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Расписание матчей
Франция. Кубок
Метц - Клермон
Метц - Клермон: обзор матча 05 января 2024
Метц
05.01.2024, пятница, 22:45
Франция. Кубок, 1/32 финала
1 : 2
Счет по пенальти – 1 : 3
Завершен
Клермон
48'
Д. Аллевина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Метц - Клермон
Пенальти не реализован!
К. Куао
ГОЛ!
М. Зеффан
0:3
Пенальти не реализован!
М. Колен
ГОЛ!
Н. Боржес
0:2
Пенальти не реализован!
Ф. Ожье
Пенальти не реализован!
Й. Асоро
ГОЛ!
Д. Аллевина
0:1
Замена
️️️️
Б. Тетти
84'
80'
Замена
М. Зеффан
️️️️
Й. Гастьен
80'
Замена
Г. Кюи
️️️️
Ш. Николсон
71'
Замена
Й. Маньин
️️️️
Ш. Умар Конате
70'
Замена
Х. Кейта
️️️️
М. Гоналон
Замена
Д. Жан-Жак
️️️️
К. Н'Дорам
58'
48'
ГОЛ! 0:1!
Д. Аллевина
Пас отдал
М. Гоналон
Замена
Й. Асоро
️️️️
Ш. Сабали
46'
33'
Замена
Б. Бутобба
️️️️
М. Чам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
(К)
ЦЗ
72
Садибу Сане
ЦЗ
52
Коффи Куао
ПЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
14
Артюр Атта
ЦП
7
Шейх Сабали
ЦП
10
Малик Мбайе
ПВ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Клермон
16
Массамба Н'Диайе
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
25
Шейк Умар Конате
ЦЗ
21
Флоран Ожье
(К)
ЦЗ
18
Джим Аллевина
ЛП
25
Максим Гоналон
ОП
25
Йоан Гастьен
ОП
70
Мухаммед Чам
АП
11
Шамар Николсон
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Метц
30
Гийом Дитш
ВР
18
Абу Ло
ЦЗ
21
Дэнли Жан-Жак
ОП
6
Жозеф Ндукиди
ЦП
79
Жан Н'Гессан
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
19
Папа Амаду Диалло
ЦП
18
Charles Divialle
ЦП
7
Ибу Сане
ЦФ
Клермон
25
Тео Борне
ВР
5
Mohamed Sylla
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
6
Йоан Маньин
ОП
8
Хабиб Кейта
ЦП
19
Adam Mabrouk
ЦП
98
Билал Бутобба
ПВ
17
Комнен Андрич
ЦФ
99
Грейон Кюи
ЦФ
3-3-2-1-1
90
Окиджа
29
Эрейе
8
Траоре
72
Сане
2
Колен
96
Н'Дорам
52
Куао
14
Атта
7
Сабали
10
Мбайе
30
Тетти
3-4-1-1-1
16
Н'Диайе
3
Пельмар
25
Конате
21
Ожье
30
Боржес
25
Гоналон
25
Гастьен
31
Армугом
18
Аллевина
70
Чам
11
Николсон
96
Н'Дорам
21
Жан-Жак
21
Жан-Жак
96
Н'Дорам
7
Сабали
29
Асоро
29
Асоро
7
Сабали
25
Гастьен
2
Зеффан
2
Зеффан
25
Гастьен
25
Конате
6
Маньин
6
Маньин
25
Конате
25
Гоналон
8
Кейта
8
Кейта
25
Гоналон
70
Чам
98
Бутобба
98
Бутобба
70
Чам
11
Николсон
99
Кюи
99
Кюи
11
Николсон
Остались в запасе
Метц
Клермон
30
Гийом Дитш
ВР
18
Абу Ло
ЦЗ
6
Жозеф Ндукиди
ЦП
79
Жан Н'Гессан
ЦП
19
Папа Амаду Диалло
ЦП
18
Charles Divialle
ЦП
7
Ибу Сане
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
25
Тео Борне
ВР
5
Mohamed Sylla
ЦЗ
19
Adam Mabrouk
ЦП
17
Комнен Андрич
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Остались в запасе
30
Гийом Дитш
ВР
18
Абу Ло
ЦЗ
6
Жозеф Ндукиди
ЦП
79
Жан Н'Гессан
ЦП
19
Папа Амаду Диалло
ЦП
18
Charles Divialle
ЦП
7
Ибу Сане
ЦФ
Остались в запасе
25
Тео Борне
ВР
5
Mohamed Sylla
ЦЗ
19
Adam Mabrouk
ЦП
17
Комнен Андрич
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Статистика матча Метц - Клермон
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
2
4
Нарушения
12
4
Офсайды
2
1
Количество передач
336
719
Сейвы
2
2
Точность передач %
76
88
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
7
5
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Информация о матче
Главный судья:
Жереми Пиньяр
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