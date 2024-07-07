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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Бейджин Гуоань - Ухань Три Таунс
Бейджин Гуоань - Ухань Три Таунс: обзор матча 07 июля 2024
Бейджин Гуоань
07.07.2024, воскресенье, 14:35
Китай. Суперлига, 18 тур
1 : 2
Завершен
Ухань Три Таунс
90+4'
F. Abreu
40'
P. Henrique
82'
Y. Liu
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бейджин Гуоань - Ухань Три Таунс
Желтая карточка
М. Нгаду-Нгаджуй
90'
+7
90'
+7
Желтая карточка
H. Ren
90'
+4
Желтая карточка
Д. Лю
ГОЛ! 1:2!
F. Abreu
Пас отдал
L. Ke
90'
+4
82'
ГОЛ! 0:2!
Y. Liu
Пас отдал
D. Wang Yi
80'
Замена
D. Wang Yi
️️️️
P. Henrique
75'
Замена
Y. Liu
️️️️
Дарлан
Замена
Z. Wang
️️️️
D. Yu
72'
Замена
H. Fang
️️️️
G. Wang
64'
Замена
L. Yang
️️️️
Л. Линь
64'
Красная карточка
M. Traoré
63'
Желтая карточка
G. Wang
57'
Желтая карточка
L. Ke
54'
46'
Замена
R. BaldÃ©
️️️️
Q. Tao
45'
+7
Желтая карточка
Дарлан
40'
ГОЛ! 0:1!
P. Henrique
Пас отдал
Q. Tao
38'
Замена
U. Yusup
️️️️
A. Halik
Замена
B. Feng
️️️️
Л. Ли
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бейджин Гуоань
22
Jiaqi Han
ВР
4
Лей Ли
ЛЗ
2
Mamadou Traoré
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
22
Dabao Yu
(К)
ЦЗ
11
Лянмин Линь
ЛВ
27
Gang Wang
ЦП
8
Li Ke
ЦП
6
Гуга
АП
29
Fabio Abreu
ЦФ
24
Samuel Adegbenro
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Соареш
Ухань Три Таунс
32
Дянзуо Лю
ВР
23
Hang Ren
(К)
ЦЗ
5
Джи-Су Парк
ЦЗ
4
Zhipeng Jiang
ЦЗ
25
Hanwen Deng
ЦЗ
37
Дарлан
ОП
18
Xiaobing Zhang
ЦП
15
Abraham Halik
ЦП
7
Qianglong Tao
ЦФ
9
Pedro Henrique
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Родригес
Бейджин Гуоань
26
Yang Bai
ЦЗ
3
Yupeng He
ЦЗ
12
Boxuan Feng
ЦЗ
37
Yongjing Cao
ЦЗ
6
Zhongguo Chi
ЦП
6
Yuan Zhang
ЦП
20
Ziming Wang
ЦП
17
Liyu Yang
ЦФ
18
Hao Fang
ЦФ
Ухань Три Таунс
45
Huang Zhouxin
ВР
60
Xing Chen
ВР
28
Denny Wang Yi
ЦЗ
19
Yiming Liu
ЦЗ
40
Umidjan Yusup
ЦЗ
26
Tao Zhang
ЦЗ
16
Zhang Hui
ЦП
45
Romario BaldÃ©
ЦФ
19
Yue Liu
ЦФ
26
Ruofan Liu
ЦФ
4-2-2-2
22
4
Ли
32
Нгаду-Нгаджуй
22
2
27
8
11
Линь
6
Гуга
24
29
4-1-2-2
32
Лю
5
Парк
4
25
23
37
Дарлан
18
15
9
7
4
Ли
12
12
4
Ли
22
20
20
22
11
Линь
17
17
11
Линь
27
18
18
27
9
28
28
9
19
19
15
40
40
15
7
45
45
7
37
Дарлан
19
19
37
Дарлан
Остались в запасе
Бейджин Гуоань
Ухань Три Таунс
26
Yang Bai
ЦЗ
3
Yupeng He
ЦЗ
37
Yongjing Cao
ЦЗ
6
Zhongguo Chi
ЦП
6
Yuan Zhang
ЦП
Главный тренер
Рикарду Соареш
45
Huang Zhouxin
ВР
60
Xing Chen
ВР
26
Tao Zhang
ЦЗ
16
Zhang Hui
ЦП
26
Ruofan Liu
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Родригес
Остались в запасе
26
Yang Bai
ЦЗ
3
Yupeng He
ЦЗ
37
Yongjing Cao
ЦЗ
6
Zhongguo Chi
ЦП
6
Yuan Zhang
ЦП
Остались в запасе
45
Huang Zhouxin
ВР
60
Xing Chen
ВР
26
Tao Zhang
ЦЗ
16
Zhang Hui
ЦП
26
Ruofan Liu
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Соареш
Главный тренер
Рикардо Родригес
Статистика матча Бейджин Гуоань - Ухань Три Таунс
3
1
4
Всего ударов по воротам
27
6
Удары в створ
11
5
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
8
2
Нарушения
12
7
Офсайды
0
3
Количество передач
522
263
Сейвы
3
10
Точность передач %
86
73
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
10
0
Удары из пределов штрафной
17
4
Удары из-за пределов штрафной
10
2
Матчи команд
Бейджин Гуоань
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Бейджин Гуоань
- : -
01.12.2026
Ратчабури
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Тэджон
3 : 2
24.11.2026
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 30 тур
Бейджин Гуоань
1 : 0
08.11.2026
Чунцин Тунлянлун
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Порт
7 : 4
03.11.2026
Бейджин Гуоань
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Бейджин Гуоань
2 : 2
27.10.2026
Чонбук Хендай Моторс
Китай. Суперлига, 29 тур
Хэнань
3 : 4
24.10.2026
Бейджин Гуоань
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 30 тур
Юньнань Юкунь
2 : 1
08.11.2026
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 29 тур
Ухань Три Таунс
3 : 5
24.10.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 28 тур
Ухань Три Таунс
1 : 3
18.10.2026
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 27 тур
Ляонин Тиерен
1 : 1
11.10.2026
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 22 тур
Чжэцзян Профешионал
4 : 1
18.09.2026
Ухань Три Таунс
Информация о матче
Главный судья:
Haixin Li, China
Стадион:
Beijing Workers' Stadium, Beijing
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