Малафеев оценил решение «Зенита» сослать Кругового в дубль
Мостовой – о Жиркове в «Зените»: «5-10 минут – больше времени не дадут. Там бразильцы играют. Юра бы вышел, и я бы мог там на минуту выйти»
«Неудивительно, что он без работы». Уткин оценил слова Малафеева о Круговом
Малафеев — о трансфере Кругового: «Всем этим занимался агент. Иначе это глупейшее решение со стороны игрока»
«Краснодар» назвал соперников по предсезонным матчам
«Краснодар» назвал соперников по предсезонным матчам
Кононов прокомментировал свое назначение в «Торпедо»
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Горлов назвал причину увольнения из «Торпедо»
Уткин признал ошибку в своем высказывании о «Торпедо»
Малафеев оценил решение «Зенита» сослать Кругового в дубль
Мостовой – о Жиркове в «Зените»: «5-10 минут – больше времени не дадут. Там бразильцы играют. Юра бы вышел, и я бы мог там на минуту выйти»
«Неудивительно, что он без работы». Уткин оценил слова Малафеева о Круговом
Малафеев — о трансфере Кругового: «Всем этим занимался агент. Иначе это глупейшее решение со стороны игрока»
Защитник ЦСКА Роша оценил возможность ухода из команды