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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Ирак - Филиппины
Ирак - Филиппины: обзор матча 21 марта 2024
Ирак
21.03.2024, четверг, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа F, 3 тур
1 : 0
Завершен
Филиппины
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ирак - Филиппины
90'
+2
Желтая карточка
M. Ott
79'
Замена
J. Baas
️️️️
K. Ingreso
79'
Замена
O. Porteria
️️️️
J. Curran
78'
Замена
M. Ott
️️️️
М. Бальдисимо
Замена
М. Маджид
️️️️
D. Ismail
76'
68'
Желтая карточка
O. Kekkonen
68'
Замена
P. Bugas
️️️️
P. Reichelt
Замена
З. Икбал
️️️️
О. Рашид
63'
Замена
Ю. Амин
️️️️
И. Байеш
63'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ирак
12
Джалаль Хассан
ВР
15
Dhurgham Ismail
ЦЗ
2
Ребин Сулака
ЦЗ
4
Заид Тахсин
ЦЗ
3
Хуссейн Али
ПЗ
8
Ибрагим Байеш
ЛВ
20
Осама Рашид
ЦП
16
Амир Аль-Аммари
ЦП
13
Башар Ресан
АП
17
Али Джасим
ПВ
10
Моанад Али
ЦФ
Главный тренер
Хесус Касас
Филиппины
1
Нил Этеридж
ВР
5
Simen Lyngbo
ЦЗ
12
Amani Aguinaldo
ЦЗ
3
Paul Bismarck Tabinas
ЦЗ
23
Christian Rontini
ЦЗ
8
Майкл Бальдисимо
ОП
2
Jesse Curran
ЦП
19
Oskari Kekkonen
ЦП
6
Kevin Ingreso
ЦП
18
Patrick Reichelt
ЦФ
Главный тренер
Карлес Куадрат
Ирак
1
Mohammed Salih
ВР
22
Ахмед Басиль
ВР
4
Саад Натик
ЦЗ
26
Франс Путрос
ЦЗ
25
Мустафа Садун
ЦЗ
7
Юссеф Амин
ЛВ
7
Сафа Хади
ОП
14
Зидан Икбал
ЦП
11
Hasan Abdulkareem
ЦП
13
Монтадер Маджид
ПВ
9
Ahmed Yasin
ЦФ
11
Louaï Al-Ani
ЦФ
Филиппины
15
Kevin Ray Mendoza
ВР
15
Patrick Deyto
ВР
22
Marco Casambre
ЦЗ
4
Jefferson Tabinas
ЦЗ
39
Pocholo Bugas
ЦЗ
17
Justin Baas
ЦП
2
Jeremiah Borlongan
ЦП
7
Mike Ott
ЦП
10
OJ Porteria
ЦФ
7
Kenshiro Daniels
ЦФ
9
Sebastian Rasmussen
ЦФ
4-2-3-1
12
Хассан
15
2
Сулака
4
Тахсин
3
Али
20
Рашид
16
Аль-Аммари
8
Байеш
13
Ресан
17
Джасим
10
Али
4-1-3-1
1
Этеридж
12
3
23
5
8
Бальдисимо
2
19
6
18
26
Путрос
26
Путрос
20
Рашид
14
Икбал
14
Икбал
20
Рашид
8
Байеш
7
Амин
7
Амин
8
Байеш
15
13
Маджид
13
Маджид
15
18
39
39
18
6
17
17
6
8
Бальдисимо
7
7
8
Бальдисимо
2
10
10
2
Остались в запасе
Ирак
Филиппины
1
Mohammed Salih
ВР
22
Ахмед Басиль
ВР
4
Саад Натик
ЦЗ
25
Мустафа Садун
ЦЗ
7
Сафа Хади
ОП
11
Hasan Abdulkareem
ЦП
9
Ahmed Yasin
ЦФ
11
Louaï Al-Ani
ЦФ
Главный тренер
Хесус Касас
15
Kevin Ray Mendoza
ВР
15
Patrick Deyto
ВР
22
Marco Casambre
ЦЗ
4
Jefferson Tabinas
ЦЗ
2
Jeremiah Borlongan
ЦП
7
Kenshiro Daniels
ЦФ
9
Sebastian Rasmussen
ЦФ
Главный тренер
Карлес Куадрат
Остались в запасе
1
Mohammed Salih
ВР
22
Ахмед Басиль
ВР
4
Саад Натик
ЦЗ
25
Мустафа Садун
ЦЗ
7
Сафа Хади
ОП
11
Hasan Abdulkareem
ЦП
9
Ahmed Yasin
ЦФ
11
Louaï Al-Ani
ЦФ
Остались в запасе
15
Kevin Ray Mendoza
ВР
15
Patrick Deyto
ВР
22
Marco Casambre
ЦЗ
4
Jefferson Tabinas
ЦЗ
2
Jeremiah Borlongan
ЦП
7
Kenshiro Daniels
ЦФ
9
Sebastian Rasmussen
ЦФ
Главный тренер
Хесус Касас
Главный тренер
Карлес Куадрат
Статистика матча Ирак - Филиппины
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ирак
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Ирак
- : -
23.12.2027
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
1 : 1
17.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 0
13.11.2026
Ливан
Чемпионат мира, 3 тур
Сенегал
5 : 0
26.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 2 тур
Франция
3 : 0
23.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 1 тур
Ирак
1 : 4
17.06.2026
Норвегия
Филиппины
Товарищеские матчи. Сборные
Филиппины
5 : 1
09.06.2026
Мьянма
Товарищеские матчи. Сборные
Филиппины
5 : 1
03.06.2026
Гуам
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Таджикистан
1 : 1
31.03.2026
Филиппины
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Мальдивы
0 : 2
18.11.2025
Филиппины
Отбор Кубка Азии, 4 тур
Филиппины
3 : 1
14.10.2025
Восточный Тимор
Информация о матче
Посещаемость:
63750
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