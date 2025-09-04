Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия - Северная Македония
Саудовская Аравия - Северная Македония: онлайн-трансляция 04 сентября 2025
Саудовская Аравия
04.09.2025, четверг, 18:00
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
Не начался
Северная Македония
Матч
Личные встречи
Статистика матча Саудовская Аравия - Северная Македония
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Саудовская Аравия
Северная Македония
Результаты жеребьевки азиатского плей-офф за две путевки на ЧМ-2026
18 июля, 14:31
Определилась первая пара 1/2 финала Золотого кубка КОНКАКАФ
29 июня, 09:49
Золотой кубок КОНКАКАФ. Угальде не забил Мексике, команды Абены и Ливая вылетели из турнира
23 июня, 09:14
5
Прогноз на точный счeт матча Саудовская Аравия – Тринидад и Тобаго: Кубок КОНКАКАФ, 23 июня 2025 года
22 июня, 10:28
Черчесов – о встрече с президентом «ПСЖ»: «Увидел меня и сразу обниматься идет, а я его первый раз в жизни вижу»
21 июня, 00:50
17
Результаты жеребьевки азиатского плей-офф за две путевки на ЧМ-2026
18 июля, 14:31
Определилась первая пара 1/2 финала Золотого кубка КОНКАКАФ
29 июня, 09:49
Золотой кубок КОНКАКАФ. Угальде не забил Мексике, команды Абены и Ливая вылетели из турнира
23 июня, 09:14
5
Прогноз на точный счeт матча Саудовская Аравия – Тринидад и Тобаго: Кубок КОНКАКАФ, 23 июня 2025 года
22 июня, 10:28
Черчесов – о встрече с президентом «ПСЖ»: «Увидел меня и сразу обниматься идет, а я его первый раз в жизни вижу»
21 июня, 00:50
17
Сборная Казахстана проиграла 3 из 4 матчей после увольнения Черчесова
9 июня, 19:50
9
Казахстан – Северная Македония: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июня 2025
9 июня, 15:50
Прогноз на точный счeт матча Казахстан – Северная Македония: Квалификация ЧМ, 9 июня
8 июня, 09:19
Отбор ЧМ-2026. Норвегия разгромила Италию, Хорватия забила 7 голов, Бельгия потеряла очки и другие результаты
6 июня, 23:44
1
Прогноз на точный счет матча Северная Македония – Бельгия: Квалификация ЧМ, 6 июня
5 июня, 12:06
Больше новостей
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
- : -
24.08.2025
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
- : -
03.09.2025
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные
Малайзия
- : -
04.09.2025
Сингапур
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
- : -
04.09.2025
Северная Македония
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
- : -
04.09.2025
Сирия
Золотой кубок КОНКАКАФ, 1/4 финала
Мексика
2 : 0
29.06.2025
Саудовская Аравия
Золотой кубок КОНКАКАФ, 3 тур
Саудовская Аравия
1 : 1
23.06.2025
Тринидад и Тобаго
Золотой кубок КОНКАКАФ, 2 тур
Саудовская Аравия
0 : 1
20.06.2025
США
Золотой кубок КОНКАКАФ, 1 тур
Гаити
0 : 1
16.06.2025
Саудовская Аравия
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 10 тур
Саудовская Аравия
1 : 2
10.06.2025
Австралия
Золотой кубок КОНКАКАФ, 1/4 финала
Мексика
2 : 0
29.06.2025
Саудовская Аравия
Золотой кубок КОНКАКАФ, 3 тур
Саудовская Аравия
1 : 1
23.06.2025
Тринидад и Тобаго
Золотой кубок КОНКАКАФ, 2 тур
Саудовская Аравия
0 : 1
20.06.2025
США
Золотой кубок КОНКАКАФ, 1 тур
Гаити
0 : 1
16.06.2025
Саудовская Аравия
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 10 тур
Саудовская Аравия
1 : 2
10.06.2025
Австралия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 4 тур
Казахстан
0 : 1
09.06.2025
Северная Македония
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Северная Македония
1 : 1
06.06.2025
Бельгия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Северная Македония
1 : 1
25.03.2025
Уэльс
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 3
22.03.2025
Северная Македония
Архив
