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Англия. Кубок
Ноттингем Форест - Блэкпул
Ноттингем Форест - Блэкпул: обзор матча 07 января 2024
Ноттингем Форест
07.01.2024, воскресенье, 17:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
2 : 2
Завершен
Блэкпул
39'
Н. Домингес
56'
М. Гиббс-Уайт
25'
Д. Лоуренс-Габриэль
27'
А. Морган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттингем Форест - Блэкпул
90'
+4
Желтая карточка
Д. Гримшоу
89'
Замена
О. Дейл
️️️️
С. Хэмилтон
86'
Замена
М. Виртю
️️️️
О. Норберн
Замена
Н. Уильямс
️️️️
Р. Йетс
81'
78'
Желтая карточка
К. Коннолли
Желтая карточка
Н. Тавареш
72'
71'
Желтая карточка
А. Морган
67'
Замена
К. Джозеф
️️️️
Д. Роудс
67'
Замена
С. Кэри
️️️️
К. Дембеле
ГОЛ! 2:2!
М. Гиббс-Уайт
Пас отдал
К. Хадсон-Одои
56'
Замена
Н. Тавареш
️️️️
Г. Тоффоло
46'
45'
+4
Желтая карточка
О. Кейси
ГОЛ! 1:2!
Н. Домингес
Пас отдал
Г. Монтиэль
39'
35'
Желтая карточка
Д. Хасбэнд
27'
ГОЛ! 0:2!
А. Морган
Пас отдал
С. Хэмилтон
25'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лоуренс-Габриэль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
6
Джо Уорролл
(К)
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
8
Данило
ОП
8
Николас Домингес
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
4
Оливер Кейси
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ПЗ
2
Энди Лайонс
ПЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
8
Оливер Норберн
(К)
ЦП
8
Алби Морган
ЦП
7
Карамоко Дембеле
ПВ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Ноттингем Форест
30
Мэтт Тернер
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
23
Орель Мангала
ОП
10
Брэндон Агилера
АП
7
Detlef Esapa Osong
ЦФ
18
Джо Гарднер
ЦФ
Блэкпул
12
Ричард О'Доннелл
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
16
Кенни Дугалл
ОП
24
Мэтти Виртю
ЦП
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
19
Оуэн Дейл
ПВ
14
Сонни Кэри
ПВ
22
Кайл Джозеф
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Влаходимос
15
Тоффоло
6
Уорролл
5
Мурильо
29
Монтиэль
8
Данило
8
Домингес
22
Йетс
10
Гиббс-Уайт
7
Хадсон-Одои
9
Вуд
3-2-2-2-1
32
Гримшоу
6
Коннолли
4
Кейси
3
Хасбэнд
2
Лайонс
6
Лоуренс-Габриэль
8
Норберн
8
Морган
7
Дембеле
22
Хэмилтон
29
Роудс
15
Тоффоло
17
Тавареш
17
Тавареш
15
Тоффоло
22
Йетс
3
Уильямс
3
Уильямс
22
Йетс
8
Норберн
24
Виртю
24
Виртю
8
Норберн
22
Хэмилтон
19
Дейл
19
Дейл
22
Хэмилтон
7
Дембеле
14
Кэри
14
Кэри
7
Дембеле
29
Роудс
22
Джозеф
22
Джозеф
29
Роудс
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Блэкпул
30
Мэтт Тернер
ВР
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
23
Орель Мангала
ОП
10
Брэндон Агилера
АП
7
Detlef Esapa Osong
ЦФ
18
Джо Гарднер
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
12
Ричард О'Доннелл
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
16
Кенни Дугалл
ОП
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
Главный тренер
Нил Критчли
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
23
Орель Мангала
ОП
10
Брэндон Агилера
АП
7
Detlef Esapa Osong
ЦФ
18
Джо Гарднер
ЦФ
Остались в запасе
12
Ричард О'Доннелл
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
16
Кенни Дугалл
ОП
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Нил Критчли
Статистика матча Ноттингем Форест - Блэкпул
1
5
Всего ударов по воротам
17
3
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
7
0
Нарушения
13
11
Офсайды
4
0
Количество передач
669
280
Сейвы
0
4
Точность передач %
87
68
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
7
0
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Халл Сити
- : -
02.12.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Информация о матче
Главный судья:
Sunny Singh Gill, England
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