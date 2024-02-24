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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Грассхоппер - Люцерн
Грассхоппер - Люцерн: обзор матча 24 февраля 2024
Грассхоппер
24.02.2024, суббота, 22:30
Швейцария. Суперлига, 25 тур
0 : 1
Завершен
Люцерн
63'
А. Яшари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Грассхоппер - Люцерн
Желтая карточка
J. Laws
90'
+3
84'
Замена
Т. Оку
️️️️
С. Шадер
Желтая карточка
О. Батиста Майер
81'
Замена
Ц. Вильям Нденг
️️️️
А. Секо
78'
77'
Желтая карточка
М. Фридек
Желтая карточка
Д. Камери
72'
Замена
О. Батиста Майер
️️️️
Ф. де Карвальо Феррейра
68'
63'
ГОЛ! 0:1!
А. Яшари
Пас отдал
S. Ottiger
55'
Желтая карточка
Л. Жакес
54'
Замена
А. Грбич
️️️️
Т. Клидже
48'
Желтая карточка
Т. Клидже
Замена
Д. Бабунски
️️️️
Б. Финк
46'
Замена
П. Шурпф
️️️️
Т. Ндика Матам
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
8
Tim Meyer
ЦЗ
15
Аюму Секо
ЦЗ
54
Liam Bollati
ЦЗ
28
Joshua Laws
ЦЗ
4
Кристерс Тоберс
(К)
ЛП
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЛВ
21
Брэдли Финк
ЦФ
22
Франсис Момо
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Люцерн
1
Паскаль Лорец
ВР
14
Лука Жакес
ЦЗ
4
Йеспер Лефгрен
ЦЗ
2
Severin Ottiger
ЦЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
69
Софьян Шадер
ЛВ
14
Ардон Яшари
(К)
ОП
17
Мартин Фридек
ЦП
29
Levin Winkler
ЦП
7
Макс Майер
АП
18
Тибо Клидже
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Грассхоппер
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
57
Elvir Zukaj
ЦЗ
11
Паскаль Шурпф
ЦП
7
Ций Вильям Нденг
ЦП
23
Samuel Marques
ЦП
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
70
Дижон Камери
АП
90
Steven Deana
ЦФ
12
Дориан Бабунски
ЦФ
Люцерн
5
Leny Meyer
ЦЗ
42
Mauricio Willimann
ЦЗ
26
Якуб Кадак
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
19
Дарио Ульрих
ПВ
90
Vaso Vasic
ЦФ
27
Ларс Виллигер
ЦФ
10
Тедди Оку
ЦФ
9
Адриан Грбич
ЦФ
3-2-1-1-2
71
Хаммел
15
Секо
54
28
16
Ндика Матам
8
4
Тоберс
77
де Карвальо Феррейра
22
Момо
21
Финк
4-1-2-2-1
1
Лорец
20
Дорн
4
Лефгрен
2
14
Жакес
14
Яшари
17
Фридек
29
7
Майер
69
Шадер
18
Клидже
16
Ндика Матам
11
Шурпф
11
Шурпф
16
Ндика Матам
15
Секо
7
Нденг
7
Нденг
15
Секо
77
де Карвальо Феррейра
7
Батиста Майер
7
Батиста Майер
77
де Карвальо Феррейра
21
Финк
12
Бабунски
12
Бабунски
21
Финк
69
Шадер
10
Оку
10
Оку
69
Шадер
18
Клидже
9
Грбич
9
Грбич
18
Клидже
Остались в запасе
Грассхоппер
Люцерн
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
57
Elvir Zukaj
ЦЗ
23
Samuel Marques
ЦП
70
Дижон Камери
АП
90
Steven Deana
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
5
Leny Meyer
ЦЗ
42
Mauricio Willimann
ЦЗ
26
Якуб Кадак
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
19
Дарио Ульрих
ПВ
90
Vaso Vasic
ЦФ
27
Ларс Виллигер
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
57
Elvir Zukaj
ЦЗ
23
Samuel Marques
ЦП
70
Дижон Камери
АП
90
Steven Deana
ЦФ
Остались в запасе
5
Leny Meyer
ЦЗ
42
Mauricio Willimann
ЦЗ
26
Якуб Кадак
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
19
Дарио Ульрих
ПВ
90
Vaso Vasic
ЦФ
27
Ларс Виллигер
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Грассхоппер - Люцерн
3
3
Всего ударов по воротам
14
18
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
2
Нарушения
17
7
Офсайды
3
3
Количество передач
316
502
Сейвы
6
3
Точность передач %
71
80
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
9
13
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Матчи команд
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
0 : 0
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Информация о матче
Главный судья:
Mirel Turkes, Switzerland
Стадион:
Летцигрунд
Новости команд
Все
Грассхоппер
Люцерн
Швеция выразила недовольство решением засчитать Румынии победу над Косово
2024.11.21 12:15
1
«Люцерн» подписал экс-игрока сборной Германии
2022.08.24 23:23
1
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
2022.05.12 23:24
Гол Чалова принес «Базелю» крупную победу над «Люцерном»
2022.04.24 19:26
1
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
2018.07.11 18:49
6
Швеция выразила недовольство решением засчитать Румынии победу над Косово
2024.11.21 12:15
1
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
2022.05.12 23:24
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
2018.07.11 18:49
6
«Грассхопер» уволил экс-главного тренера «Спартака» Якина
2018.04.10 15:38
8
«Грассхоппер», который тренирует Якин, может взять в аренду у «Спартака» Давыдова
2018.01.29 15:13
9
«Люцерн» подписал экс-игрока сборной Германии
2022.08.24 23:23
1
Гол Чалова принес «Базелю» крупную победу над «Люцерном»
2022.04.24 19:26
1
Семин — о поражении от «Люцерна»: «На данном этапе результат не играет никакой роли»
2018.01.18 23:32
3
Чорлука появился на поле впервые с апреля, Ари — с июля
2018.01.18 20:47
1
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромно уступил «Люцерну», «Шанхай СИПГ» обыграл «Спартак»
2018.01.18 19:55
25
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