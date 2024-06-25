Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Китай. Суперлига
Хэнань - Циндао Вест Кост
Хэнань - Циндао Вест Кост: обзор матча 25 июня 2024
Хэнань
25.06.2024, вторник, 14:00
Китай. Суперлига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Циндао Вест Кост
87'
D. Denic
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хэнань - Циндао Вест Кост
Замена
F. Boyuan
️️️️
Б. Назарио
90'
+1
Желтая карточка
Б. Назарио
88'
ГОЛ! 1:0!
D. Denic
Пас отдал
Z. Huang
87'
86'
Замена
M. Abduklijan
️️️️
H. Zhao
85'
Замена
Y. Tian
️️️️
L. Duan
Замена
Y. Yang
️️️️
F. Acheampong
82'
76'
Замена
W. Lei
️️️️
A. Osmanjan
Замена
Z. Huang
️️️️
N. Covic
62'
Замена
H. Ding
️️️️
Y. Liu
62'
62'
Замена
C. Yuhao
️️️️
J. David Beauguel
Желтая карточка
Ш. Ван
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэнань
27
Niu Ziyi
ЦЗ
2
Guan He
ЦЗ
27
Yixin Liu
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
6
Шанюань Ван
(К)
ОП
8
Dorde Denic
ЦП
22
Huang Ruifeng
ЦП
10
Бруно Назарио
ЦП
30
Frank Acheampong
ЦФ
20
Nemanja Covic
ЦФ
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Циндао Вест Кост
1
Jiabao Ji
ВР
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
2
Bowei Song
ЦЗ
3
Honglüe Zhao
ЦЗ
4
Yangyang Jin
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЛВ
22
Abduhelil Osmanjan
ЦП
8
Xiuwei Zhang
ЦП
17
Po Liang Chen
(К)
ЦП
9
Jean David Beauguel
ЦФ
22
Liuyu Duan
ЦФ
Главный тренер
Хисаси Куросаки
Хэнань
26
Jiamin Xu
ВР
4
Yeljan Shinar
ЦЗ
32
Haifeng Ding
ЦЗ
16
Kuo Yang
ЦЗ
23
Zhao Ke
ЦЗ
14
Du Zhixuan
ЦП
25
Yilin Yang
ЦП
7
Yihao Zhong
ЦП
21
Chen Keqiang
ЦП
19
Zichang Huang
ЦФ
10
Feng Boyuan
ЦФ
Циндао Вест Кост
35
Xiaotian Shi
ВР
32
Chen Yuhao
ЦЗ
6
Zhen Ge
ЦЗ
5
Pujin Liu
ЦЗ
18
Piao Shihao
ЦЗ
7
Yong Tian
ЦЗ
13
Kaiyuan Tan
ЦП
15
Merdanjan Abduklijan
ЦП
39
Wenjie Lei
ЦФ
11
Алан
ЦФ
4-1-3-2
27
27
2
Майдана
2
6
Ван
8
22
10
Назарио
20
30
4-3-1-2
1
2
3
4
33
Ароян
22
8
17
10
Луж
22
9
27
32
32
27
30
25
25
30
20
19
19
20
10
Назарио
10
10
10
Назарио
9
32
32
9
22
7
7
22
3
15
15
3
22
39
39
22
Остались в запасе
Хэнань
Циндао Вест Кост
26
Jiamin Xu
ВР
4
Yeljan Shinar
ЦЗ
16
Kuo Yang
ЦЗ
23
Zhao Ke
ЦЗ
14
Du Zhixuan
ЦП
7
Yihao Zhong
ЦП
21
Chen Keqiang
ЦП
Главный тренер
Ки-Иль Нам
35
Xiaotian Shi
ВР
6
Zhen Ge
ЦЗ
5
Pujin Liu
ЦЗ
18
Piao Shihao
ЦЗ
13
Kaiyuan Tan
ЦП
11
Алан
ЦФ
Главный тренер
Хисаси Куросаки
Остались в запасе
26
Jiamin Xu
ВР
4
Yeljan Shinar
ЦЗ
16
Kuo Yang
ЦЗ
23
Zhao Ke
ЦЗ
14
Du Zhixuan
ЦП
7
Yihao Zhong
ЦП
21
Chen Keqiang
ЦП
Остались в запасе
35
Xiaotian Shi
ВР
6
Zhen Ge
ЦЗ
5
Pujin Liu
ЦЗ
18
Piao Shihao
ЦЗ
13
Kaiyuan Tan
ЦП
11
Алан
ЦФ
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Главный тренер
Хисаси Куросаки
Статистика матча Хэнань - Циндао Вест Кост
2
Всего ударов по воротам
15
7
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
8
3
Нарушения
9
10
Офсайды
1
0
Количество передач
394
344
Сейвы
1
2
Точность передач %
76
72
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Хэнань
Китай. Суперлига, 30 тур
Чжэцзян Профешионал
4 : 0
08.11.2026
Хэнань
Китай. Суперлига, 29 тур
Хэнань
3 : 4
24.10.2026
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 28 тур
Хэнань
0 : 1
16.10.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 27 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
2 : 2
09.10.2026
Хэнань
Китай. Суперлига, 18 тур
Ухань Три Таунс
1 : 1
12.09.2026
Хэнань
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 30 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
08.11.2026
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 29 тур
Циндао Вест Кост
1 : 1
24.10.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 28 тур
Бейджин Гуоань
1 : 0
18.10.2026
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 27 тур
Циндао Вест Кост
0 : 4
11.10.2026
Далянь Йингбо
Китай. Суперлига, 26 тур
Ухань Три Таунс
2 : 2
05.09.2026
Циндао Вест Кост
Информация о матче
Главный судья:
Yi Huang, China
Стадион:
Ханьхай
Новости команд
Все
Хэнань
Циндао Вест Кост
Российский футболист близок к победе в чемпионате Китая
7 сентября
3
«Шанхай Шэньхуа» выиграл второй матч подряд после отставки Слуцкого
15 августа
7
Российский игрок забил 3-й гол в китайской Суперлиге, его клуб лидирует с отрывом в 11 очков
12 мая
2
Два игрока покинули «Ахмат»
2 февраля
В «Ахмат» из чемпионата Китая вернулся бразильский форвард
26 января
Российский футболист близок к победе в чемпионате Китая
7 сентября
3
«Шанхай Шэньхуа» выиграл второй матч подряд после отставки Слуцкого
15 августа
7
Российский игрок забил 3-й гол в китайской Суперлиге, его клуб лидирует с отрывом в 11 очков
12 мая
2
Два игрока покинули «Ахмат»
2 февраля
В «Ахмат» из чемпионата Китая вернулся бразильский форвард
26 января
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого одержал волевую победу в чемпионате Китая
2025.10.17 17:11
3
ЦСКА отказался от варианта с игроком из чемпионата Китая
2025.07.31 08:41
«Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Циндао Вест Кост» (4:0) и сохранил лидерство
2025.05.10 16:06
1
«Динамо» думает о продаже вингера в китайский клуб
2025.04.15 12:17
1
Динамовец Нгамале получил предложение из Китая
2025.04.10 18:46
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+