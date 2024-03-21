Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Южная Корея - Таиланд
Южная Корея - Таиланд: обзор матча 21 марта 2024
Южная Корея
21.03.2024, четверг, 14:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа C, 3 тур
1 : 1
Завершен
Таиланд
42'
Х. Сон
62'
С. Муеанта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Южная Корея - Таиланд
90'
+2
Замена
С. Юйен
️️️️
C. Songkrasin
84'
Замена
С. Бурират
️️️️
Т. Бунматан
Замена
M. Lee
️️️️
К. Чжин-Су
74'
Замена
Г. Чо
️️️️
Л. Джэ Сон
74'
Замена
Х. Хонг
️️️️
M. Ju
64'
Замена
Л. Кан Ин
️️️️
У. Ен Чон
64'
62'
ГОЛ! 1:1!
С. Муеанта
Пас отдал
Н. Микельсон
59'
Замена
С. Муеанта
️️️️
Д. Вонгггорн
ГОЛ! 1:0!
Х. Сон
Пас отдал
Л. Джэ Сон
42'
11'
Желтая карточка
С. Тхонгсонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Южная Корея
21
Чо Хен У
ВР
19
Ким Юнь-Квон
ЦЗ
4
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
3
Ким Чжин-Су
ЦЗ
22
Ен-Во Соль
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
(К)
ЛВ
6
Хван Ин Бом
ЦП
8
Пэк Сын Хо
ЦП
10
Ли Джэ Сон
АП
13
У Ен Чон
ПВ
9
Min-kyu Ju
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Таиланд
1
Пативат Хаммаи
ВР
5
Тиратон Бунматан
(К)
ЛЗ
6
Супхан Тхонгсонг
ЦЗ
3
Панса Хемвибун
ЦЗ
12
Николас Микельсон
ПЗ
22
Виратеп Помпан
ОП
8
Пирадол Чамратсами
ЦП
7
Супачок Сарачат
АП
13
Джароенсак Вонгггорн
ПВ
18
Chanathip Songkrasin
ЦФ
9
Супачай Чайдед
ЦФ
Главный тренер
Масатада Исии
Южная Корея
12
Бом-Гын Сон
ВР
12
Lee Chang-geun
ВР
20
Квон Кен-Вон
ЦЗ
2
Myeong-jae Lee
ЦЗ
14
Чо Ю-Мин
ЦЗ
15
Ким Мун-Хван
ПЗ
17
Сон Мин-Кю
ЛВ
16
Джин-Себ Пак
ОП
5
Хен-Сок Хонг
ЦП
16
Jung Ho-Yeon
ЦП
19
Ли Кан Ин
АП
9
Ге-Сон Чо
ЦФ
Таиланд
23
Boonyakiat Wongsajam
ВР
20
Саранон Ануин
ВР
4
Элиас Дола
ЦЗ
19
Сантипап Чаннгом
ПЗ
21
Супанан Бурират
ПЗ
11
Бордин Пхала
ЛВ
6
Сарач Юйен
ОП
5
Критсада Каман
ОП
15
Pokklaw Anan
ЦП
10
Супанат Муеанта
ПВ
17
Рунграт Пумчантуек
ПВ
11
Poramet Arjvirai
ЦФ
4-2-3-1
21
Хен У
19
Ким Юнь-Квон
4
Мин-Джэ
3
Ким Чжин-Су
22
Соль
6
Ин Бом
8
Сын Хо
7
Сон
10
Джэ Сон
13
Чон
9
4-1-1-2-2
1
Хаммаи
12
Микельсон
6
Тхонгсонг
3
Хемвибун
5
Бунматан
22
Помпан
8
Чамратсами
13
Вонгггорн
7
Сарачат
9
Чайдед
18
3
Ким Чжин-Су
2
2
3
Ким Чжин-Су
9
5
Хонг
5
Хонг
9
13
Чон
19
Кан Ин
19
Кан Ин
13
Чон
10
Джэ Сон
9
Чо
9
Чо
10
Джэ Сон
5
Бунматан
21
Бурират
21
Бурират
5
Бунматан
18
6
Юйен
6
Юйен
18
13
Вонгггорн
10
Муеанта
10
Муеанта
13
Вонгггорн
Остались в запасе
Южная Корея
Таиланд
12
Бом-Гын Сон
ВР
12
Lee Chang-geun
ВР
20
Квон Кен-Вон
ЦЗ
14
Чо Ю-Мин
ЦЗ
15
Ким Мун-Хван
ПЗ
16
Джин-Себ Пак
ОП
16
Jung Ho-Yeon
ЦП
17
Сон Мин-Кю
ЛВ
Главный тренер
Роберт Морено
23
Boonyakiat Wongsajam
ВР
20
Саранон Ануин
ВР
4
Элиас Дола
ЦЗ
19
Сантипап Чаннгом
ПЗ
5
Критсада Каман
ОП
15
Pokklaw Anan
ЦП
11
Бордин Пхала
ЛВ
17
Рунграт Пумчантуек
ПВ
11
Poramet Arjvirai
ЦФ
Главный тренер
Масатада Исии
Остались в запасе
12
Бом-Гын Сон
ВР
12
Lee Chang-geun
ВР
20
Квон Кен-Вон
ЦЗ
14
Чо Ю-Мин
ЦЗ
15
Ким Мун-Хван
ПЗ
16
Джин-Себ Пак
ОП
16
Jung Ho-Yeon
ЦП
17
Сон Мин-Кю
ЛВ
Остались в запасе
23
Boonyakiat Wongsajam
ВР
20
Саранон Ануин
ВР
4
Элиас Дола
ЦЗ
19
Сантипап Чаннгом
ПЗ
5
Критсада Каман
ОП
15
Pokklaw Anan
ЦП
11
Бордин Пхала
ЛВ
17
Рунграт Пумчантуек
ПВ
11
Poramet Arjvirai
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Главный тренер
Масатада Исии
Статистика матча Южная Корея - Таиланд
1
Всего ударов по воротам
25
6
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
78
22
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
13
4
Нарушения
7
8
Офсайды
2
0
Количество передач
809
227
Сейвы
1
7
Точность передач %
91
70
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
10
2
Удары из пределов штрафной
18
4
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Матчи команд
Южная Корея
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Южная Корея
- : -
23.12.2027
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 1
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Таиланд
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Катар
- : -
23.12.2027
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 0
09.06.2026
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Таиланд
2 : 2
05.06.2026
Кувейт
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Таиланд
2 : 1
31.03.2026
Туркменистан
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Шри-Ланка
0 : 4
18.11.2025
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Таиланд
3 : 2
13.11.2025
Сингапур
Информация о матче
Посещаемость:
64912
Новости команд
Все
Южная Корея
Таиланд
Катар – Южная Корея: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Катара и Южной Кореи на победу в матче
16 ноября
Саудовская Аравия – Южная Корея: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Саудовской Аравии и Южной Кореи на победу в матче
12 ноября
Россия выиграла первый матч в утешительном турнире на ЧМ U15
29 октября
9
Катар – Южная Корея: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Катара и Южной Кореи на победу в матче
16 ноября
Саудовская Аравия – Южная Корея: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Саудовской Аравии и Южной Кореи на победу в матче
12 ноября
Россия выиграла первый матч в утешительном турнире на ЧМ U15
29 октября
9
Китай – Таиланд: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июня 2026
9 июня
Китай – Таиланд: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.85
8 июня
Определились все участники Кубка Азии-2027, который зимой примет Саудовская Аравия
5 июня
1
Прогноз на точный счет матча Таиланд – Индия: Товарищеские матчи, 4 июня 2025
2025.06.03 11:12
Круговой объяснил, почему Россия не зря ездила во Вьетнам
2024.09.24 09:25
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+