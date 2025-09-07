Введите ваш ник на сайте
Чехия – Саудовская Аравия: прогноз и ставки на матч 8 сентября 2025 с коэффициентом 1.85

07 сентября 2025 9:12
Чехия - Саудовская Аравия
08 сент. 2025, понедельник 20:15 | Товарищеские матчи. Сборные
8 сентября в Градец-Кралове на стадионе Malšovická Aréna пройдeт товарищеский матч между Чехией и Саудовской Аравией. Обе сборные показывают стабильную форму и используют спарринги для обкатки основного состава перед осенним блоком официальных игр. Чехия подходит к матчу после победы над Черногорией в отборе на ЧМ, а Саудовская Аравия обыграла Северную Македонию и продлила победную серию в товарняках до четырeх встреч.

Чехия

Сборная Чехии выглядит уверенно: четыре победы подряд в товарищеских матчах, голы в каждом из последних восьми таких поединков и надeжная атака с 11 мячами за пять последних встреч. При этом оборона команды далеко не безупречна – в семи последних матчах обязательно пропущен хотя бы один гол. Однако недавние результаты в отборе на ЧМ подчеркивают силу состава и высокую эффективность в завершающей стадии атак. Команда забивает в среднем более двух мячей за игру и продолжает строить систему, при которой результат достигается даже в непростых выездных условиях.

Саудовская Аравия

Аравийская сборная также на ходу – четыре победы подряд в спаррингах говорят о стабильной форме команды. Победа над Северной Македонией показала характер и гибкость тактической модели. Важное отличие – скромная результативность: лишь 4 гола за пять матчей. Тем не менее команда стабильно использует свои моменты и при этом допускает огрехи в защите, пропуская в четырeх последних играх. Уровень соперников по Кубку КОНКАКАФ был выше, и это подкрепляет ценные игровые уроки для команды.

Факты о командах

Чехия

  • Победы в 4 последних товарищеских матчах
  • В среднем: 2.20 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 8 матчах подряд
  • Пропускает в 7 последних матчах

Саудовская Аравия

  • Победы в 4 последних товарищеских матчах
  • В среднем: 0.80 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 4 матчах подряд
  • Пропускает в 4 последних матчах

Личные встречи
0% (0)
100% (1)
0% (0)
1
Забитых мячей
1
1
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья:  1:1
Товарищеские матчи. Сборные,
Чехия
1 : 1
08.09.2025
Саудовская Аравия

Прогноз на матч Чехия – Саудовская Аравия

Обе команды находятся в хорошей форме, но Чехия выглядит мощнее по содержанию и классу. Учитывая атакующую мощь хозяев и склонность обеих сторон к ошибкам в обороне, логичным выглядит вариант с результативным футболом. У Чехии выше плотность атаки, лучше реализация моментов и серьeзнее конкуренция в составе. Саудовская Аравия может навязать борьбу, но вряд ли сможет сдержать давление весь матч.

Рекомендованные ставки:

  • Победа Чехии – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
  • Обе забьют – коэффициент 2.05

Автор: Мещеряков Денис
Товарищеские матчи. Сборные Саудовская Аравия Чехия
