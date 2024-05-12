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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Норрчепинг - Хаммарбю
Норрчепинг - Хаммарбю: обзор матча 12 мая 2024
Норрчепинг
12.05.2024, воскресенье, 15:00
Швеция. Аллсвенскан, 8 тур
1 : 1
Завершен
Хаммарбю
33'
Т. Прица
74'
M. Llinares
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Норрчепинг - Хаммарбю
74'
ГОЛ! 1:1!
M. Llinares
Пас отдал
N. Besara
Замена
J. Ceesay
️️️️
Ж. Сисей
66'
52'
Желтая карточка
Ш. Пинас
46'
Замена
M. Llinares
️️️️
Э. Куртулуш
Желтая карточка
А. Ингви Траустасон
40'
36'
Желтая карточка
Т. Теки
ГОЛ! 1:0!
Т. Прица
33'
Желтая карточка
Я. Калли
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норрчепинг
2
Яхья Калли
ЛЗ
19
Макс Ватсон
ЦЗ
15
Жозеф Сисей
ЛВ
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
5
Кристоффер Ниман
(К)
ЦФ
22
Тим Прица
ЦФ
Главный тренер
Андреас Альм
Хаммарбю
38
Шакилль Пинас
ЦЗ
15
Эдвин Куртулуш
ПЗ
2
Павле Вагич
ОП
5
Тесфальдет Теки
ЦП
23
Oliver Dovin
ЦФ
6
Фредрик Хаммар
ЦФ
20
Nahir Besara
(К)
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Норрчепинг
23
Jesper Ceesay
ЦЗ
7
Laorent Shabani
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
15
Carl Björk
ЦФ
Хаммарбю
8
Markus Karlsson
ЦЗ
8
Marc Llinares
ЦП
19
Marcus Rafferty
ЦП
26
Монтадер Маджид
ПВ
25
Davor Blažević
ЦФ
13
Mads Fenger
ЦФ
3
Anton Kralj
ЦФ
2-1-1-2
2
Калли
19
Ватсон
9
Траустасон
15
Сисей
22
Прица
5
Ниман
2-1-1-3
15
Куртулуш
38
Пинас
2
Вагич
5
Теки
20
6
Хаммар
23
15
Сисей
23
23
15
Сисей
15
Куртулуш
8
8
15
Куртулуш
Остались в запасе
Норрчепинг
Хаммарбю
7
Laorent Shabani
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
15
Carl Björk
ЦФ
Главный тренер
Андреас Альм
8
Markus Karlsson
ЦЗ
19
Marcus Rafferty
ЦП
26
Монтадер Маджид
ПВ
25
Davor Blažević
ЦФ
13
Mads Fenger
ЦФ
3
Anton Kralj
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Остались в запасе
7
Laorent Shabani
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
15
Carl Björk
ЦФ
Остались в запасе
8
Markus Karlsson
ЦЗ
19
Marcus Rafferty
ЦП
26
Монтадер Маджид
ПВ
25
Davor Blažević
ЦФ
13
Mads Fenger
ЦФ
3
Anton Kralj
ЦФ
Главный тренер
Андреас Альм
Главный тренер
Ким Хелльберг
Статистика матча Норрчепинг - Хаммарбю
2
2
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
12
10
Офсайды
4
3
Количество передач
451
408
Сейвы
6
4
Точность передач %
81
79
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
8
4
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Матчи команд
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Гетеборг
2 : 0
09.11.2025
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Норрчепинг
1 : 2
01.11.2025
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Мьеллбю
2 : 1
26.10.2025
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Норрчепинг
0 : 2
18.10.2025
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
ГАИС
2 : 1
04.10.2025
Норрчепинг
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Вестерос
- : -
29.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хаммарбю
3 : 1
23.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хаммарбю
2 : 0
29.10.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Мьеллбю
0 : 2
25.10.2026
Хаммарбю
Информация о матче
Главный судья:
Richard Sundell, Sweden
Стадион:
PlatinumCars Arena, Norrkoping
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