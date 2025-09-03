Саудовская Аравия – Северная Македония: прогноз и ставки на матч 4 сентября 2025 с коэффициентом 1.75

4 сентября на стадионе Stadion Seifertova ulice сборная Саудовской Аравии встретится с Северной Македонией в рамках товарищеского матча. Несмотря на неофициальный статус встречи, обе команды подходят к игре в хорошей форме и имеют мотивацию закрепить успехи последних матчей. Ожидается сбалансированное противостояние двух коллективов, находящихся на разных стадиях формирования, но демонстрирующих уверенную игру.

Саудовская Аравия

Саудовская Аравия постепенно набирает форму после неудачных выступлений на Кубке КОНКАКАФ, где команда уступила США и Мексике, но смогла обыграть Гаити и сыграть вничью с Тринидадом и Тобаго. В рамках товарищеских матчей подопечные Роберто Манчини одержали три победы подряд, включая уверенную игру против Иордании (2:0).

Команда показывает устойчивую атакующую активность: в трeх последних товарищеских встречах неизменно удаeтся забивать. Однако оборона остаeтся уязвимой – шесть пропущенных мячей за последние пять матчей. Средняя результативность скромная – 0.60 гола за игру, и это может стать ключевым ограничением против более организованного соперника.

Северная Македония

Македонцы проводят стабильный отрезок: команда не проигрывает в десяти матчах подряд, включая игры квалификации чемпионата мира и Лиги наций. При этом Северная Македония забивает в каждом из 11 последних поединков, что говорит о высоком уровне атакующего взаимодействия.

В обороне у балканцев также всe в порядке: лишь два пропущенных мяча за пять матчей и 0.40 гола в среднем. При этом стоит отметить, что соперниками были не только команды из второго эшелона, но и такие сборные, как Бельгия и Уэльс, с которыми удалось сыграть вничью. Это подчeркивает надeжность линии обороны и хорошо организованную структуру игры.

Факты о командах

Саудовская Аравия

Победы в 3 последних товарищеских матчах

Средняя результативность: 0.60 забито, 1.20 пропущено

Пропускает в 3 матчах подряд

Стабильно забивает в последних 3 играх

Северная Македония

Не проигрывает в 10 матчах

Средняя результативность: 1.40 забито, 0.40 пропущено

Забивает в 11 матчах подряд

Пропускает редко, при этом стабильно контролирует игру в защите

Прогноз на матч Саудовская Аравия – Северная Македония

Саудовская Аравия выглядит улучшенно, но на фоне сбалансированной игры Северной Македонии в обороне и результативности гостей шансы арабской сборной на победу выглядят ограниченными. Учитывая высокую стабильность Северной Македонии и проблемы Саудовской Аравии в обороне, наиболее логично предположить, что балканская команда сможет как минимум не проиграть, а также забить минимум один мяч. Исходя из статистики, предпочтительны осторожные ставки с подстраховкой.

Рекомендованные ставки: