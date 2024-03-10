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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Базель
Янг Бойз - Базель: обзор матча 10 марта 2024
Янг Бойз
10.03.2024, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 27 тур
5 : 1
Завершен
Базель
2'
Ж. Монтейру
11'
С. Иттен
16'
М. Элиа
46'
Д. Хаджам
66'
Ж. Монтейру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Янг Бойз - Базель
Желтая карточка
Д. Хаджам
82'
Замена
Л. Лакомы
️️️️
Ш. Ниасс
81'
71'
Замена
К. Рюгг
️️️️
Б. Кололли
71'
Замена
Ж. Огустен
️️️️
Ф. Фрай
Замена
С. Ганвула
️️️️
С. Иттен
71'
Замена
Ф. Лустенбергер
️️️️
М. Камара
71'
ГОЛ! 5:0!
Ж. Монтейру
Пас отдал
Ш. Ниасс
66'
Замена
С. Джанко
️️️️
Л. Блум
62'
Замена
Д. Мвука
️️️️
Д. Малес
61'
Желтая карточка
Ш. Ниасс
48'
ГОЛ! 4:0!
Д. Хаджам
Пас отдал
М. Элиа
46'
46'
Замена
М. Малоне
️️️️
М. Дрегер
31'
Желтая карточка
Б. Кололли
ГОЛ! 3:0!
М. Элиа
Пас отдал
С. Иттен
16'
Желтая карточка
М. Камара
13'
ГОЛ! 2:0!
С. Иттен
Пас отдал
Д. Малес
11'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Монтейру
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
(К)
ВР
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
30
Сандро Лаупер
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
12
Мешак Элиа
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
26
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
37
Адриан-Леон Баришич
ЦЗ
7
Леон Авдуллаху
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
12
Ренату Вейга
ОП
10
Бенжамин Кололли
ЦП
20
Фабиан Фрай
(К)
ЦП
31
Доминик Шмид
ЦП
11
Тьерно Барри
ЦФ
18
Romeo Beney
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
16
Ноа Перссон
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
24
Лукаш Лакомы
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
51
Анель Хушич
ЦФ
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
18
Йонас Аджетей
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
19
Жуниор Зе
ЛВ
34
Таулант Джака
ЦП
8
Дион Какури
АП
11
Маурице Малоне
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
4-2-4
16
фон Бальмус
3
Хаджам
12
Аменда
5
Камара
27
Блум
30
Лаупер
19
Ниасс
12
Элиа
26
Иттен
99
Монтейру
19
Малес
4-1-3-2
1
Хитц
37
Дрегер
37
Баришич
7
Авдуллаху
3
Вуйоз
12
Вейга
10
Кололли
20
Фрай
31
Шмид
18
11
Барри
5
Камара
28
Лустенбергер
28
Лустенбергер
5
Камара
27
Блум
17
Джанко
17
Джанко
27
Блум
19
Ниасс
24
Лакомы
24
Лакомы
19
Ниасс
19
Малес
22
Мвука
22
Мвука
19
Малес
26
Иттен
35
Ганвула
35
Ганвула
26
Иттен
10
Кололли
27
Рюгг
27
Рюгг
10
Кололли
37
Дрегер
11
Малоне
11
Малоне
37
Дрегер
20
Фрай
97
Огустен
97
Огустен
20
Фрай
Остались в запасе
Янг Бойз
Базель
1
Антони Расьоппи
ВР
16
Ноа Перссон
ЛЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
51
Анель Хушич
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
13
Мирко Сальви
ВР
18
Йонас Аджетей
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
34
Таулант Джака
ЦП
8
Дион Какури
АП
19
Жуниор Зе
ЛВ
Главный тренер
Хайко Фогель
Остались в запасе
1
Антони Расьоппи
ВР
16
Ноа Перссон
ЛЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
51
Анель Хушич
ЦФ
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
18
Йонас Аджетей
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
34
Таулант Джака
ЦП
8
Дион Какури
АП
19
Жуниор Зе
ЛВ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Хайко Фогель
Статистика матча Янг Бойз - Базель
3
1
Всего ударов по воротам
19
13
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
8
Нарушения
13
8
Офсайды
5
0
Количество передач
343
484
Сейвы
2
4
Точность передач %
79
84
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
7
6
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Главный судья:
Сандро Шерер
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
Новости команд
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