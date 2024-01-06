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Расписание матчей
Англия. Кубок
Норвич Сити - Бристоль Роверс
Норвич Сити - Бристоль Роверс: обзор матча 06 января 2024
Норвич Сити
06.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
1 : 1
Завершен
Бристоль Роверс
12'
Э. Барнс
17'
G. Ward
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Норвич Сити - Бристоль Роверс
Замена
К. Фасснахт
️️️️
К. Фишер
81'
81'
Замена
А. Коллинз
️️️️
J. Brown
Замена
Я. Серенсен
️️️️
А. Форшоу
70'
Замена
Д. Роу
️️️️
О. Эрнандес
60'
54'
Замена
Л. МакКормик
️️️️
G. Ward
Замена
А. Айда
️️️️
Д. Сарджент
46'
17'
ГОЛ! 1:1!
G. Ward
ГОЛ! 1:0!
Э. Барнс
Пас отдал
О. Эрнандес
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
25
Джордж Лонг
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
35
Келлен Фишер
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
20
Лайам Гиббс
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
35
Эшли Барнс
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Бристоль Роверс
13
Мэттью Кокс
ВР
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
4
Тристан Крама
ЦЗ
8
Сэм Финли
ЦП
14
Энтони Эванс
ЦП
20
Харви Вейл
АП
4
Joshua Grant
ЦФ
20
Jevani Brown
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
28
Grant Ward
ЦФ
16
Люк Томас
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
Норвич Сити
40
Калеб Ансен
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
32
Jaden Warner
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
99
Джон Роу
ЛВ
16
Кристиан Фасснахт
ПП
33
Адам Айда
ЦФ
Бристоль Роверс
35
Matthew Hall
ВР
2
James Gibbons
ЦЗ
37
Kofi Shaw
ЦЗ
2
Luca Hoole
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
23
Люк МакКормик
ЦП
27
Джон Маркиз
ЦФ
10
Аарон Коллинз
ЦФ
4-2-2-2
25
Лонг
13
Яннулис
23
Батт
4
Хэнли
35
Фишер
20
Гиббс
28
Форшоу
17
Сайнс
11
Эрнандес
9
Сарджент
35
Барнс
2-2-1-5
13
Кокс
26
Тэйлор
4
Крама
8
Финли
14
Эванс
20
Вейл
4
16
Томас
28
18
Мартин
20
28
Форшоу
18
Серенсен
18
Серенсен
28
Форшоу
35
Фишер
16
Фасснахт
16
Фасснахт
35
Фишер
11
Эрнандес
99
Роу
99
Роу
11
Эрнандес
9
Сарджент
33
Айда
33
Айда
9
Сарджент
28
23
МакКормик
23
МакКормик
28
20
10
Коллинз
10
Коллинз
20
Остались в запасе
Норвич Сити
Бристоль Роверс
40
Калеб Ансен
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
32
Jaden Warner
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
Главный тренер
Давид Вагнер
35
Matthew Hall
ВР
2
James Gibbons
ЦЗ
37
Kofi Shaw
ЦЗ
2
Luca Hoole
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
27
Джон Маркиз
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
Остались в запасе
40
Калеб Ансен
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
32
Jaden Warner
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
Остались в запасе
35
Matthew Hall
ВР
2
James Gibbons
ЦЗ
37
Kofi Shaw
ЦЗ
2
Luca Hoole
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
27
Джон Маркиз
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Шон Норс
Статистика матча Норвич Сити - Бристоль Роверс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
0 : 3
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Бристоль Роверс
0 : 2
14.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
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