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Расписание матчей
Кубок Африки
Нигерия - ЮАР
Нигерия - ЮАР: обзор матча 07 февраля 2024
Нигерия
07.02.2024, среда, 20:00
Кубок африканских наций, 1/2 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
ЮАР
67'
У. Троост-Эконг (П)
90'
Т. Мокоена (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нигерия - ЮАР
ГОЛ!
К. Ихеначо
4:2
ГОЛ!
М. Мвала
3:2
ГОЛ!
У. Троост-Эконг
3:1
Пенальти не реализован!
Э. Макгопа
Пенальти не реализован!
О. Эйна
ГОЛ!
М. Маямбела
2:1
ГОЛ!
К. Омеруо
2:0
Пенальти не реализован!
Т. Мокоена
ГОЛ!
Т. Моффи
1:0
Замена
К. Омеруо
️️️️
Б. Осайи-Самуэль
120'
+2
Желтая карточка
У. Троост-Эконг
120'
117'
Замена
Н. Сибиси
️️️️
З. Лепаса
115'
Красная карточка
Г. Кекана
Замена
Т. Моффи
️️️️
В. Осимхен
110'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
А. Лукман
102'
Замена
Д. Арибо
️️️️
Ф. Ониика
102'
Желтая карточка
Ф. Ониика
101'
90'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Т. Мокоена
75'
Замена
З. Лепаса
️️️️
Т. Зване
75'
Замена
М. Маямбела
️️️️
С. Ксулу
ГОЛ с пенальти! 1:0!
У. Троост-Эконг
67'
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
М. Саймон
63'
Замена
А. Юсуф
️️️️
А. Ивоби
63'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нигерия
23
Стэнли Нвабали
ВР
21
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
(К)
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
2
Ола Эйна
ПЗ
2
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
15
Мозес Саймон
ЛВ
8
Фрэнк Ониика
ЦП
9
Виктор Осимхен
ЦФ
7
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Жозе Пезейру
ЮАР
1
Ронвен Уильямс
(К)
ВР
6
Обри Модиба
ЛЗ
18
Грант Кекана
ЦЗ
14
Мотоби Мвала
ЦЗ
5
Сиянда Ксулу
ЦЗ
20
Хулисо Мудау
ПЗ
13
Яя Ситхоле
ЦП
4
Тебохо Мокоена
ЦП
11
Темба Зване
АП
10
Перси Тау
ПВ
99
Эвиденс Макгопа
ЦФ
Главный тренер
Уго Броос
Нигерия
16
Олорунлеке Ожо
ВР
1
Фрэнсис Узохо
ВР
13
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
20
Чибози Авазим
ЦЗ
22
Кеннет Омеруо
ЦЗ
4
Альхассан Юсуф
ОП
20
Рафаэль Онидика
ОП
10
Джо Арибо
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
11
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
9
Терем Моффи
ЦФ
19
Пол Онуачу
ЦФ
14
Келечи Ихеначо
ЦФ
ЮАР
16
Вели Мотва
ВР
22
Рикардо Госс
ВР
3
Терренс Машего
ЛЗ
19
Нкосинати Сибиси
ЦЗ
2
Нийко Мобби
ПЗ
28
Тапело Морена
ПЗ
21
Михлали Маямбела
ЛВ
15
Табанг Монаре
ЦП
7
Освин Апполлис
АП
23
Джейден Адамс
АП
17
Захеле Лепаса
ЦФ
3-2-1-2-2
23
Нвабали
2
Эйна
5
Троост-Эконг
6
Аджайи
21
Бейсси
2
Осайи-Самуэль
8
Ониика
15
Саймон
17
Ивоби
7
Лукман
9
Осимхен
3-2-2-2-1
1
Уильямс
18
Кекана
14
Мвала
5
Ксулу
20
Мудау
6
Модиба
13
Ситхоле
4
Мокоена
10
Тау
11
Зване
99
Макгопа
2
Осайи-Самуэль
22
Омеруо
22
Омеруо
2
Осайи-Самуэль
17
Ивоби
4
Юсуф
4
Юсуф
17
Ивоби
8
Ониика
10
Арибо
10
Арибо
8
Ониика
15
Саймон
11
Чуквуэзе
11
Чуквуэзе
15
Саймон
9
Осимхен
9
Моффи
9
Моффи
9
Осимхен
7
Лукман
14
Ихеначо
14
Ихеначо
7
Лукман
Лепаса
19
Сибиси
19
Сибиси
Лепаса
5
Ксулу
21
Маямбела
21
Маямбела
5
Ксулу
11
Зване
17
Лепаса
17
Лепаса
11
Зване
Остались в запасе
Нигерия
ЮАР
16
Олорунлеке Ожо
ВР
1
Фрэнсис Узохо
ВР
13
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
20
Чибози Авазим
ЦЗ
20
Рафаэль Онидика
ОП
7
Ахмед Муса
ПВ
19
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Жозе Пезейру
16
Вели Мотва
ВР
22
Рикардо Госс
ВР
3
Терренс Машего
ЛЗ
2
Нийко Мобби
ПЗ
28
Тапело Морена
ПЗ
15
Табанг Монаре
ЦП
7
Освин Апполлис
АП
23
Джейден Адамс
АП
Главный тренер
Уго Броос
Остались в запасе
16
Олорунлеке Ожо
ВР
1
Фрэнсис Узохо
ВР
13
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
20
Чибози Авазим
ЦЗ
20
Рафаэль Онидика
ОП
7
Ахмед Муса
ПВ
19
Пол Онуачу
ЦФ
Остались в запасе
16
Вели Мотва
ВР
22
Рикардо Госс
ВР
3
Терренс Машего
ЛЗ
2
Нийко Мобби
ПЗ
28
Тапело Морена
ПЗ
15
Табанг Монаре
ЦП
7
Освин Апполлис
АП
23
Джейден Адамс
АП
Главный тренер
Жозе Пезейру
Главный тренер
Уго Броос
Статистика матча Нигерия - ЮАР
2
1
Всего ударов по воротам
14
14
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
5
4
Нарушения
22
11
Офсайды
0
1
Количество передач
382
616
Сейвы
4
5
Точность передач %
80
86
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
7
7
Матчи команд
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
10.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 0
26.05.2026
Зимбабве
ЮАР
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/16 финала
ЮАР
0 : 1
28.06.2026
Канада
Чемпионат мира, 3 тур
ЮАР
1 : 0
25.06.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 2 тур
Чехия
1 : 1
18.06.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1 тур
Мексика
2 : 0
11.06.2026
ЮАР
Информация о матче
Главный судья:
Амин Омар
Стадион:
Стад де ля Пэй
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