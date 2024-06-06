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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Индонезия - Ирак
Индонезия - Ирак: обзор матча 06 июня 2024
Индонезия
06.06.2024, четверг, 12:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа F, 5 тур
0 : 2
Завершен
Ирак
54'
А. Хуссейн (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Индонезия - Ирак
Замена
Э. Маулана Викри
️️️️
М. Фердинан
88'
86'
Замена
M. Al-Taay
️️️️
О. Рашид
Желтая карточка
Н. Тджо-А-Он
82'
77'
Замена
️️️️
А. Хуссейн
Замена
️️️️
Р. Струйк
75'
74'
Пенальти не реализован!
А. Хуссейн
Замена
И. Йеннер
️️️️
Т. Хайе
65'
Замена
А. Мангкуалам
️️️️
С. Уолш
65'
Замена
П. Архан
️️️️
Ш. Паттинама
65'
Красная карточка
Ж. Амат
59'
54'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Хуссейн
46'
Замена
Ю. Амин
️️️️
З. Икбал
6'
Желтая карточка
Х. Али
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Индонезия
12
Эрнандо Ари
ВР
22
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
5
Ризки Ридхо
ЦЗ
23
Джастин Хюбнер
ЦЗ
4
Жорди Амат
(К)
ЦЗ
6
Сэнди Уолш
ПЗ
9
Рафаэль Струйк
ЛВ
19
Том Хайе
ЦП
7
Марселино Фердинан
АП
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
Главный тренер
Син Тхэ Ен
Ирак
12
Джалаль Хассан
(К)
ВР
4
Саад Натик
ЦЗ
15
Ahmed Yahia
ЦЗ
2
Ребин Сулака
ЦЗ
3
Хуссейн Али
ПЗ
8
Ибрагим Байеш
ЛВ
20
Осама Рашид
ЦП
16
Амир Аль-Аммари
ЦП
14
Зидан Икбал
ЦП
13
Башар Ресан
АП
18
Аймен Хуссейн
ЦФ
Главный тренер
Хесус Касас
Индонезия
16
Adi Satryo
ВР
25
Надео Аргавината
ВР
12
Пратама Архан
ЛЗ
3
Джей Идзес
ЦЗ
14
Аснави Мангкуалам
ПЗ
18
Ивар Йеннер
ЦП
15
Рики Камбуая
АП
10
Эги Маулана Викри
ПВ
8
Якоб Саюри
ПВ
15
Димас Драяд
ЦФ
Ирак
25
Мустафа Садун
ЦЗ
4
Заид Тахсин
ЦЗ
7
Юссеф Амин
ЛВ
21
Марко Фарджи
ЛВ
23
M. Al-Taay
ЦП
17
Али Джасим
ПВ
11
Louaï Al-Ani
ЦФ
10
Моанад Али
ЦФ
3-2-1-3
12
Ари
5
Ридхо
23
Хюбнер
4
Амат
20
Паттинама
6
Уолш
19
Хайе
9
Струйк
7
Фердинан
11
Оратмангоен
4-3-2-1
12
Хассан
3
Али
15
2
Сулака
4
Натик
20
Рашид
16
Аль-Аммари
14
Икбал
13
Ресан
8
Байеш
18
Хуссейн
20
Паттинама
12
Архан
12
Архан
20
Паттинама
6
Уолш
14
Мангкуалам
14
Мангкуалам
6
Уолш
19
Хайе
18
Йеннер
18
Йеннер
19
Хайе
7
Фердинан
10
Маулана Викри
10
Маулана Викри
7
Фердинан
20
Рашид
23
23
20
Рашид
14
Икбал
7
Амин
7
Амин
14
Икбал
Остались в запасе
Индонезия
Ирак
16
Adi Satryo
ВР
25
Надео Аргавината
ВР
3
Джей Идзес
ЦЗ
15
Рики Камбуая
АП
8
Якоб Саюри
ПВ
15
Димас Драяд
ЦФ
Главный тренер
Син Тхэ Ен
25
Мустафа Садун
ЦЗ
4
Заид Тахсин
ЦЗ
21
Марко Фарджи
ЛВ
17
Али Джасим
ПВ
11
Louaï Al-Ani
ЦФ
10
Моанад Али
ЦФ
Главный тренер
Хесус Касас
Остались в запасе
16
Adi Satryo
ВР
25
Надео Аргавината
ВР
3
Джей Идзес
ЦЗ
15
Рики Камбуая
АП
8
Якоб Саюри
ПВ
15
Димас Драяд
ЦФ
Остались в запасе
25
Мустафа Садун
ЦЗ
4
Заид Тахсин
ЦЗ
21
Марко Фарджи
ЛВ
17
Али Джасим
ПВ
11
Louaï Al-Ani
ЦФ
10
Моанад Али
ЦФ
Главный тренер
Син Тхэ Ен
Главный тренер
Хесус Касас
Статистика матча Индонезия - Ирак
1
1
1
Всего ударов по воротам
9
11
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
3
Нарушения
13
9
Офсайды
1
2
Количество передач
361
309
Сейвы
0
1
Точность передач %
77
77
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Индонезия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Япония
- : -
23.12.2027
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
13.11.2026
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
1 : 0
09.06.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
3 : 0
05.06.2026
Оман
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
0 : 1
30.03.2026
Болгария
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 2 тур
Ирак
1 : 0
11.10.2025
Индонезия
Ирак
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Ирак
- : -
23.12.2027
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
1 : 1
17.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 0
13.11.2026
Ливан
Чемпионат мира, 3 тур
Сенегал
5 : 0
26.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 2 тур
Франция
3 : 0
23.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 1 тур
Ирак
1 : 4
17.06.2026
Норвегия
Информация о матче
Стадион:
Gelora Bung Karno Stadium, Senayan
Посещаемость:
60245
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