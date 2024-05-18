Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Китай. Суперлига
Циндао Вест Кост - Шанхай Порт
Циндао Вест Кост - Шанхай Порт: обзор матча 18 мая 2024
Циндао Вест Кост
18.05.2024, суббота, 14:35
Китай. Суперлига, 12 тур
3 : 5
Завершен
Шанхай Порт
35'
Алан
56'
Алан
63'
A. Li (АГ)
24'
В. Лей
31'
G.
43'
G.
51'
М. Варгас
80'
В. Лей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Циндао Вест Кост - Шанхай Порт
90'
+3
Замена
Z. Wei
️️️️
Т. Браунинг
83'
Замена
S. Li
️️️️
G.
83'
Замена
F. Jing
️️️️
В. Лей
80'
ГОЛ! 3:5!
В. Лей
Пас отдал
Л. Читтадини
Желтая карточка
P. Shihao
71'
71'
Замена
S. Wang
️️️️
S. Li
71'
Замена
С. Сю
️️️️
М. Хусса
Замена
H. Zhao
️️️️
M. Abduklijan
71'
70'
Желтая карточка
Л. Читтадини
Желтая карточка
P. Liang Chen
67'
ГОЛ в свои ворота! 3:4!
A. Li
63'
ГОЛ! 2:4!
Алан
Пас отдал
L. Duan
56'
55'
Желтая карточка
Т. Браунинг
51'
ГОЛ! 1:4!
М. Варгас
Пас отдал
O.
Замена
P. Liang Chen
️️️️
S. Pei
46'
45'
+10
Желтая карточка
М. Варгас
43'
ГОЛ! 1:3!
G.
Пас отдал
O.
Замена
A. Osmanjan
️️️️
Н. Луж
38'
ГОЛ! 1:2!
Алан
Пас отдал
Н. Луж
35'
31'
ГОЛ! 0:2!
G.
24'
ГОЛ! 0:1!
В. Лей
Пас отдал
Л. Читтадини
Желтая карточка
В. Ароян
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Циндао Вест Кост
25
Yeerzhati Yeerjieti
ВР
18
Piao Shihao
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
(К)
ЦЗ
2
Bowei Song
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЛВ
25
Shuai Pei
ЦП
13
Kaiyuan Tan
ЦП
15
Merdanjan Abduklijan
ЦП
23
Эдуардо Энрике
ЦП
22
Liuyu Duan
ЦФ
11
Алан
ЦФ
Главный тренер
Хисаси Куросаки
Шанхай Порт
1
Цзюньлин Янь
ВР
19
Wang Zhenao
ЦЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
11
Ang Li
ЦЗ
7
Ву Лей
ЛВ
8
Матиас Варгас
ЛВ
5
Матеус Хусса
ОП
32
Shuai Li
ЦП
18
Лео Читтадини
ЦП
8
Oscar
(К)
ЦП
9
Gustavo
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Циндао Вест Кост
1
Jiabao Ji
ВР
6
Zhen Ge
ЦЗ
3
Honglüe Zhao
ЦЗ
5
Pujin Liu
ЦЗ
7
Yong Tian
ЦЗ
14
Gang Feng
ЦП
22
Abduhelil Osmanjan
ЦП
17
Po Liang Chen
ЦП
Шанхай Порт
12
Wei Chen
ВР
31
Xing Chen
ВР
2
Guan He
ЦЗ
23
Huan Fu
ЦЗ
13
Zhen Wei
ЦЗ
4
Shenchao Wang
ЦЗ
44
Feng Jing
ЦП
8
Синь Сю
ЦП
11
Lu Wenjun
ЦФ
33
Liu Zhurun
ЦФ
14
Shenglong Li
ЦФ
3-4-1-2
25
18
33
Ароян
2
25
15
23
Энрике
13
10
Луж
11
Алан
22
3-1-3-2-1
1
Янь
19
3
Браунинг
11
5
Хусса
32
18
Читтадини
8
7
Лей
8
Варгас
9
15
3
3
15
10
Луж
22
22
10
Луж
25
17
17
25
7
Лей
44
44
7
Лей
3
Браунинг
13
13
3
Браунинг
32
4
4
32
5
Хусса
8
Сю
8
Сю
5
Хусса
9
14
14
9
Остались в запасе
Циндао Вест Кост
Шанхай Порт
1
Jiabao Ji
ВР
6
Zhen Ge
ЦЗ
5
Pujin Liu
ЦЗ
7
Yong Tian
ЦЗ
14
Gang Feng
ЦП
Главный тренер
Хисаси Куросаки
11
Lu Wenjun
ЦФ
12
Wei Chen
ВР
31
Xing Chen
ВР
2
Guan He
ЦЗ
23
Huan Fu
ЦЗ
33
Liu Zhurun
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Остались в запасе
1
Jiabao Ji
ВР
6
Zhen Ge
ЦЗ
5
Pujin Liu
ЦЗ
7
Yong Tian
ЦЗ
14
Gang Feng
ЦП
Остались в запасе
11
Lu Wenjun
ЦФ
12
Wei Chen
ВР
31
Xing Chen
ВР
2
Guan He
ЦЗ
23
Huan Fu
ЦЗ
33
Liu Zhurun
ЦФ
Главный тренер
Хисаси Куросаки
Главный тренер
Кевин Мускат
Статистика матча Циндао Вест Кост - Шанхай Порт
3
3
Всего ударов по воротам
6
32
Удары в створ
4
13
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Нарушения
6
32
Удары мимо ворот
2
15
Блокированные удары
0
4
Матчи команд
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 30 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
08.11.2026
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 29 тур
Циндао Вест Кост
1 : 1
24.10.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 28 тур
Бейджин Гуоань
1 : 0
18.10.2026
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 27 тур
Циндао Вест Кост
0 : 4
11.10.2026
Далянь Йингбо
Китай. Суперлига, 26 тур
Ухань Три Таунс
2 : 2
05.09.2026
Циндао Вест Кост
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Пхохан Стилерс
- : -
01.12.2026
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Шанхай Порт
3 : 1
24.11.2026
Бурирам Юнайтед
Китай. Суперлига, 30 тур
Шанхай Порт
6 : 1
08.11.2026
Ляонин Тиерен
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Ньюкасл Джетс
2 : 4
03.11.2026
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Шанхай Порт
2 : 3
27.10.2026
Конг Ан Ханой
Китай. Суперлига, 29 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
1 : 3
24.10.2026
Шанхай Порт
Информация о матче
Главный судья:
Нин Ма
(Цзянсу)
Стадион:
Qingdao Sports Center Guoxin Stadium, Qingdao
Новости команд
Все
Циндао Вест Кост
Шанхай Порт
«Шэньхуа» Слуцкого проиграл в дерби и опустился на 12-е место
25 июля
5
«Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 5 матчей, клуб Сорокина проиграл
20 мая
3
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого одержал победу в шанхайском дерби
11 апреля
«Шанхай Порт» – «Ульсан Хендэ»: прогноз и ставки на матч 18 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
17 февраля
«Канвон» – «Шанхай Порт»: прогноз и ставки на матч 11 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
10 февраля
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого одержал волевую победу в чемпионате Китая
2025.10.17 17:11
3
ЦСКА отказался от варианта с игроком из чемпионата Китая
2025.07.31 08:41
«Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Циндао Вест Кост» (4:0) и сохранил лидерство
2025.05.10 16:06
1
«Динамо» думает о продаже вингера в китайский клуб
2025.04.15 12:17
1
Динамовец Нгамале получил предложение из Китая
2025.04.10 18:46
«Шэньхуа» Слуцкого проиграл в дерби и опустился на 12-е место
25 июля
5
«Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 5 матчей, клуб Сорокина проиграл
20 мая
3
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого одержал победу в шанхайском дерби
11 апреля
«Шанхай Порт» – «Ульсан Хендэ»: прогноз и ставки на матч 18 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
17 февраля
«Канвон» – «Шанхай Порт»: прогноз и ставки на матч 11 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
10 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+