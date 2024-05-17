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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Чжэцзян Профешионал - Наньтун Чжиюнь
Чжэцзян Профешионал - Наньтун Чжиюнь: обзор матча 17 мая 2024
Чжэцзян Профешионал
17.05.2024, пятница, 14:00
Китай. Суперлига, 12 тур
5 : 2
Завершен
Наньтун Чжиюнь
13'
Ф. Андрияшевич
37'
Ж. Куасси
45'
D. Owusu-Sekyere
61'
L.
90+7'
L.
25'
И. Каллон
83'
K. Nzuzi Mata
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чжэцзян Профешионал - Наньтун Чжиюнь
ГОЛ! 5:2!
L.
Пас отдал
J. Yao
90'
+7
83'
ГОЛ! 4:2!
K. Nzuzi Mata
Пас отдал
L. Wei
Замена
W. Yudong
️️️️
Ж. Куасси
81'
Желтая карточка
L. Haofan
77'
Замена
C. Jin
️️️️
Ф. Андрияшевич
74'
Замена
L. Haofan
️️️️
Л. Поссиньоло
74'
Замена
J. Yao
️️️️
D. Owusu-Sekyere
73'
72'
Замена
K. Nzuzi Mata
️️️️
J. Godínez
72'
Замена
W. Liu
️️️️
Д. Пуцлин
65'
Желтая карточка
D. Ye
62'
Замена
Z. Jiang
️️️️
X. Luo
62'
Замена
Z. Haoqian
️️️️
K. Cao
ГОЛ! 4:1!
L.
Пас отдал
Ф. Андрияшевич
61'
Желтая карточка
G. Sun
50'
ГОЛ! 3:1!
D. Owusu-Sekyere
Пас отдал
Ф. Андрияшевич
45'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Куасси
Пас отдал
T. Li
37'
Желтая карточка
Y. Dong
29'
25'
ГОЛ! 1:1!
И. Каллон
Пас отдал
D. Ye
Замена
Y. Dong
️️️️
D. Wang
18'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Андрияшевич
Пас отдал
A. N'Doumbou
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чжэцзян Профешионал
33
Bo Zhao
ВР
17
Dongsheng Wang
ЦЗ
26
Guowen Sun
ЦЗ
2
Nok Hang Leung
ЦЗ
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
17
Жан-Эврард Куасси
ЛВ
18
Tixiang Li
ЦП
8
Alexander N'Doumbou
ЦП
11
Франко Андрияшевич
(К)
ЦП
45
Leonardo
ЦП
31
D. Owusu-Sekyere
ЦФ
Главный тренер
Жорди Виньялс
Наньтун Чжиюнь
14
Zhao Chen
ВР
2
Lai Wei
ЦЗ
5
Sheng Ma
ЦЗ
34
Xin Luo
(К)
ЦЗ
26
Daochi Ye
ЦЗ
6
Давид Пуцлин
ОП
16
Ming Yang Yang
ЦП
25
Kang Cao
ЦП
47
Исса Каллон
ЦФ
9
Jesús Godínez
ЦФ
16
Izuchukwu Jude Anthony
ЦФ
Главный тренер
Давид Патрисиу
Чжэцзян Профешионал
1
Chunyu Dong
ВР
5
Liu Haofan
ЦЗ
3
Wang Chang
ЦЗ
19
Yu Dong
ЦЗ
28
Yue Xin
ЦЗ
14
Sun Zheng'ao
ЦЗ
6
Junsheng Yao
ЦП
22
Cheng Jin
ЦП
31
Bin Gu
ЦП
29
Jiaqi Zhang
ЦП
9
Di Gao
ЦФ
11
Wang Yudong
ЦФ
Наньтун Чжиюнь
1
Li Huayang
ВР
31
Liao Lei
ЦЗ
15
Wei Liu
ЦЗ
7
Kévin Nzuzi Mata
ЦП
11
Nuali Zimin
ЦП
9
Zheng Haoqian
ЦФ
38
Lu Yongtao
ЦФ
18
Zilei Jiang
ЦФ
4-4-1-1
33
17
2
36
Поссиньоло
26
18
11
Андрияшевич
45
8
17
Куасси
31
4-1-2-3
14
5
34
26
2
6
Пуцлин
16
25
16
9
47
Каллон
36
Поссиньоло
5
5
36
Поссиньоло
17
19
19
17
31
6
6
31
11
Андрияшевич
22
22
11
Андрияшевич
17
Куасси
11
11
17
Куасси
6
Пуцлин
15
15
6
Пуцлин
9
7
7
9
25
9
9
25
34
18
18
34
Остались в запасе
Чжэцзян Профешионал
Наньтун Чжиюнь
1
Chunyu Dong
ВР
3
Wang Chang
ЦЗ
28
Yue Xin
ЦЗ
14
Sun Zheng'ao
ЦЗ
31
Bin Gu
ЦП
29
Jiaqi Zhang
ЦП
9
Di Gao
ЦФ
Главный тренер
Жорди Виньялс
1
Li Huayang
ВР
31
Liao Lei
ЦЗ
11
Nuali Zimin
ЦП
38
Lu Yongtao
ЦФ
Главный тренер
Давид Патрисиу
Остались в запасе
1
Chunyu Dong
ВР
3
Wang Chang
ЦЗ
28
Yue Xin
ЦЗ
14
Sun Zheng'ao
ЦЗ
31
Bin Gu
ЦП
29
Jiaqi Zhang
ЦП
9
Di Gao
ЦФ
Остались в запасе
1
Li Huayang
ВР
31
Liao Lei
ЦЗ
11
Nuali Zimin
ЦП
38
Lu Yongtao
ЦФ
Главный тренер
Жорди Виньялс
Главный тренер
Давид Патрисиу
Статистика матча Чжэцзян Профешионал - Наньтун Чжиюнь
3
1
Всего ударов по воротам
20
8
Удары в створ
10
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Нарушения
20
8
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
5
1
Матчи команд
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 30 тур
Чжэцзян Профешионал
4 : 0
08.11.2026
Хэнань
Китай. Суперлига, 29 тур
Ляонин Тиерен
2 : 4
24.10.2026
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 28 тур
Шаньдун Тайшань
5 : 0
17.10.2026
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 27 тур
Чжэцзян Профешионал
2 : 4
09.10.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 22 тур
Чжэцзян Профешионал
4 : 1
18.09.2026
Ухань Три Таунс
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 30 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
2 : 1
02.11.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 29 тур
Наньтун Чжиюнь
1 : 3
27.10.2024
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 28 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
0 : 0
20.10.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 27 тур
Наньтун Чжиюнь
3 : 2
28.09.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 26 тур
Наньтун Чжиюнь
2 : 1
22.09.2024
Циндао Хайню
Информация о матче
Главный судья:
Xing Guan, China
Стадион:
Hangzhou Dragon Stadium, Hangzhou
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