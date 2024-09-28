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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Шанхай Порт - Циндао Вест Кост
Шанхай Порт - Циндао Вест Кост: обзор матча 28 сентября 2024
Шанхай Порт
28.09.2024, суббота, 13:00
Китай. Суперлига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Циндао Вест Кост
43'
O.
53'
O.
74'
X. Zhang
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шанхай Порт - Циндао Вест Кост
90'
+3
Желтая карточка
H. Zhao
90'
+1
Желтая карточка
J. David Beauguel
85'
Замена
A. Osmanjan
️️️️
X. Zhang
Желтая карточка
X. Chen
83'
Замена
X. Chen
️️️️
H. Fu
79'
Замена
L. Zhurun
️️️️
F. Jing
79'
74'
ГОЛ! 2:1!
X. Zhang
Пас отдал
J. David Beauguel
Замена
Л. Читтадини
️️️️
С. Сю
68'
ГОЛ! 2:0!
O.
Пас отдал
G.
53'
46'
Замена
L. Duan
️️️️
G. Feng
Замена
S. Li
️️️️
S. Wang
46'
ГОЛ! 1:0!
O.
43'
Желтая карточка
С. Сю
42'
37'
Замена
L. He
️️️️
P. Shihao
Замена
L. Wenjun
️️️️
В. Лей
35'
22'
Желтая карточка
P. Shihao
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шанхай Порт
1
Цзюньлин Янь
ВР
4
Shenchao Wang
ЦЗ
11
Ang Li
ЦЗ
23
Huan Fu
ЦЗ
13
Zhen Wei
ЦЗ
7
Ву Лей
ЛВ
5
Матеус Хусса
ОП
8
Синь Сю
ЦП
8
Oscar
(К)
ЦП
44
Feng Jing
ЦП
9
Gustavo
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Циндао Вест Кост
35
Xiaotian Shi
ВР
33
Вараздат Ароян
(К)
ЦЗ
36
Jie Sun
ЦЗ
3
Honglüe Zhao
ЦЗ
18
Piao Shihao
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЛВ
14
Gang Feng
ЦП
25
Matheus Índio
ЦП
8
Xiuwei Zhang
ЦП
9
Jean David Beauguel
ЦФ
94
Брайан Риаскос
ЦФ
Главный тренер
Хисаси Куросаки
Шанхай Порт
31
Xing Chen
ВР
12
Wei Chen
ВР
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
32
Shuai Li
ЦП
20
Yang Shiyuan
ЦП
18
Лео Читтадини
ЦП
15
Chen Xuhuang
ЦП
6
Huikang Cai
ЦП
38
Deming Li
ЦП
11
Lu Wenjun
ЦФ
33
Liu Zhurun
ЦФ
45
Liu Xiaolong
ЦФ
Циндао Вест Кост
1
Jiabao Ji
ВР
27
Boyu Yang
ЦЗ
2
Bowei Song
ЦЗ
5
Pujin Liu
ЦЗ
6
Zhen Ge
ЦЗ
20
Longhai He
ЦП
13
Kaiyuan Tan
ЦП
15
Merdanjan Abduklijan
ЦП
17
Po Liang Chen
ЦП
22
Abduhelil Osmanjan
ЦП
16
Chen Xiangyu
ЦФ
22
Liuyu Duan
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Янь
4
23
13
11
5
Хусса
8
Сю
8
44
7
Лей
9
4-3-1-2
35
36
3
18
33
Ароян
14
25
8
10
Луж
94
Риаскос
9
23
31
31
23
4
32
32
4
8
Сю
18
Читтадини
18
Читтадини
8
Сю
7
Лей
11
11
7
Лей
44
33
33
44
18
20
20
18
8
22
22
8
14
22
22
14
Остались в запасе
Шанхай Порт
Циндао Вест Кост
12
Wei Chen
ВР
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
20
Yang Shiyuan
ЦП
15
Chen Xuhuang
ЦП
6
Huikang Cai
ЦП
38
Deming Li
ЦП
45
Liu Xiaolong
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
1
Jiabao Ji
ВР
27
Boyu Yang
ЦЗ
2
Bowei Song
ЦЗ
5
Pujin Liu
ЦЗ
6
Zhen Ge
ЦЗ
13
Kaiyuan Tan
ЦП
15
Merdanjan Abduklijan
ЦП
17
Po Liang Chen
ЦП
16
Chen Xiangyu
ЦФ
Главный тренер
Хисаси Куросаки
Остались в запасе
12
Wei Chen
ВР
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
20
Yang Shiyuan
ЦП
15
Chen Xuhuang
ЦП
6
Huikang Cai
ЦП
38
Deming Li
ЦП
45
Liu Xiaolong
ЦФ
Остались в запасе
1
Jiabao Ji
ВР
27
Boyu Yang
ЦЗ
2
Bowei Song
ЦЗ
5
Pujin Liu
ЦЗ
6
Zhen Ge
ЦЗ
13
Kaiyuan Tan
ЦП
15
Merdanjan Abduklijan
ЦП
17
Po Liang Chen
ЦП
16
Chen Xiangyu
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Главный тренер
Хисаси Куросаки
Статистика матча Шанхай Порт - Циндао Вест Кост
2
3
Всего ударов по воротам
21
16
Удары в створ
11
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
7
Нарушения
13
14
Офсайды
2
3
Количество передач
442
342
Сейвы
2
9
Точность передач %
85
76
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
14
12
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Матчи команд
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Пхохан Стилерс
- : -
01.12.2026
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Шанхай Порт
3 : 1
24.11.2026
Бурирам Юнайтед
Китай. Суперлига, 30 тур
Шанхай Порт
6 : 1
08.11.2026
Ляонин Тиерен
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Ньюкасл Джетс
2 : 4
03.11.2026
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Шанхай Порт
2 : 3
27.10.2026
Конг Ан Ханой
Китай. Суперлига, 29 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
1 : 3
24.10.2026
Шанхай Порт
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 30 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
08.11.2026
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 29 тур
Циндао Вест Кост
1 : 1
24.10.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 28 тур
Бейджин Гуоань
1 : 0
18.10.2026
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 27 тур
Циндао Вест Кост
0 : 4
11.10.2026
Далянь Йингбо
Китай. Суперлига, 26 тур
Ухань Три Таунс
2 : 2
05.09.2026
Циндао Вест Кост
Информация о матче
Стадион:
Шанхай Стэдиум
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Шанхай Порт
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