️
Бузанелло
Желтая карточка
А. Пюндт
73'
71'
Замена
И. Телин
️️️️
Э. Ботхейм
Желтая карточка
С. Олссон
67'
Замена
L. Skjellerup
️️️️
A. Mucolli
62'
Замена
М. Юханссон
️️️️
А. Трондсен
62'
42'
ГОЛ! 0:2!
С. Рикс
Пас отдал
С. Нанаси
37'
Желтая карточка
Бузанелло
34'
ГОЛ! 0:1!
Э. Ботхейм
Пас отдал
С. Пенья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гетеборг
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
16
Себастьян Олссон
ПЗ
13
Густав Свенссон
(К)
ЦП
18
Андреас Пюндт
ЦП
23
Колбейнн Тордарсон
АП
29
Томас Сантос
ПВ
19
Arbnor Mucolli
ЦФ
7
Паулос Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Мальме
27
Йохан Далин
ВР
25
Бузанелло
ЛЗ
18
Понтус Янссон
(К)
ЦЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
5
Серен Рикс
ЦП
6
Серхио Пенья
АП
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Гетеборг
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
19
Laurs Skjellerup
ЦФ
Мальме
30
Рикардо Фридрих
ВР
3
Anton Tinnerholm
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
10
Андерс Кристиансен
ЦП
92
Исаак Телин
ЦФ
3-2-2-2
16
Трондсен
20
Хауснер
16
Олссон
13
Свенссон
18
Пюндт
23
Тордарсон
29
Сантос
7
Абрахам
19
4-2-2-1
27
Далин
17
Стригер Ларсен
18
Янссон
13
Корнелиус
25
Бузанелло
4
Йонсен
5
Рикс
6
Пенья
11
Нанаси
22
Ботхейм
16
Трондсен
4
Юханссон
4
Юханссон
16
Трондсен
19
19
19
19
11
Нанаси
3
3
11
Нанаси
25
Бузанелло
13
Ольссон
13
Ольссон
25
Бузанелло
22
Ботхейм
92
Телин
92
Телин
22
Ботхейм
Остались в запасе
Гетеборг
Мальме
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
30
Рикардо Фридрих
ВР
10
Андерс Кристиансен
ЦП
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Остались в запасе
Остались в запасе
30
Рикардо Фридрих
ВР
10
Андерс Кристиансен
ЦП
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Статистика матча Гетеборг - Мальме
2
1
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
0
6
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
13
14
Офсайды
3
1
Количество передач
402
546
Сейвы
3
0
Точность передач %
84
84
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Матчи команд
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Гетеборг
- : -
29.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хаммарбю
3 : 1
23.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хэкен
1 : 0
01.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
ГАИС
1 : 1
25.10.2026
Гетеборг
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Информация о матче
Главный судья:
Мохаммед Аль-Хаким
Стадион:
Gamla Ullevi, Gothenburg
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