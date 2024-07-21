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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Бейджин Гуоань - Тяньцзинь Цзиньмэнь
Бейджин Гуоань - Тяньцзинь Цзиньмэнь: обзор матча 21 июля 2024
Бейджин Гуоань
21.07.2024, воскресенье, 14:35
Китай. Суперлига, 24 тур
2 : 0
Завершен
Тяньцзинь Цзиньмэнь
67'
Гуга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бейджин Гуоань - Тяньцзинь Цзиньмэнь
Замена
Y. Cao
️️️️
Гуга
88'
Замена
Y. Bai
️️️️
Ю. Чжан
87'
Замена
Z. Wang
️️️️
F. Abreu
87'
87'
Замена
Z. Wang
️️️️
М. Скорич
85'
Замена
J. Liu
️️️️
Y. Su
85'
Замена
X. Wang
️️️️
J. Huang
72'
Замена
X. Weijun
️️️️
D. Ba
ГОЛ! 1:0!
Гуга
67'
Замена
L. Yang
️️️️
Л. Линь
66'
Замена
️️️️
L. Ke
54'
Желтая карточка
L. Ke
45'
+2
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бейджин Гуоань
22
Jiaqi Han
ВР
4
Лей Ли
ЛЗ
2
Mamadou Traoré
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
11
Лянмин Линь
ЛВ
27
Gang Wang
(К)
ЦП
6
Zhongguo Chi
ЦП
8
Li Ke
ЦП
6
Гуга
АП
9
Юнин Чжан
ЦФ
29
Fabio Abreu
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Соареш
Тяньцзинь Цзиньмэнь
22
Jingqi Fang
ВР
23
Tian Ming
ЦЗ
18
Pengfei Han
ЦЗ
5
Миле Скорич
ЦЗ
11
Албион Адеми
ЛВ
28
Hao Guo
ЦП
32
Yuanjie Su
ЦП
14
Jiahui Huang
ЦП
30
Цюмин Ван
(К)
ЦП
96
Andrea Compagno
ЦФ
29
Dun Ba
ЦФ
Главный тренер
Геньвей Ю
Бейджин Гуоань
3
Yupeng He
ЦЗ
26
Yang Bai
ЦЗ
12
Boxuan Feng
ЦЗ
37
Yongjing Cao
ЦЗ
22
Dabao Yu
ЦЗ
6
Yuan Zhang
ЦП
20
Ziming Wang
ЦП
17
Liyu Yang
ЦФ
18
Hao Fang
ЦФ
Тяньцзинь Цзиньмэнь
25
Yan Bingliang
ВР
3
Zhenghao Wang
ЦЗ
6
Xianjun Wang
ЦЗ
5
Yang Yu
ЦЗ
21
Zihao Yang
ЦЗ
18
Huaze Gao
ЦП
11
Xie Weijun
ЦФ
31
Diogo Silva
ЦФ
19
Junxian Liu
ЦФ
3-3-2-2
22
4
Ли
32
Нгаду-Нгаджуй
2
27
6
8
11
Линь
6
Гуга
29
9
Чжан
3-4-1-2
22
23
18
5
Скорич
32
14
30
Ван
28
11
Адеми
29
96
9
Чжан
26
26
9
Чжан
6
Гуга
37
37
6
Гуга
29
20
20
29
11
Линь
17
17
11
Линь
5
Скорич
3
3
5
Скорич
14
6
6
14
29
11
11
29
32
19
19
32
Остались в запасе
Бейджин Гуоань
Тяньцзинь Цзиньмэнь
3
Yupeng He
ЦЗ
12
Boxuan Feng
ЦЗ
22
Dabao Yu
ЦЗ
6
Yuan Zhang
ЦП
18
Hao Fang
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Соареш
25
Yan Bingliang
ВР
5
Yang Yu
ЦЗ
21
Zihao Yang
ЦЗ
18
Huaze Gao
ЦП
31
Diogo Silva
ЦФ
Главный тренер
Геньвей Ю
Остались в запасе
3
Yupeng He
ЦЗ
12
Boxuan Feng
ЦЗ
22
Dabao Yu
ЦЗ
6
Yuan Zhang
ЦП
18
Hao Fang
ЦФ
Остались в запасе
25
Yan Bingliang
ВР
5
Yang Yu
ЦЗ
21
Zihao Yang
ЦЗ
18
Huaze Gao
ЦП
31
Diogo Silva
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Соареш
Главный тренер
Геньвей Ю
Статистика матча Бейджин Гуоань - Тяньцзинь Цзиньмэнь
1
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
5
Нарушения
10
10
Офсайды
0
1
Количество передач
446
440
Сейвы
3
5
Точность передач %
86
87
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Матчи команд
Бейджин Гуоань
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Бейджин Гуоань
- : -
01.12.2026
Ратчабури
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Тэджон
3 : 2
24.11.2026
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 30 тур
Бейджин Гуоань
1 : 0
08.11.2026
Чунцин Тунлянлун
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Порт
7 : 4
03.11.2026
Бейджин Гуоань
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Бейджин Гуоань
2 : 2
27.10.2026
Чонбук Хендай Моторс
Китай. Суперлига, 29 тур
Хэнань
3 : 4
24.10.2026
Бейджин Гуоань
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 30 тур
Далянь Йингбо
3 : 1
08.11.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 29 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
1 : 3
24.10.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 28 тур
Хэнань
0 : 1
16.10.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 27 тур
Чэнду Жунчэн
0 : 1
10.10.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 18 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
1 : 0
12.09.2026
Ляонин Тиерен
Информация о матче
Главный судья:
Di Wang, China
Стадион:
Beijing Workers' Stadium, Beijing
Новости команд
Все
Бейджин Гуоань
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