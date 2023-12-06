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Расписание матчей
Испания. Кубок
Алькоркон - Картахена
Алькоркон - Картахена: обзор матча 06 декабря 2023
Алькоркон
06.12.2023, среда, 14:00
Испания. Кубок, 1/32 финала
0 : 1
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Картахена
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алькоркон - Картахена
ГОЛ!
И. Калеро
4:5
Пенальти не реализован!
В. Гарсия
ГОЛ!
Т. Аларкон
4:4
ГОЛ!
J. Pérez Mateo
4:3
Пенальти не реализован!
Х. Карлос
Пенальти не реализован!
П. Москера
ГОЛ!
Х. Фонтан
3:3
Пенальти не реализован!
Х. Гонсалес
Пенальти не реализован!
Л. Муньос
ГОЛ!
J. Lara
3:2
ГОЛ!
Э. Эвел
2:2
ГОЛ!
Х. Кинтилья
2:1
ГОЛ!
А. Ортуньо
1:1
ГОЛ!
Д. Соуза
1:0
104'
Желтая карточка
Д. Мусто
Замена
Д. Соуза
️️️️
K. Obieta
93'
91'
Замена
Д. Мусто
️️️️
П. Алкала
Замена
J. Pérez Mateo
️️️️
Я. Брайс
78'
76'
Желтая карточка
Х. Фонтан
72'
Замена
И. Калеро
️️️️
Х. Аламо
Замена
Чема
️️️️
Ó. Rivas
71'
Желтая карточка
Х. Гонсалес
65'
Замена
Х. Кинтилья
️️️️
D. Morillas
61'
Замена
П. Москера
️️️️
A. Lopez
61'
Замена
Х. Гонсалес
️️️️
Á. Bustos
61'
58'
Замена
Х. Карлос
️️️️
У. Эмбалу
58'
Замена
Э. Эвел
️️️️
М. Рико
58'
Замена
Л. Муньос
️️️️
Д. Феррейро
Желтая карточка
A. Lopez
56'
56'
Желтая карточка
Т. Аларкон
Желтая карточка
Á. Bustos
45'
Желтая карточка
J. Lara
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алькоркон
33
Lucas Anacker
ВР
4
Хави Кастро
ЦЗ
4
Óscar Rivas
ЦЗ
88
Ян Брайс
ЦП
15
Javier Lara
ЦП
22
I. Lopez
ЦФ
21
K. Obieta
ЦФ
17
Виктор Гарсия
ЦФ
11
Álvaro Bustos
ЦФ
16
A. Lopez
ЦФ
3
David Morillas
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
Картахена
13
Raúl Lizoain
ВР
4
Педро Алкала
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
6
Томас Аларкон
ОП
17
Микель Рико
ЦП
31
Juan Sabater
ЦП
11
Умару Эмбалу
ПВ
7
Давид Феррейро
ПВ
8
Хони Аламо
ЦФ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Алькоркон
1
Хесус Руис
ВР
29
Eric Callis
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
8
Javier Pérez Mateo
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
21
Juan Artola
ЦП
11
Хакобо Гонсалес
ЦП
89
Диего Соуза
ЦФ
19
Christian Borrego
ЦФ
Картахена
13
Марк Мартинес
ВР
14
Иван Калеро
ЦЗ
8
Эктор Эвел
ЦП
21
Исак Янссон
ЦП
22
Хуан Карлос
ЦП
18
Дамьян Мусто
ЦФ
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
8
Луис Муньос
ЦФ
9
Альфредо Ортуньо
ЦФ
10
Ivan Ayllon
ЦФ
2-2-5
33
4
Кастро
4
88
Брайс
15
17
Гарсия
3
16
11
21
3-1-2-2-2
13
4
Алкала
3
Фонтан
5
Верду
6
Аларкон
17
Рико
31
7
Феррейро
11
Эмбалу
11
Де Леон
8
Аламо
4
5
Чема
5
Чема
4
3
6
Кинтилья
6
Кинтилья
3
88
Брайс
8
8
88
Брайс
16
5
Москера
5
Москера
16
11
11
Гонсалес
11
Гонсалес
11
21
89
Соуза
89
Соуза
21
8
Аламо
14
Калеро
14
Калеро
8
Аламо
17
Рико
8
Эвел
8
Эвел
17
Рико
11
Эмбалу
22
Карлос
22
Карлос
11
Эмбалу
4
Алкала
18
Мусто
18
Мусто
4
Алкала
7
Феррейро
8
Муньос
8
Муньос
7
Феррейро
Остались в запасе
Алькоркон
Картахена
1
Хесус Руис
ВР
29
Eric Callis
ЦЗ
21
Juan Artola
ЦП
19
Christian Borrego
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
13
Марк Мартинес
ВР
21
Исак Янссон
ЦП
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
9
Альфредо Ортуньо
ЦФ
10
Ivan Ayllon
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Остались в запасе
1
Хесус Руис
ВР
29
Eric Callis
ЦЗ
21
Juan Artola
ЦП
19
Christian Borrego
ЦФ
Остались в запасе
13
Марк Мартинес
ВР
21
Исак Янссон
ЦП
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
9
Альфредо Ортуньо
ЦФ
10
Ivan Ayllon
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Статистика матча Алькоркон - Картахена
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Алькоркон
Испания. Кубок, 1 раунд
Саламанка
1 : 0
30.10.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 42 тур
Алькоркон
1 : 1
02.06.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 41 тур
Леванте
0 : 2
26.05.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 40 тур
Алькоркон
1 : 1
19.05.2024
Вальядолид
Испания. Сегунда, 39 тур
Расинг де Феррол
2 : 1
11.05.2024
Алькоркон
Картахена
Испания. Кубок, 1/32 финала
Картахена
1 : 2
04.12.2025
Валенсия
Испания. Кубок, 1/64 финала
Пуэнте-Генил
0 : 1
29.10.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 42 тур
Картахена
1 : 3
01.06.2025
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Спортинг
3 : 2
25.05.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 40 тур
Картахена
1 : 0
17.05.2025
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«Алькоркон» весело и пьяно отметил выход в Сегунду – дошло даже до купания в фонтане
2023.06.27 12:18
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2022.01.05 20:03
5
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Картахеной» из Сегунды
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2020.02.20 15:34
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1
«Алькоркон» весело и пьяно отметил выход в Сегунду – дошло даже до купания в фонтане
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2017.01.18 23:09
Кубок Испании. «Алькоркон» в серии пенальти обыграл «Эспаньол» и выбил каталонцев из турнира
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«Спартак» и дортмундская «Боруссия» не смогли приобрести сербского вратаря
2016.05.22 11:26
Кубок Испании. Черышев вышел на замену и принес «Валенсии» на 92-й минуте победу над «Картахеной»
2022.01.05 20:03
5
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Картахеной» из Сегунды
2021.02.17 15:48
Дзагоев: «Долго думали с Гончаренко – играть ли мне с «Картахеной». Не очень хотелось, но страхи нужно перебарывать»
2020.02.20 15:34
Товарищеский матч. Гол Марадишвили помог ЦСКА всухую победить «Картахену»
2020.02.19 23:55
1
Товарищеский матч. ЦСКА обыграл испанскую «Картахену» благодаря дублю Сигурдссона
2019.02.19 21:52
3
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