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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Пакистан - Иордания
Пакистан - Иордания: обзор матча 21 марта 2024
Пакистан
21.03.2024, четверг, 12:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа G, 3 тур
0 : 3
Завершен
Иордания
2'
М. Аль-Тамари
9'
А. Ольван (П)
86'
М. Аль-Тамари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пакистан - Иордания
Желтая карточка
R. Nabi
90'
+4
Желтая карточка
M. Umar Hayat
90'
+4
86'
ГОЛ! 0:3!
М. Аль-Тамари
Пас отдал
Я. Аль-Наймат
85'
Желтая карточка
Н. Аль-Рашдан
83'
Пенальти не реализован!
М. Аль-Тамари
Желтая карточка
A. Younis
41'
9'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Ольван
2'
ГОЛ! 0:1!
М. Аль-Тамари
Пас отдал
М. Аль-Марди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пакистан
1
Yousuf Butt
ВР
14
Muhammad Saddam
ЦЗ
2
Mohammad Umar Hayat
ЦЗ
4
Abdullah Iqbal
ЦЗ
5
Easah Suliman
ЦЗ
11
Shayek Dost
ЦП
19
Abdul Arshad
ЦП
8
Rahis Nabi
ЦП
7
Alamgir Ghazi
ЦП
10
Fareed Ullah
ЦФ
Главный тренер
Стефен Константин
Иордания
1
Язид Абулайла
ВР
17
Салем Аль-Аджалин
ЛЗ
5
Язан Аль-Араб
ЦЗ
4
Бара Мареи
ЦЗ
23
Эхсан Хаддад
ПЗ
13
Махмуд Аль-Марди
ЛВ
21
Низар Аль-Рашдан
ОП
8
Нур Аль-Равабде
ЦП
10
Муса Аль-Тамари
ПВ
11
Язан Аль-Наймат
ЦФ
9
Али Ольван
ЦФ
Главный тренер
Хусин Аммута
Пакистан
20
Saqib Hanif
ВР
22
Hassan Ali
ВР
6
Mamoon Mossa Khan
ЦЗ
3
Haseeb Khan
ЦЗ
91
Sohail Khan
ЦП
10
Muhammad Waleed
ЦП
16
Rajab Ali
ЦП
23
Harun Hamid
ЦП
16
Ali Uzair Mahmood
ЦП
9
Imran Kayani
ЦФ
Иордания
22
Абдалла Аль-Фахури
ВР
1
Ахмад Аль-Жуайди
ВР
19
Анас Бани-Ясин
ЦЗ
16
Ферас Шелбай
ПЗ
14
Раджаеи Айед
ОП
19
Саад Аль Русан
ЦП
15
Ибрахим Сааде
ЦП
25
Mahmoud Shawkat
ЦП
7
Шарара
ЦП
6
Сиса
АП
18
Салех Ратиб
АП
20
Mohammad Aburiziq
ЦФ
4-4-1
1
14
4
5
2
11
8
7
19
10
4-1-1-2-2
1
Абулайла
23
Хаддад
5
Аль-Араб
4
Мареи
17
Аль-Аджалин
21
Аль-Рашдан
8
Аль-Равабде
10
Аль-Тамари
13
Аль-Марди
9
Ольван
11
Аль-Наймат
Остались в запасе
Пакистан
Иордания
20
Saqib Hanif
ВР
22
Hassan Ali
ВР
6
Mamoon Mossa Khan
ЦЗ
3
Haseeb Khan
ЦЗ
91
Sohail Khan
ЦП
10
Muhammad Waleed
ЦП
16
Rajab Ali
ЦП
23
Harun Hamid
ЦП
16
Ali Uzair Mahmood
ЦП
9
Imran Kayani
ЦФ
Главный тренер
Стефен Константин
22
Абдалла Аль-Фахури
ВР
1
Ахмад Аль-Жуайди
ВР
19
Анас Бани-Ясин
ЦЗ
16
Ферас Шелбай
ПЗ
14
Раджаеи Айед
ОП
19
Саад Аль Русан
ЦП
15
Ибрахим Сааде
ЦП
25
Mahmoud Shawkat
ЦП
7
Шарара
ЦП
6
Сиса
АП
18
Салех Ратиб
АП
20
Mohammad Aburiziq
ЦФ
Главный тренер
Хусин Аммута
Остались в запасе
20
Saqib Hanif
ВР
22
Hassan Ali
ВР
6
Mamoon Mossa Khan
ЦЗ
3
Haseeb Khan
ЦЗ
91
Sohail Khan
ЦП
10
Muhammad Waleed
ЦП
16
Rajab Ali
ЦП
23
Harun Hamid
ЦП
16
Ali Uzair Mahmood
ЦП
9
Imran Kayani
ЦФ
Остались в запасе
22
Абдалла Аль-Фахури
ВР
1
Ахмад Аль-Жуайди
ВР
19
Анас Бани-Ясин
ЦЗ
16
Ферас Шелбай
ПЗ
14
Раджаеи Айед
ОП
19
Саад Аль Русан
ЦП
15
Ибрахим Сааде
ЦП
25
Mahmoud Shawkat
ЦП
7
Шарара
ЦП
6
Сиса
АП
18
Салех Ратиб
АП
20
Mohammad Aburiziq
ЦФ
Главный тренер
Стефен Константин
Главный тренер
Хусин Аммута
Статистика матча Пакистан - Иордания
3
1
Всего ударов по воротам
7
23
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
1
10
Нарушения
8
4
Офсайды
1
1
Сейвы
7
2
Удары мимо ворот
4
10
Блокированные удары
1
5
Матчи команд
Пакистан
Товарищеские матчи. Сборные
Пакистан
2 : 0
10.06.2026
Афганистан
Товарищеские матчи. Сборные
Афганистан
0 : 2
07.06.2026
Пакистан
Товарищеские матчи. Сборные
Мальдивы
0 : 3
04.06.2026
Пакистан
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Пакистан
1 : 2
31.03.2026
Мьянма
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Пакистан
0 : 5
18.11.2025
Сирия
Иордания
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Узбекистан
- : -
23.12.2027
Иордания
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
2 : 0
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
13.11.2026
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
1 : 1
27.09.2026
Сирия
Чемпионат мира, 3 тур
Иордания
1 : 3
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