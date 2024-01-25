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Малафеев оценил решение «Зенита» сослать Кругового в дубль
18 января, 21:21
1
Мостовой – о Жиркове в «Зените»: «5-10 минут – больше времени не дадут. Там бразильцы играют. Юра бы вышел, и я бы мог там на минуту выйти»
18 января, 19:37
4
«Неудивительно, что он без работы». Уткин оценил слова Малафеева о Круговом
18 января, 19:30
5
Малафеев — о трансфере Кругового: «Всем этим занимался агент. Иначе это глупейшее решение со стороны игрока»
18 января, 18:46
6
«Краснодар» назвал соперников по предсезонным матчам
18 января, 18:22
0
«Краснодар» назвал соперников по предсезонным матчам
18 января, 18:22
0
Кононов прокомментировал свое назначение в «Торпедо»
17 января, 20:35
2
Кононов возглавил «Торпедо»
17 января, 11:15
9
Горлов назвал причину увольнения из «Торпедо»
17 января, 09:52
5
Уткин признал ошибку в своем высказывании о «Торпедо»
17 января, 08:51
0
Малафеев оценил решение «Зенита» сослать Кругового в дубль
18 января, 21:21
1
Мостовой – о Жиркове в «Зените»: «5-10 минут – больше времени не дадут. Там бразильцы играют. Юра бы вышел, и я бы мог там на минуту выйти»
18 января, 19:37
4
«Неудивительно, что он без работы». Уткин оценил слова Малафеева о Круговом
18 января, 19:30
5
Малафеев — о трансфере Кругового: «Всем этим занимался агент. Иначе это глупейшее решение со стороны игрока»
18 января, 18:46
6
Защитник ЦСКА Роша оценил возможность ухода из команды
18 января, 15:14
1
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Торпедо - ЦСКА - 25 января 2024

Торпедо
25.01.2024, четверг, 11:00
Товарищеские матчи,
- : -
Не начался
ЦСКА
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Торпедо - ЦСКА
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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0
Желтые карточки
0
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Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Товарищеские матчи
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Текущие
Будущие
Товарищеские матчи,
Зенит
- : -
21.01.2024
Динамо Сам
Товарищеские матчи,
Зенит
- : -
24.01.2024
Чжонбук Хендай Моторс
Товарищеские матчи,
Торпедо
- : -
25.01.2024
ЦСКА
Товарищеские матчи,
Зенит
- : -
27.01.2024
Урал
Товарищеские матчи,
Зенит
- : -
28.01.2024
Аль-Фат
Товарищеские матчи,
Зенит
- : -
21.01.2024
Динамо Сам
Товарищеские матчи,
Зенит
- : -
24.01.2024
Чжонбук Хендай Моторс
Товарищеские матчи,
Торпедо
- : -
25.01.2024
ЦСКА
Товарищеские матчи,
Зенит
- : -
27.01.2024
Урал
Товарищеские матчи,
Зенит
- : -
28.01.2024
Аль-Фат
Россия
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