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Саудовская Аравия - Пакистан

16.11.2023, Четверг, 19:30 мск Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 1 тур Саудовская Аравия - Пакистан
Группа G И В Н П Мячи Разница Очки
1. Саудовская Аравия 1 1 0 0 4:0 +4 3
2. Иордания 1 0 1 0 1:1 0 1
3. Таджикистан 1 0 1 0 1:1 0 1
4. Пакистан 1 0 0 1 0:4 -4 0
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